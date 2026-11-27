Близо 628 млн. евро от националния бюджет са предвидени за Министерството на транспорта и съобщенията през 2027 г. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на брифинг на ведомството. За капиталови разходи в железопътния сектор са заложени 123 млн. евро, които ще се насочат към вече започнати инфраструктурни обекти. Сред приоритетите са още безопасността на транспорта, завършването на системата за спешна медицинска помощ по въздуха и подобряването на възможностите за търсене и спасяване в Черно море.

„Бих характеризирал бюджета като консервативен, прагматичен, възможен в настоящата действителност и при рестрикциите, които имаме. Той е фокусиран върху завършването на определени проекти и инициативи и е практически реализируем“, заяви Пеев.

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По думите му ведомството е заложило цели, за които има достатъчно предварителна подготовка. Пеев се позова на опита от предходни години, когато мащабното планиране невинаги е водело до завършени проекти.

„Когато имаме много големи амбиции и нямаме добра подготовка, тогава резултатите не са много обнадеждаващи и просто имаме едно планиране, което не е завършено успешно“, посочи той.

Разходите се увеличават по почти всички направления спрямо 2026 г. Пеев обясни малките намаления по отделни пера с конкретни обстоятелства и посочи, че досегашните политики на ведомството продължават. Изпълнението на инвестициите зависи от съчетаването на националното и европейското финансиране и от това как се разходват средствата, допълни той.

123 млн. евро за железниците, парите отиват за започнати обекти

През 2027 г. министерството ще ускори работата по инфраструктурните обекти, които вече са в изпълнение. Към тях ще се насочи капиталовият трансфер от 123 млн. евро за железопътния сектор. Повечето от тези проекти се изпълняват с европейско финансиране и изискват национално съфинансиране.

Инвестициите ще се съсредоточат върху основните железопътни линии в страната. Сред задачите са подобряването на инфраструктурата, модернизацията на сигнализацията и по-безопасното управление на движението на влаковете. Целта е превозите да станат по-надеждни и по-безопасни.

Успоредно с довършването на започнатото ведомството ще подготвя проекти, с които България да кандидатства за европейско финансиране през периода 2028-2034 г. Те обхващат развитието на международните транспортни коридори, по-нататъшното обновяване на железопътния подвижен състав и инвестиции в морския и пътния транспорт.

„Какъвто и национален бюджет да бъде разработен, няма да бъде достатъчен, ако не получим съответното европейско финансиране“, подчерта министърът.

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Още 23 нови влака и 33 млн. евро за ремонт на състава на БДЖ

Министерството планира поетапно да обнови почти целия подвижен състав на БДЖ. Предвижда се доставката на още 23 нови влака с европейско финансиране по Социалния план за климата. През 2027 г. се очакват и допълнителни поръчки по действащи договори.

От ведомството посочват, че обновяването на влаковете трябва да върви заедно с подобряването на железопътната инфраструктура, въвеждането на съвременни системи за сигнализация, по-удобни гари и по-безопасни прелези.

В бюджета за 2027 г. са заложени 33 млн. евро за капиталов трансфер към БДЖ. Парите са предназначени за основен ремонт на съществуващия подвижен състав.

„Ние не можем веднага да обновим целия подвижен състав. Да, новите влакове са хубави, но има и стари такива. Когато дойде лятото, отново ще говорим за неработещите климатици, за старите вагони. Трябва да имаме адекватна поддръжка“, посочи Пеев.

Прекратени са железопътни процедури за над 350 млн. евро

При подготовката на бюджета министерството е прегледало проектите в железопътния сектор. Установило е, че част от тях са започнати без осигурено финансиране, а други не покриват критериите за свързаност, устойчивост и безопасност. След прегледа са прекратени процедури на обща стойност над 350 млн. евро.

„Имаше такива, които бяха направени просто за да ги има тези проекти и да бъдат усвоени определени средства. За да бъдем прагматични, да се фокусираме върху краен брой проекти и да се опитаме да ги завършим един по един, прекратихме процедури за над 350 млн. евро“, заяви министърът.

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Сред прекратените процедури е тази за железопътния участък Видин - Срацимир, за който са били предвидени близо 300 млн. евро. По думите на Пеев аналогичен проект от румънска страна е на двойно по-ниска цена. За българския участък е липсвало осигурено финансиране, а заложените технически спецификации също са породили съмнения.

Прекратени или върнати за преработка са и процедури за поддръжка на железопътната инфраструктура, видеонаблюдение на гари и проектиране на обекти, които според ведомството не отговарят на съвременните стандарти.

Нова жп връзка с Турция през Ямбол, Елхово и Лесово

Министерството подготвя нова железопътна връзка по направлението Ямбол - Елхово - Лесово - границата с Турция. Проектът е свързан с намерението на държави от Близкия изток да развият алтернативен транспортен коридор, който да намали зависимостта им от Ормузкия проток.

Плановете включват железопътна, енергийна и комуникационна инфраструктура през Йордания, Сирия и Турция. България може да осигури продължението на този маршрут към Европа. За да увеличи транзитния капацитет, ведомството работи и по удвояването на линията Пловдив - Свиленград. Според министерството допълнителният капацитет по тази линия няма да е достатъчен и затова се подготвя и връзката през Ямбол и Елхово.

Продължава проектирането на железопътната връзка със сръбската граница. Тя трябва да осигури необходимия капацитет по едно от основните транспортни направления, които пресичат България по диагонал.

България и Северна Македония подписват споразумението за общ жп тунел на 4 декември

Коридор VIII е сред водещите приоритети на Националната компания „Железопътна инфраструктура“. На 4 декември транспортните министри на България и Северна Македония ще подпишат споразумение за изграждането на трансграничния железопътен тунел. България ще води изпълнението на проекта.

Парламентът на Северна Македония и българският Министерски съвет вече са одобрили документа. След подписването му той ще бъде внесен за ратификация в Народното събрание.

На 8 април 2027 г. предстои среща на върха за транспортната свързаност под егидата на българския премиер и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Очаква се да участват лидери от Азия и Близкия изток. Сред темите ще са транспортните връзки на региона с Европа и възможностите за развитие на т.нар. Среден коридор.

Над 83 млн. евро за обществения транспорт и намаленията при пътуване

За субсидии и компенсации са предвидени над 83 млн. евро. С тях държавата ще подпомага превозвачите, които обслужват населени места по междуградски маршрути, и ще финансира поддържането на нерентабилни автобусни линии. Част от парите са за компенсиране на намаленията при пътувания с градския, междуградския и железопътния транспорт.

Целта е хората в отдалечените райони да запазят достъпа си до обществен транспорт, а пенсионерите, учениците и хората с намалена подвижност да могат да пътуват при облекчени условия.

Безопасността е водещият критерий за инвестициите

По думите на Пеев безопасността на пътниците трябва да определя решенията във всеки вид транспорт, независимо от размера на инвестицията.

„Ние казахме, че безопасността е най-важното нещо в транспортния сектор. Каквито проекти да правим, каквато и услуга да развиваме, тя трябва да е насочена към хората. Затова сме се фокусирали върху разпределянето на средствата по начин, по който да осигурим устойчивост и безопасност в отделните сектори на транспорта“, заяви министърът.

Шест бази за медицински хеликоптери през следващите три години

Във въздушния транспорт приоритет е завършването и пълноценното въвеждане в експлоатация на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS). Местата на всички бази вече са определени, а министерството е разработило програма за подготовка на летателния състав.

„В момента сме в етап, в който определихме ясно и категорично къде ще бъдат всички бази. Направихме ясен план, структура и програма за обучение на пилотите, защото ситуацията в момента е следната - да, имаме нужните хеликоптери, но когато няма нужните бази и персонала, който да оперира, тогава системата е неефективна“, обясни Пеев.

По думите му през следващите три години трябва да бъдат осигурени шест бази с необходимите технически и оперативни екипи. Така хеликоптерите ще разполагат с инфраструктурата и подготвения персонал, нужни за работата на системата.

Над 16 млн. евро за нов спасителен кораб в Черно море

След поредицата инциденти с кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море министерството планира да подобри възможностите си за спасителни операции. В бюджета са заложени над 16 млн. евро за покупка на нов кораб за търсене и спасяване.

„Знаете за ситуациите с потъналите кораби в Черно море, в нашата изключителна икономическа зона. Затова сме се фокусирали върху по-ефективното търсене и спасяване във вода и не само, както и върху по-ефективните процедури и обмена на данни между различните институции, така че нашата система да става по-бърза, по-ефективна и по-безопасна“, заяви министърът.

Ведомството разработва и система, която ще събира информация от различни източници, ще я обработва по цифров път и ще я изпраща до институциите и екипите, ангажирани с конкретната операция. Целта е да се подобри координацията и да се съкрати времето за реакция.

„Най-важното е, че работим върху интегрирана система за търсене и спасяване. Това е техническа система, която да може да обединява информация от различни източници, да я обработва ефективно и бързо, дигитално, след което да я разпространява в оперативен порядък до хората и институциите, които участват в операцията. Когато има такъв интегриран обмен на данни, действията са много по-ефективни и можем да реагираме много по-бързо“, подчерта Пеев.

План за оздравяване на „Български пощи“ до края на годината

Министерството и новото ръководство на „Български пощи“ подготвят план за финансово оздравяване, който трябва да бъде одобрен до края на 2026 г. Той ще съдържа краткосрочни и средносрочни мерки и е част от ангажиментите пред Европейската комисия.

По думите на министъра средствата за държавното дружество се увеличават значително. След преговори с Брюксел е осигурено и допълнително финансиране.

Над 10 служители вече са съкратени в министерството

През 2027 г. ведомството планира промени в разпределението на персонала и разходите в администрацията и подчинените структури. Намерението е да се премахнат дублиращите се функции и ресурсът да се пренасочи към звената с недостиг на хора, особено при дейностите, свързани с безопасността и ефективността на транспортните услуги.

„Безцелното и безконтролно намаляване на разходи или съкращаване на определени бройки, просто за да се покаже, че нещо се прави, смятам, че не е целесъобразно. Всичко, което се прави, трябва да почива на определени анализи“, подчерта министърът.

В администрацията на министерството вече са съкратени над 10 служители. Предвижда се да бъдат премахнати и трайно незаетите щатни бройки в подчинените предприятия.