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М инистърът на отбраната Димитър Стоянов е издал заповеди, с които разрешава преминаването на самолет с невоенен характер и неговия екипаж през територията на България, както и участието на български военнослужещи в учение зад граница.

Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова от парламентарната трибуна.

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Заповедите са издадени в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

В уведомлението, прочетено пред депутатите, не се посочват принадлежността на самолета, маршрутът на преминаването му през страната, броят на военнослужещите, които ще участват в учението, нито мястото на провеждането му.

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Документите, изпратени от министъра на отбраната до Народното събрание, са предоставени на парламентарната Комисия по отбрана.