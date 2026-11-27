Договорените средства по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. достигат 97% от общия ѝ бюджет, който надхвърля 3,3 млрд. евро. Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи данните на годишния форум на програмата, организиран съвместно със Световната банка в София.

„Намираме се в ключов етап за изпълнение на програмата, като постигнахме 97% договаряне, което значи, че инвестираме над 3 млрд. евро в развитието на регионите“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева.

Държавата ускорява финансирането на общините и ключови инфраструктурни проекти

В предишния си отчет от 20 ноември министерството посочи, че са договорени 92,5% от бюджета, а на получателите на финансиране са изплатени 826 млн. евро, или 25% от общия ресурс. Ася Станкова, главен директор в МРРБ, посочи на форума, че следващата задача е проектите с договорено финансиране да бъдат изпълнени.

Детска здравна грижа за 18 общини в Югоизточна България

Проекти за общо 102,2 млн. евро обединяват 18 общини от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, девет болници, два университета и Министерството на здравеопазването. Най-големият проект в тази група е детската болница „Света Анастасия“ в Бургас, който МРРБ оценява на 61,3 млн. евро. Предвидени са медицинско оборудване, телефонен център за детско здраве, дистанционни консултации и електронна платформа за обмен на здравна информация. В останалите населени места са заложени ремонти на педиатрични отделения и кабинети, както и мобилни медицински екипи.

Болницата получи разрешение за лечебна дейност още през юли. На 23 ноември Община Бургас съобщи и за отделен европейски проект, по който 34 населени места в областта ще бъдат свързани с болницата за дистанционни консултации с детски специалисти.

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Мобилни кабинети и диагностика в още два района

В Северозападния район 10 общини участват в инициативата „Стратегия Единно здраве“ с прогнозен бюджет около 25,3 млн. евро. Тя предвижда мобилни кабинети за профилактика, апаратура за диагностика на сърдечносъдови и онкологични заболявания и връзки за дистанционни консултации между лечебни заведения в Плевен, Ловеч, Троян и други населени места.

Източник: МРРБ

В Югозападния район пет проекта на обща стойност 36,5 млн. евро включват обновяване на МБАЛ „Югозападна болница“ и филиалите ѝ, както и нова апаратура за сърдечносъдова диагностика. В Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни се предвиждат мобилни кабинети за профилактика и дефибрилатори на обществени места.

Над 41 млн. евро за проекти в Габрово и Пловдив

Сред представените проекти за култура, спорт и градска среда са обновяването на кино „Космос“ и пространствата по южния бряг на Марица в Пловдив. В Габрово са включени Домът на хумора и сатирата, Център „Кристо и Жан-Клод“, спортната зала „Орловец“ и пространства по река Янтра.