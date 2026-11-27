40 минути без линейка, изчезнали стюарди и брутален побой: Нови разкрития за атаката срещу феновете на „Левски“ в Марсилия

Шест години след Brexit: Великобритания прави нова крачка към сближаване с ЕС

Еманюел Макрон осъди нападенията срещу българските фенове на „Левски“ в Марсилия.

Френският президент увери премиера Румен Радев, че извършителите ще понесат отговорност.

Двамата са разговаряли в рамките на европейска среща на върха в Брюксел.

Българското Министерство на външните работи ще изпрати нота до Франция с настояване за пълно разследване.

Президентът Илияна Йотова и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също осъдиха проявите на насилие.

Фенове на "Марсилия" нападнаха привърженици на "Левски" във Франция, има ранени българи (СНИМКИ)

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди категорично нападенията срещу българските привърженици на футболния клуб „Левски“ в Марсилия и увери премиера Румен Радев, че извършителите няма да останат ненаказани. Това съобщи "Франс прес", позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.

Двамата са разговаряли в рамките на европейска среща на върха в Брюксел. Макрон е определил случилото се като недопустимо и е подчертал, че подобни прояви на насилие нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство.

По-рано премиерът Румен Радев съобщи във Facebook, че е разговарял с френския държавен глава за нападението срещу българските граждани преди мача на ПФК „Левски“ в Марсилия.

„Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа“, написа Радев.

Той благодари на Макрон за личната ангажираност със случая, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите и за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани. Премиерът изрази очакване от извършителите да бъде потърсена отговорност.

Реакции от българските институции

"Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима". Това написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова в официалния си фейсбук профил по повод сблъсъците на футболния мач между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“.



"Спортът трябва да обединява, да носи радост и позитивни емоции на хората, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие", заяви тя.



"Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им", каза още Доцова.

Президентът Илияна Йотова също осъди нападенията срещу българските футболни фенове в Марсилия. Тя определи разпространените кадри от случилото се като потресаващи и подчерта, че всеки трябва да може да подкрепя любимия си отбор, без да се страхува за сигурността си.

Йотова призова френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите. Тя настоя и УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона.

От Министерството на външните работи заявиха, че категорично осъждат нападенията срещу българските граждани. Ведомството ще изпрати нота до френската страна, с която ще настоява за пълно разследване на случилото се.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също изрази възмущението си от разпространените видеозаписи с насилието. Той поиска българското правителство незабавно да потърси обяснение от френските власти и призова УЕФА да наложи най-тежките наказания на „Олимпик“ (Марсилия).

От „Да, България“ настояха българските държавни институции, посолството и консулските служби във Франция да реагират незабавно и да окажат необходимото съдействие на пострадалите сънародници.

Какво се знае за нападението в Марсилия

Нападението над привържениците на „Левски“ в Марсилия е започнало около 8-10 минути преди началото на мача с „Олимпик“. По разкази на очевидци и специалните пратеници на NOVA Ясен Деянов и Кирил Памуклийски между 200 и 300 маскирани привърженици на домакините нахлули във вътрешните коридори на стадиона и атакували сектора с български фенове и зоната на официалната делегация. Използвани били бухалки, метални тръби, пръти, колани, сигнални ракети и ножове. Нападението продължило до втората-третата минута от срещата.

По данни на френската полиция общо 11 българи са пострадали. Петима били откарани в болници в Марсилия, а на други шестима била оказана медицинска помощ на стадиона. Според разказа на Кирил Памуклийски сред ранените имало член на делегацията с черепно-мозъчна травма, който чакал повече от 40 минути за линейка, докато бил на носилка в коридорите на стадиона.

Информацията за състоянието на пострадалите обаче беше различна. Генералният консул на България в Лион Надя Ванева съобщи, че според данните към 7:30 ч. в болница в Марсилия няма български граждани и в консулската мисия не е постъпвал официален сигнал за тежко ранен сънародник. Тя призова хората с информация за такъв случай да се свържат с консулството. По нейни данни няма задържани българи заради безредиците. Единственият административно задържан наш сънародник заради нетрезво състояние вече е бил освободен. Към сутринта по информация на NOVA нямало и арестувани сред нападателите.

Според разказите на пратениците на NOVA при нападението стюардите на стадиона не се намесили, а полицията пристигнала в зоната на инцидента едва около 18-ата-20-ата минута от мача. По думите на Ясен Деянов билетите за привържениците на „Левски“ били намалени с 85% - от близо 3500 на около 500, с аргумент за сигурност, но въпреки това нападението не било предотвратено.

Напрежението в Марсилия започнало още вечерта преди срещата. По информация на NOVA тогава трима българи пострадали, като двама от тях били приети в болница. Фенове разказали, че шофьори на автомобили от платформата Uber са споделяли местоположението на хотелите, в които били настанени българите, в групи на привърженици на домакините. По техни твърдения в нападението на стадиона участвали и фенове на гръцкия АЕК Атина.

На полувремето ръководствата на двата клуба, полицията и португалският делегат на УЕФА решили мачът да продължи. Опасенията били, че прекратяването му може да доведе до нахлуване на фенове на терена.

Изпълнителният директор на „Левски“ Даниел Боримиров заяви, че клубът е предупредил УЕФА за рисковете още три седмици преди срещата, но според него не са били предприети необходимите мерки. Още на полувремето „сините“ публикуваха позиция под заглавие „Варварска атака срещу феновете на Левски!“.

От „Олимпик“ (Марсилия) осъдиха инцидентите и заявиха, че намесата на охраната е възстановила спокойствието. От клуба посочиха, че работят с властите за изясняване на случилото се.