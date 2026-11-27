Административният съд във Варна ще разгледа жалбата на кмета срещу решението на ОИК за прекратяване на мандата му.

Коцев оспорва административния акт като неправилен и незаконосъобразен.

Откритото съдебно заседание е насрочено за 30 ноември 2026 г. от 9:00 ч.

​Обрат: Съдът във Варна спря предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев

Административният съд във Варна насрочи открито съдебно заседание по делото, образувано по жалба на кмета на общината Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

ОИК прекрати пълномощията на кмета на Варна

Предмет на делото е оспореният административен акт, издаден на основание чл. 42, ал. 1, т. 10 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 30 и чл. 463 от Изборния кодекс.

В жалбата си кметът претендира решението на ОИК - Варна да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Възобновиха делото срещу кмета Благомир Коцев

Откритото съдебно заседание по съществото на спора е насрочено за 30 ноември 2026 г. от 9:00 ч., предаде БНР.

Протести в София, Пловидв и Варна в защита на отстранения кмет Благомир Коцев

Делото е свързано с решението на ОИК - Варна за предсрочно прекратяване на кметските правомощия на Благомир Коцев. Съдебното производство трябва да установи дали административният акт е издаден в съответствие със закона.