Полицейски служители са временно отстранени от длъжност заради данни за тежко дисциплинарно нарушение.

Проверката е започнала на 25 ноември, непосредствено след получаването на информация за случая.

Районната прокуратура в Сливен е уведомена за случилото се.

Ръководството на ОДМВР - Сливен обещава публичност след приключването на проверката.

Полицейски служители са временно отстранени от длъжност заради данни за тежко дисциплинарно нарушение във връзка със случай на полицейско насилие в Котел. Това съобщи заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Сливен комисар Иван Георгиев.

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„Искам ясно да заявя - всяка форма на насилие от страна на полицейски служители над граждани и действия, уронващи тяхното достойнство, ще срещне категорична реакция от ръководството на ОДМВР - Сливен“, заяви комисар Георгиев.

Разпоредена е дисциплинарна проверка

По думите му още на 25 ноември, непосредствено след получаването на информация за случая, е разпоредена дисциплинарна проверка. За случилото се е уведомена и Районната прокуратура в Сливен.

На следващия ден проверяващата комисия е докладвала за наличието на предварителни данни за тежко дисциплинарно нарушение. Установен е и риск служителите да възпрепятстват изясняването на обстоятелствата около случая.

Въз основа на тези констатации директорът на ОДМВР - Сливен е издал заповед за незабавното им отстраняване от длъжност.

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Ръководството обещава публичност за резултатите

От областната дирекция заявиха, че няма да толерират нарушения на закона и професионалните етични норми от страна на служителите на реда.

„Уверявам ви, че ръководството на Областната дирекция ще бъде и е безкомпромисно към всяко едно извършено нарушение от страна на полицейски служители. Не толерираме поведение, несъвместимо с етичните правила. Обещавам пълна публичност по въпроса и по резултатите от проверката след нейното приключване“, подчерта комисар Иван Георгиев.