Т яло на мъж с прободни рани, вероятно нанесени с нож, е открито рано тази сутрин на столичния булевард „Шипченски проход“, съобщава 24 часа .

Мъжът е намерен в непосредствена близост до Първо районно управление и голям търговски център. Пристигналите на място медици от Спешна помощ само са констатирали смъртта му.

Столичните криминалисти работят по случая и издирват извършителя.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха, че издирват мъж, намушкал друг в района на бул. "Шипченски проход" и ул. "Коста Стоянов", съобщиха за БТА от Столичната полиция.

Сигналът за случилото се е получен в в 06:00 ч. тази сутрин. На място е пристигнал медицински екип, който е констатирал смъртта на 48-годишния мъж.