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Ивайло Мирчев осъди нападението над привържениците на „Левски“ и поиска служебна загуба за „Олимпик“ (Марсилия).

Той разкритикува благодарностите на премиера Румен Радев към френския президент Еманюел Макрон за сигурността на стадиона.

Мирчев заяви, че България няма да предоставя средства по заема за Украйна, а ще участва с гаранции.

Божидар Божанов обвини управляващите, че увеличават глобите в данъчните закони, вместо да ги превалутират.

От ДБ ще изпратят писмо до президента Илияна Йотова с призив да не обнародва промените и заявиха, че може да сезират Конституционния съд.

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Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев заяви, че не са били предприети достатъчни мерки за сигурност при нападението над фенове на „Левски“ в Марсилия. Заедно с Божидар Божанов от „Да, България“ той коментира и участието на България в европейския заем за Украйна, както и промените в данъчните закони.

Двамата говориха пред журналисти в парламента, като призоваха президента Илияна Йотова да върне за ново обсъждане текстовете, с които се увеличават глобите в данъчното законодателство.

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Мирчев поиска служебна загуба за „Олимпик“ (Марсилия)

„Естествено, осъждаме насилието във Франция, но по неясни причини не са взети достатъчно мерки за сигурност“, коментира Ивайло Мирчев, цитиран от NOVA.

Той посочи, че привържениците на „Олимпик“ (Марсилия) са известни с проявите си на агресия, и постави въпроса защо футболният двубой е бил продължен след нападението над българските фенове.

„След като са пострадали фенове на „Левски“, не разбираме поради каква причина ръководството въобще е излязло на терена – трябва да се иска в момента служебна загуба за „Олимпик“ Марсилия, служебна победа за „Левски“, каза депутатът.

Мирчев разкритикува и позицията на премиера Румен Радев след разговора му с френския президент Еманюел Макрон. Българският министър-председател съобщи, че двамата са обсъдили нападението и благодари на Макрон за ангажираността му със случая, медицинската помощ за пострадалите и предприетите мерки за сигурността на българските граждани.

„На трето място, не разбираме какви бяха тези благодарности от премиера Радев към Макрон за сигурността. Вчера излезе позиция на премиера Радев, в която той благодари на Еманюел Макрон за гарантираната сигурност на стадиона. Няма гарантирана сигурност и трябва да кажем, че това, което се случи във Франция, е шокиращо“, подчерта Мирчев.

При нападението преди и по време на срещата между „Левски“ и „Олимпик“ (Марсилия) пострадаха 11 български граждани. Петима бяха откарани в болница, а на шестима беше оказана медицинска помощ на място, съобщиха от френската полиция.

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Мирчев: България няма да дава пари по заема за Украйна

Ивайло Мирчев определи като „лицемерие“ позицията на премиера Румен Радев по отношение на европейския заем за Украйна.

По думите му управляващите са заявявали, че нито един евроцент няма да бъде насочен към Украйна, но сега България участва в механизма за гарантиране на заема.

„Говориха доста време как нямало една стотинка, един евроцент да отиде в Украйна. Когато европейците ни дават пари по кохезионните фондове, ние много искаме да ги вземем тези милиарди, но когато трябва да се гарантира един малък заем за Украйна, ние се правим на ощипани моми“, заяви Мирчев.

Той твърди, че още от януари е било ясно, че механизмът има военна и невоенна част. Според него участието на България в гарантирането на заема е факт, независимо от публичните изявления на управляващите.

На въпрос колко средства ще предостави страната ни, Мирчев отговори, че България няма да плаща директно пари, а става дума за гаранции.

„България няма да дава никакви пари. Тука става дума за гаранции за заем. Парите по тоя заем най-вероятно ще бъдат взети от замразените руски активи и тука общо става дума за няколко милиона евро. България до момента е взела над 6 милиарда евро от Украйна за покупка на оръжие. Така че България нищо няма да даде по тоя заем, това са спекулации, но не разбирам защо Радев си лъже избирателите в България“, каза депутатът.

Мирчев направи паралел и с изявленията на Министерския съвет за премахването на американските визи, като заяви, че и по тази тема обещанията не са били изпълнени.

Божанов призова Йотова да върне данъчните промени

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов коментира промените в данъчното законодателство. Според него с част от законопроектите се въвеждат нови данъци, включително върху ваучерите, и се увеличават данъчни ставки. По думите му това противоречи на предизборните обещания на „Прогресивна България“ да не се повишават данъците.

Божанов обърна внимание и на предвиденото увеличение на глобите в данъчните закони. Той заяви, че управляващите са отхвърлили предложенията на ДБ санкциите да бъдат превалутирани, вместо да бъдат удвоени.

„Ние се противопоставихме остро на това, имахме предложения те да бъдат превалутирани, а не удвоени, но управляващите – настойчиво, арогантно на моменти – отхвърлиха това и всъщност нарушиха принципа, който действа в Закона за еврото за всички търговци, че не може просто да замениш лев с евро, а трябва да го промениш по курс“, обясни Божанов.

Той призова президента Илияна Йотова да върне законовите промени за ново обсъждане в парламента.

„Ние ще изпратим писмо до президента Йотова с аргументи защо този тип вдигане на глоби – без никаква оценка, без никакви разчети, просто така на око – е абсолютно безобразие, противоречи на законодателния процес, за да бъде върнато тук в парламента и да не бъде прието отново“, заяви Божанов.

По думите му, ако промените бъдат приети и обнародвани, от ДБ обмислят да сезират Конституционния съд.