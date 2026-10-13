Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, ЕС и НАТО обещаха подкрепа

Какво е състоянието на пострадалите моряци от атакуваните с дронове кораби в Черно море

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Д ва търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море край българското крайбрежие в рамките на няколко часа през нощта срещу 13 октомври. При първия инцидент беше поразен „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, а всичките 15 души от екипажа му бяха спасени. Шестима моряци са пострадали. При втория инцидент, на около 17 морски мили източно от Крапец, бяха спасени петима души, но към момента все още няма окончателна информация за състоянието на кораба и за останалите членове на екипажа.

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Информацията беше съобщена след извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Българските власти продължават да изясняват обстоятелствата около двата случая, включително произхода на използваните дронове.

Междувременно Европейският съюз и НАТО заявиха подкрепа за България. Премиерът Румен Радев проведе телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също осъди нападенията и обяви, че европейските лидери ще обсъдят ситуацията на заседанието си на 15 и 16 октомври.

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„Челси 3“ е ударен от три дрона

Сигналът за нападението срещу „Челси 3“ е подаден през нощта до дежурния координатор на Районния център 112 във Варна. Първоначалната информация е постъпила от дежурния екип на „Варна трафик“.

Според разпространените данни корабът е бил атакуван с три дрона на около 18 морски мили източно от Бяла, на приблизително шест морски мили извън границата на българските териториални води.

Плавателният съд е бил с дължина около 136 метра и е построен през 2006 г. Той е регистриран в Одеса, собственост е на украинска страна и се управлява от компания, базирана в Украйна. Корабът е плавал под малтийски флаг.

„Челси 3“ е пътувал от Турция към Молдова без товар. По време на последната му инспекция, проведена на 12 август в Бари, Италия, са установени 11 несъответствия. Според предоставената информация те не са били основание корабът да бъде задържан или да му бъде забранено да плава.

При атаката на борда е избухнал пожар. По първоначални данни трите удара са засегнали различни части на плавателния съд – предната част, средата и района на кърмата.

Всички 15 моряци са спасени, шестима са пострадали

Екип на „Гранична полиция“ е спасил целия екипаж на „Челси 3“. На борда са били седем украински и осем азербайджански граждани. Моряците са транспортирани до пристанище Варна.

„Екипаж на „Гранична полиция“ е спасил целия екипаж на кораба – 7 украинци и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна“, съобщи премиерът Румен Радев.

Областният управител на Варна Марио Смърков съобщи, че шестима моряци са пострадали. По думите му един от тях е с изгаряния, а останалите са с леки наранявания.

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„Тъй като е станало през нощта, повечето хора са били в почивка. Другите са усетили три удара – единият в предната част на кораба, другият в средата, а третият откъм кърмата“, обясни Смърков.

По думите му част от нараняванията вероятно са причинени от осколки от прозорците на мостика.

Осем моряци са откарани в болници във Варна

Осем от спасените моряци са откарани в болници във Варна с полицейски конвой. Петима са настанени в болница „Св. Анна“, а трима – в МБАЛ-Варна към Военномедицинската академия (ВМА).

По информация на Министерството на отбраната тримата пациенти във военната болница са двама азербайджански граждани на 42 и 33 години и украински гражданин на 58 години. Те са с термични изгаряния от втора степен, като единият е и с лека черепно-мозъчна травма.

И тримата са настанени в Клиниката по изгаряния. По данни на военното ведомство няма опасност за живота им.

Част от моряците са отведени и в сградата на митническия пункт на пристанище Варна, където са разпитани от полицията. На място са присъствали представители на областната дирекция на МВР и областната администрация.

В района на „Челси 3“ е имало и друг цивилен плавателен съд, който е оказал помощ при евакуацията.

Втори кораб е атакуван край Крапец

Около четири часа след първия инцидент е получен сигнал за втори бедстващ кораб. Той се е намирал на около 17 морски мили източно от Крапец.

Към момента на съобщаването на информацията не беше известно със сигурност дали плавателният съд е потънал. Не е имало и сигнал от него.

„Към момента не можем категорично да кажем, че плавателният съд е потънал, но сигнал от него няма“, заяви премиерът Румен Радев.

По информация на главния секретар на МВР Любомир Николов петима моряци от втория кораб са спасени от преминаващи търговски плавателни съдове. Част от екипажа е била във водата, като моряците са се държали за различни предмети, докато им бъде оказана помощ.

По първоначални данни повечето членове на екипажа са сирийски граждани, а трима са египтяни. Името на кораба, флагът, под който плава, и точният брой на хората на борда не са посочени в предоставената информация.

Според главния секретар на МВР плавателният съд е бил празен и е пътувал, за да натовари слънчоглед. Предполага се, че и той е бил атакуван с дронове, но причините и обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.

Областният управител на Варна Марио Смърков също съобщи за спасени моряци от втория кораб.

„Доколкото разбрах, в близост има цивилен кораб, който оказва помощ на моряците, които са във водата“, посочи той.

Към момента на първоначалните съобщения не беше потвърдено какво е станало с останалите членове на екипажа и дали плавателният съд е потънал.

Спасителните действия са извършени при бурно море

Спасителните операции са били затруднени от метеорологичните условия. Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов заяви, че морето е било изключително бурно, с вълнение над четири бала.

„Морето е изключително бурно, вълнението е над 4 бала. Изискват се маневри по доближаване на двата кораба, така че безопасно да се прехвърли екипажът“, обясни Златанов.

По думите му службите координират действията си, за да окажат помощ на бедстващите моряци. След приключването на спасителните операции предстои да бъдат анализирани обстоятелствата около двата инцидента.

Към момента няма окончателно потвърждение от коя държава са дроновете, използвани при нападенията, нито кой стои зад тях.

Радев търси международна подкрепа за разследването

След атаките премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Българските постоянни представители в НАТО и Европейския съюз са били уведомени за инцидентите.

Радев обяви, че България ще търси международно съдействие за установяване на произхода на дроновете, разследване на нападенията и засилване на наблюдението на морското и въздушното пространство.

„Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте“, посочи министър-председателят.

България поставя и въпроса за допълнителна съюзническа помощ, която да укрепи способностите на страната за наблюдение и контрол на въздушното и морското пространство и за реакция при подобни инциденти.

Премиерът съобщи още, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на съвместни предложения за защита на търговските плавателни съдове и повишаване на сигурността в Черно море.

НАТО има готовност да коригира отбранителната си позиция

След телефонния разговор с Румен Радев генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът продължава да следи внимателно обстановката в Черно море и е готов да предприеме допълнителни мерки при необходимост.

„НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море. Вече засилихме позицията си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо“, написа Рюте в социалната мрежа X.

I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026

По време на разговора е обсъдена необходимостта от допълнителна съюзническа помощ за укрепване на българските способности за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

Фон дер Лайен: Отговорните за атаките трябва да понесат последствията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди нападенията срещу търговски кораби край българското крайбрежие. По думите ѝ Черно море се превръща в още една зона на ескалация на войната в Украйна, а сигурността на гражданското корабоплаване е застрашена.

„Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България. Ние сме със страната и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция. Отговорните трябва да бъдат подведени под отговорност“, написа Фон дер Лайен в X.

The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026

Тя и Рюте изразиха солидарност с България и благодариха на спасителните екипи, оказали помощ на моряците. Двамата потвърдиха готовността на европейските и евроатлантическите партньори да съдействат за изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

Коща: Нападенията срещу граждански кораби са неприемливи

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази подкрепа за България и предупреди за засилването на нападенията срещу търговското корабоплаване в Черно море.

„Европейският съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край нейното крайбрежие“, написа той в X.

„Нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговските плавателни съдове в Черно море се засилват. Те са абсолютно неприемливи“, подчерта Коща.

The EU stands in full solidarity with Bulgaria following last night's attacks on cargo vessels off its coast. Attacks on civilian shipping and merchant vessels in the Black Sea are escalating. They are totally unacceptable. The European Council will address the situation and the intensification of Russia’s hybrid campaigns at its meeting later this week. — António Costa (@eucopresident) October 13, 2026

Той съобщи, че европейските лидери ще обсъдят последните инциденти и по-широките заплахи за сигурността в региона на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

„Европейският съвет ще обсъди ситуацията и засилването на хибридните кампании на Русия на заседанието си по-късно тази седмица“, заяви председателят на институцията.

България ще постави пред европейските лидери въпросите за международното съдействие при разследването, установяването на произхода на дроновете и допълнителните възможности за наблюдение на морското и въздушното пространство.

Андрий Сибига: Москва съзнателно не зачита човешкия живот и безопасността в Черно море

„Украински граждани са ранени при последния руски удар срещу търговски кораби близо до българските териториални води“, написа в социалната мрежа X украинският външен министър Андрий Сибига.

„Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България, който доведе до раняването на граждани на Украйна и Азербайджан, още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва“, написа Сибига.

Russia's latest attack on commercial vessels near Bulgaria's territorial waters, which injured Ukrainian and Azerbaijani citizens, once again demonstrates Moscow's deliberate disregard for civilian lives and maritime security in the Black Sea. We urge our partners to step up pressure on Russia, strengthen sanctions, and take decisive action to hold it accountable and protect freedom of navigation. The Black Sea is a lifeline for global food security. Russia is attacking it to weaponize hunger and hold the world hostage. This must be met with strength. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2026

Той призова партньорите да увеличат натиска и санкциите над Русия и да вземат решителни действия, за да потърсят отговорност от нея и да защитят свободата на корабоплаването. „Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия“, добави украинският външен министър.

Предишната атака срещу два кораба в българската изключителна икономическа зона

Инцидентите от нощта срещу 13 октомври са поредните нападения срещу търговски плавателни съдове в Черно море в близост до българското крайбрежие.

На 6 октомври около 03:00 ч. два търговски кораба бяха атакувани с безпилотни апарати в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас.

Ударите бяха насочени срещу „ALFA WATAN“, плаващ под флага на Того, и „ABLE“, плаващ под флага на Палау.

В резултат на тежките структурни повреди „ALFA WATAN“ потъна. Корабът потъна на приблизително 2000 метра дълбочина в Черно море. Към района беше пренасочен търговският кораб „MERCY“, който да участва в издирвателните действия.

На борда на „ABLE“ избухна пожар, след което целият 18-членен екипаж напусна плавателния съд. Моряците бяха спасени с помощта на плаващия под български флаг ро-ро/пътнически ферибот „DIOSCURIA“.

На борда на ферибота на пострадалите беше оказана първа долекарска помощ. След това моряците бяха предадени на граничнополицейския катер „Бургас“ югоизточно от Варна, за да бъдат евакуирани по медицински причини и транспортирани до брега.

Към 12 октомври „ABLE“ се намираше на около 53 морски мили източно от Паша дере.