Полицейски служител и 74-годишен мъж са откарани в болница за преглед след катастрофата.

Инцидентът е станал в 8:43 ч. на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Стефан Караджа“.

По първоначална информация възрастният шофьор не е спрял на знак „Стоп“ и е отнел предимството на полицейския автомобил.

Служебната кола е била със специален режим на движение и включени светлинна и звукова сигнализация.

Пробите на двамата водачи за алкохол са отрицателни.

Полицейски служител и 74-годишен мъж са откарани в болница за преглед след катастрофа между полицейски и лек автомобил в Стара Загора тази сутрин. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в 8:43 ч. на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Стефан Караджа“.

Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора

По първоначална информация лекият автомобил, управляван от 74-годишния мъж, не е спрял на знак „Стоп“ и е отнел предимството на полицейската кола.

От полицията уточняват, че служебният автомобил е бил със специален режим на движение, като са били включени светлинната и звуковата сигнализация.

Катастрофа с кола на „Гранична полиция“ край ТЕЦ „Бобов дол“

Пробите за алкохол са отрицателни

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол. Резултатите от пробите са отрицателни.

На място е изпратен полицейски екип, който продължава работата по изясняване на обстоятелствата около катастрофата.

Причините за инцидента и отговорността за настъпването му предстои да бъдат установени.