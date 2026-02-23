България

Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на на главния секретар Мирослав Рашков

Обновена преди 20 минути / 23 февруари 2026, 17:23
Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април
"Да се говори срещу Сарафов е самоубийство": Бивш окръжен прокурор говори за натиск и "заболяване" в прокуратурата
Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари
Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

"Тренд": Пет партии с реален шанс за следващото НС, две са на косъм

П редложих на Министерски съвет (МС) да вземе решение, с което да предложи на президента на Република България да освободи от длъжност главния секретар на МВР г-н Рашков. МС взе такова решение и то е изпратено на президента на Република България. 

Това заяви на брифинг в МС служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. 

„Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър.

Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция.

Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории. 

Източник: БГНЕС    
