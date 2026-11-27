Проливните дъждове през нощта предизвикаха наводнения и свлачища в област Теспротия.

В Сивота и Платария пожарната е получила около 150 сигнала за помощ.

Трима възрастни са изведени от домовете си и отведени на безопасно място.

В района на Филиатес са се активирали свлачища.

Движението край пристанищния град Игуменица се ограничава периодично заради почистване на пътното платно.

Очакват се нови интензивни валежи, а в планинските райони има прекъсвания на електрозахранването.

Проливните валежи в Северозападна Гърция през нощта предизвикаха наводнения, свлачища и проблеми с придвижването в териториалната единица Теспротия. Най-тежка е ситуацията в селищата Сивота и Платария, където улици са залети с вода и наноси, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

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В района на Филиатес също са регистрирани проблеми заради активирали се свлачища, предава БТА.

⛈️ Κακοκαιρία: Δύσκολη νύχτα σε Θεσπρωτία και Κέρκυρα – Πλημμύρες και 150 κλήσεις στην Πυροσβεστική Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στα Σύβοτα, την Πλαταριά και την Κέρκυρα, με πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμους και προβλήματα στην κυκλοφορία. 🚒 Στη Θεσπρωτία, η Πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τρεις ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν από τα σπίτια τους σε ασφαλές σημείο. 🌧️ Στη νότια Κέρκυρα, το ύψος της βροχής πλησίασε τα 200 χιλιοστά, ενώ τα νερά του ποταμού της Λευκίμμης έφτασαν στο ύψος του κρηπιδώματος. ⚠️ Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά της χώρας. #weather #kakokairia #tanea #eidiseis #sybota #kerkyra — TA NEA (@ta_nea) November 27, 2026

150 сигнала за помощ в Сивота и Платария

Противопожарните служби са реагирали на около 150 обаждания с искане за помощ в Сивота и Платария. Трима възрастни души са били изведени от домовете си и настанени на безопасно място.

Заради натрупаните наноси по пътното платно движението по северния пътен вход на пристанищния град Игуменица се спира периодично. Ограниченията дават възможност на екипите да почистят засегнатите участъци.

В планинските части на областта са регистрирани и прекъсвания на електрозахранването.

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Очакват се нови интензивни валежи

Според извънредния бюлетин на гръцката Национална метеорологична служба интензивни валежи в област Епир се очакват и през днешния ден, както и през нощта срещу събота.

Гражданската защита е уведомила местните власти да останат в готовност за реакция. От институцията призовават гражданите да не преминават през дерета и потоци по време на бури, нито пеша, нито с автомобили. Предупреждението важи и за няколко часа след края на валежите, когато нивата на водата могат да останат високи.

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Теспротия се намира в област Епир, в северозападната част на Гърция, близо до границата с Албания. Районът включва крайбрежни селища по Йонийско море, сред които Сивота и Платария, както и планински терени, където обилните валежи създават условия за наводнения и свлачища.