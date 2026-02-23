Свят

Протести във Верона срещу Олимпиадата Милано - Кортина заради екологичните щети

23 февруари 2026, 07:08
Размирици в Мексико след ликвидирането на Ел Менчо при военна операция

Тръмп повишава митата на 15% след решението на Върховния съд

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

С тотици излязоха по улиците на Верона в неделя вечерта, часове преди церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, за да демонстрират срещу скъпите жилища и екологичните проблеми, свързани с Олимпиадата в Италия, предаде Ройтерс.

Митингът под наслов „Олимпиада? Не, благодаря“ беше организиран от университетски групи и асоциации, които се противопоставят на провеждането на събитие, което според тях унищожава горите, залива с бетон земята и задълбочава социалното неравенство.

Тук сме за да се защитим от спекулативни повишения на цени и от невъзможните разходи за посещение на събитията, каза 76-годишната протестираща Джанина Дал Боско.

Билетите за церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри, която се състоя в неделя вечер в римския амфитеатър „Арена ди Верона“ във Верона, струваха от 950 евро (1120 долара) до 2900 евро.

На транспарант протестиращите във Верона бяха написали: „По-малко игри за малцина, повече домове за всички“.

Тридесет и четири годишната Франческа, която е пристигнала от Виченца, на около 60 км (40 мили) от Верона, заяви, че пейзажът е бил „обезобразен“ от новите олимпийски съоръжения.

„Построили са бетонни чудовища като пистата за бобслей, която няма да служи за нищо“, каза тя и добави: „Бяха изразходвани публични средства, които можеха да бъдат използвани за хидрогеоложка безопасност и жилищни планове“.

Някои от протестиращите развяваха палестински знамена, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА     
Протести във Верона срещу Олимпиадата Милано - Кортина заради екологичните щети

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Капанът на позитивното мислене - кога помага и кога е опасно

Любопитно Преди 57 минути

Теорията за самоутвърждаването е предложена от психолога Клод Стийл в края на 80-те години на миналия век и остава популярна и днес

Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки

Къде да се стоплим през март: Земята на древните инки

Любопитно Преди 57 минути

Март е идеалното време за тези, които искат да избягат от застоялата украинска пролет в прегръдката на истинското лято

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

България Преди 10 часа

Илашчук: Членството в ЕС е дългосрочна следвоенна перспектива

Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

България Преди 12 часа

Братът на жертвата говори за първи път пред медии

Украйна: Почти освободихме Купянск

Украйна: Почти освободихме Купянск

Свят Преди 13 часа

Става дума буквално за няколко сгради, в които се намират руските войски

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

България Преди 14 часа

Извършват се процесуално-следствени действия

Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 14 часа

Той подчерта, че ще блокира и военните заеми от ЕС за Украйна, както и доставките на дизелово гориво от Унгария.

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Свят Преди 15 часа

В момента самият Тръмп не се намира там

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

България Преди 15 часа

Едното от децата е било хоспитализирано в „Пирогов"

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Свят Преди 16 часа

Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Свят Преди 16 часа

Афганистан: Снощи те бомбардираха нашите цивилни сънародници в провинциите Нангархар и Пактика

Британският военен министър: Войната в Украйна да свърши през 2026 г.

Британският военен министър: Войната в Украйна да свърши през 2026 г.

Свят Преди 16 часа

Хийли иска да първият, който ще прати войски в Украйна

Откриха ДНК мутации при децата на работници от Чернобил

Откриха ДНК мутации при децата на работници от Чернобил

Любопитно Преди 17 часа

За първи път подобна трансгенерационна връзка е ясно доказана

Принцеса Нур Пахлави

Принцесата на Иран Нур Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата

Свят Преди 17 часа

Деца са били застрелвани на улицата, лекари – преследвани за това, че лекуват антиправителствени протестиращи, а десетки иранци – отвличани за тайни разпити, често без никога да се върнат, каза Пахлави

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

България Преди 18 часа

През изминалото денонощие в страната са потушени 43 пожара

Мелания Тръмп и инаугурационната ѝ рокля в музея Смитсониън

Символиката на Мелания: Какво крие историческата ѝ рокля

Свят Преди 18 часа

Тя стана първата първа дама, представена с две инаугурационни рокли в повече от 100-годишната история на музея Смитсониън

