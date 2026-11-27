- Полицейски служител и 74-годишен мъж са откарани в болница за преглед след катастрофата.
- Инцидентът е станал в 8:43 ч. на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Стефан Караджа“.
- По първоначална информация възрастният шофьор не е спрял на знак „Стоп“ и е отнел предимството на полицейския автомобил.
- Служебната кола е била със специален режим на движение и включени светлинна и звукова сигнализация.
- Пробите на двамата водачи за алкохол са отрицателни.
Полицейски служител и 74-годишен мъж са откарани в болница за преглед след катастрофа между полицейски и лек автомобил в Стара Загора тази сутрин. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал в 8:43 ч. на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Стефан Караджа“.
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По първоначална информация лекият автомобил, управляван от 74-годишния мъж, не е спрял на знак „Стоп“ и е отнел предимството на полицейската кола.
От полицията уточняват, че служебният автомобил е бил със специален режим на движение, като са били включени светлинната и звуковата сигнализация.
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- Пробите за алкохол са отрицателни
Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол. Резултатите от пробите са отрицателни.
На място е изпратен полицейски екип, който продължава работата по изясняване на обстоятелствата около катастрофата.
Причините за инцидента и отговорността за настъпването му предстои да бъдат установени.