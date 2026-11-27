Н ай-голямата криза с безопасността продължава, супер опасните въздушни възглавници на Takata продължават да са в обръщение в милиони коли по света. А последиците от тяхното активиране, не дай Боже, могат да бъдат фатални. Затова проактивност от всеки един от нас, участник в движението, може да е животоспасяваща. Над 100 млн. са дефектните еърбегове по света, така че всеки един от нашите автомобили може да е засегнат.

Асоциацията на автомобилните производители (ААП) води информационна кампания със специално създаден сайт, на който може да проследите активните сервизни кампании за смяна на въздушните възглавници. Ще го намерите тук: https://aap.bg/recall/

Организацията създаде тази функционалност, която осигурява на собствениците на автомобили лесен и централизиран достъп до официалните системи на представителите на автомобилните марки за проверка за наличие на активни сервизни кампании.

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Чрез секцията за Recall кампании на сайта на ААП всеки собственик може да избере марката на своя автомобил и да бъде пренасочен към официалната система на съответния производител или негов представител. Проверката се извършва чрез въвеждане на идентификационния номер на автомобила (VIN), като информацията за наличието на активни сервизни кампании се предоставя от съответната автомобилна марка.

Това се прави, тъй като все още има много автомобили, при които необходимата подмяна не е извършена. Подмяната на засегнатите компоненти е безплатна и се осъществява в оторизираните сервизи на съответните автомобилни марки.

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Скандалът с неизправните въздушни възглавници е най-големият а автомобилната индустрия, засягал безопасността. Резултатът е, че от него са засегнати над 100 милиона еърбега (и по-специално техните пиропатрони за раздуване). Това, което прави тази сага толкова сериозна, е фактът, че един от най-важните компоненти за безопасността в автомобила, стана потенциално опасен за живота на пътниците на борда. Потвърдените смъртни случаи, свързани с дефектните еърбегове на Takata са поне 36, каквато цифра цитира Associated Press през 2024 г. Но спокойно може да се предположи, че случаите са много повече.

Това, което прави тази криза още по-скандална, е фактът, че Takata е знаела за проблема, но го е прикрила, манипулирала е тестовете и е продължила да произвежда еърбеговете с години. А целият проблем е, че пиропатронът се активира с много по-голяма сила от нужното, раздуването на въздушната възглавница излиза извън установените норми, а това води до смърт или тежки наранявания при контакта на еърбега с тялото и главата на потърпевшите. Така че една бърза проверка на сайта може да защити вас и най-близките ви в случай на инцидент.