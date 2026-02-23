Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на на главния секретар Мирослав Рашков

"Тренд": Пет партии с реален шанс за следващото НС, две са на косъм

П редложих на Министерски съвет (МС) да вземе решение, с което да предложи на президента на Република България да освободи от длъжност главния секретар на МВР г-н Рашков. МС взе такова решение и то е изпратено на президента на Република България.

Това заяви на брифинг в МС служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

„Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър.

Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция.

Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.