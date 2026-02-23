Протести във Верона срещу Олимпиадата Милано - Кортина заради екологичните щети

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

С тотици излязоха по улиците на Верона в неделя вечерта, часове преди церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, за да демонстрират срещу скъпите жилища и екологичните проблеми, свързани с Олимпиадата в Италия, предаде Ройтерс.

Митингът под наслов „Олимпиада? Не, благодаря“ беше организиран от университетски групи и асоциации, които се противопоставят на провеждането на събитие, което според тях унищожава горите, залива с бетон земята и задълбочава социалното неравенство.

Тук сме за да се защитим от спекулативни повишения на цени и от невъзможните разходи за посещение на събитията, каза 76-годишната протестираща Джанина Дал Боско.

«La honte olympique» : plusieurs centaines d’Italiens ont manifesté à Vérone en marge de la cérémonie de clôture des JO 2026 ➡️ https://t.co/vURbq5fgB9 pic.twitter.com/ABBTA4W2xP — Le Parisien (@le_Parisien) February 22, 2026

Билетите за церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри, която се състоя в неделя вечер в римския амфитеатър „Арена ди Верона“ във Верона, струваха от 950 евро (1120 долара) до 2900 евро.

На транспарант протестиращите във Верона бяха написали: „По-малко игри за малцина, повече домове за всички“.

The Milano Cortina Winter Olympics came to a spectacular close Sunday night in a historic Roman amphitheater in Verona, Italy. @sethdoane covered all 19 days of competition and reflects on its impact. pic.twitter.com/4pHqOKgJh1 — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) February 23, 2026

Тридесет и четири годишната Франческа, която е пристигнала от Виченца, на около 60 км (40 мили) от Верона, заяви, че пейзажът е бил „обезобразен“ от новите олимпийски съоръжения.

„Построили са бетонни чудовища като пистата за бобслей, която няма да служи за нищо“, каза тя и добави: „Бяха изразходвани публични средства, които можеха да бъдат използвани за хидрогеоложка безопасност и жилищни планове“.

Някои от протестиращите развяваха палестински знамена, отбелязва Ройтерс.