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Н ационалният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) засили предупрежденията си за опасни метеорологични явления с напредването на деня. След по-ранните сигнали за оранжев и жълт код за събота, 28 ноември, синоптиците повишиха степента на опасност - в 6 области вече е в сила червен код заради обилни валежи и вятър, а за всички останали области предупреждението е оранжево.

Актуализацията идва на фона на очакваното усложняване на времето, рязко застудяване и преминаване на дъжда в сняг през почивните дни.

В кои области е обявен червен код

Предупреждение от най-висока степен (червен код) за обилни валежи и вятър е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Софийска област.

Оранжев код в останалата част на страната

За всички останали области в страната е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, свързани с обилни валежи и вятър.

Още при първоначалните си предупреждения синоптиците алармираха за:

Количество валеж: между 35 и 65 мм за 24 часа или интензивен валеж над 30 мм за 6 часа

Снежна покривка: образуване на покривка от 10 до 30 см

Снежна виелица: комбинация от умерен снеговалеж, умерен до силен вятър и намалена видимост

Поледица

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Прогноза за времето за днес, 27 ноември

Днес ще остане облачно с валежи от дъжд, които в следобедните часове и през нощта срещу събота ще бъдат по-интензивни и значителни в Южна България, сочи прогнозата на дежурния синоптик Виктория Клещанова от НИМХ.

Ще духа слаб до умерен южен вятър, който след обяд ще започне да се ориентира от север-североизток и ще се усилва. Максималните температури днес ще бъдат от 5°-6° в Северозападна България до 15°-16° в Югоизточна, а в София термометрите ще показват около 8°.

В планините: Ще бъде облачно с валежи от дъжд, а над 1800 метра - от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра - около 3°.

По Черноморието: Ще бъде облачно, главно в следобедните и вечерните часове с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Вятърът от юг-югозапад след обяд ще се обърне от север-североизток. Максималните температури ще са между 10° и 15°, температурата на морската вода е 12°-14°, а вълнението на морето - 2-3 бала.

Какво време ни очаква през уикенда

В събота валежите ще се усилят и на много места в страната ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, а в югоизточните райони - придружени с гръмотевици, прогнозира дежурният синоптик Анастасия Кирилова.

С усилването на вятъра от север-североизток температурите ще се понижават и към 14:00 часа ще са от 1°-2° в северозападните райони до около 12° по Черноморието. Със застудяването в Северна България и високите полета дъждът ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка.

В неделя дъждът и в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг. През деня валежите ще отслабнат и до вечерта почти навсякъде ще спрат. Времето ще се задържи предимно облачно и студено, с температури близки до нулата. В Западна България вятърът ще отслабне, докато в източните райони ще остане ветровито.