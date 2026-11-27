В северната афганистанска провинция Балх талибанските власти са наредили имената на жените да не се вписват в официални документи, а да се заменят с общото обръщение „Биби“, съобщава швейцарският вестник Le Temps.
По данни на правозащитници и публикации в издания като The Guardian и El País в някои случаи вместо имената си жените дори са били вписвани с унизителни названия на животни - като „коза“ или „крава“.
Мярката, за която сигнализират правозащитници и медии, се отразява и върху медицинските досиета и рецепти, което поставя под въпрос идентичността на жените в административния и здравния живот.
Какво предвижда разпореждането и какви са рисковете
Според публикуваните сведения разпореждането е въведено на местно ниво в провинция Балх и задължава служителите да използват „Биби“ вместо личното име на жената в официални записи, включително в здравни документи и рецепти. Няма потвърждение дали мярката е въведена в цялата страна, нито дали се прилага повсеместно във всички институции.
After stripping women of their freedom and educatioЖn, the Taliban are ordering the removal of their names from medical records in Balkh province. Women must be called “Bibi” (grandmother), while activists report degrading references to them as “goats” or “cows”. This is systematic dehumanisation. No relations with the Taliban. No more invitations. No international legitimacy. We owe Afghan #women a moral debt. We must never abandon their fight for freedom and dignity #Afghanistan— European Democrats (@democrats_eu) November 26, 2026
Правозащитници и активистки предупреждават, че заличаването на имената има не само символично, но и сериозно практическо значение. Когато десетки пациентки в болница или аптека фигурират под едно и също наименование или номер, нараства рискът от объркване на диагнози, рецепти и лечение, а доказването на родителство или правни претенции става по-трудно.
Историческият фон на борбата за женското име
Отказът личните имена на жените да се произнасят публично или да се записват официално стъпва върху стари племенни и патриархални навици, при които жената често се определя само чрез родствената си връзка с мъж - като съпруга, дъщеря или майка. Активисти припомнят кампанията #WhereIsMyName, стартирала през 2017 г., която доведе до промяна през 2020 г., позволила имената на майките да присъстват в документите на децата им.
Women's first names are being removed from medical records in Taliban-ruled Balkh | The Taliban have ordered officials and healthcare workers in Afghanistan's northern Balkh province to stop using women's first names in official documents, medical records and prescriptions. The names are to be replaced with the generic term 'Bibi'. In some cases, women have also been referred to using animal-related terms such as 'goat' and 'cow', according to reports by The Guardian and El País. 📑 FULL STORY ➠ https://t.co/N6MWvG9ID9 #Afghanistan #Taliban #WomensRights #WorldNews #HumanRights— Economic Times (@EconomicTimes) November 26, 2026
След завръщането на талибаните на власт през 2021 г. жените и момичетата в Афганистан са изправени пред растяща мрежа от забрани - от достъпа до образование и работа до свободното придвижване и медицинската помощ. Ограничаването на самото им име в официални записи превръща правото на лична идентичност в една от най-острите линии на сблъсък в страната.