Б ившата италианска порно звезда Илона Сталер, известна с творческия псевдоним, Чичолина, обяви, че ще се кандидатира за кмет на Рим, съобщава „Рома тудей“.

Сталер, която в миналото беше и депутат в италианския парламент, заяви тези свои амбиции вчера в програма по италианското радио „РАИ Радио Уно“.

Чичолина каза, че на по-късен етап ще разкрие от коя политическа сила ще бъде кандидатурата й. Тя изрази увереност, че като кмет на Вечния град би се справила по-добре от настоящия му градоначалник Роберто Гуалтиери, който на кметските избори догодина ще се бори за преизбиране.

Чичолина, която вчера навърши 75 години, припомни, че живее в Рим от 1972 г. и обеща да го превърне в един модерен град.

Илона Сталер e родена през 1951 г. в Будапеща, в Унгария. Нейният биологичен баща Ласло Сталер изоставя семейството си, когато тя е още малка. Като дете Илона Сталер учи пиано, цигулка и балет. Още на 13 години започва работа като модел за унгарската държавна фотографска агенция. Когато е на 20 години печели титлата „Мис Унгария“. По-късно работи като в хотел и се твърди, че унгарските тайни служби са се опитали да я вербуват заради работата й там.

В началото на 70-те години се омъжва за Салваторе Меркури, калабрийски клиент на хотела, в който работи. Благодарение на този брак тя се установява в Италия и получава италианско гражданство.

През 1973 г. се запознава с Рикардо Скики, режисьор и продуцент на порнофилми, и така започва и кариерата й в порно индустрията.

През годините Чичолина се включва и в политиката в родината си, а също и в Италия. През 2002 г. се кандидатира за депутат в Унгария, но безуспешно, след като преди това, през 1987 г. като кандидат на италианската Радикална партия, е избрана за депутат в парламента на Италия, спечелвайки близо 20 000 преференции. Пет години по-късно обаче тя не е преизбрана.

Чичолина е известна и като актриса в традиционното кино, има зад гърба си и музикални проекти, участвала е и в риалити формати.