По-леко меню у дома без да се отказвате от вкуса

С грила, който изцежда мазнината по време на готвене
Всеки иска любимата храна да е вкусна, но да не е тежка. Наденички, бекон, кюфтета, пържоли и риба – чудесни са, но при готвене отделят мазнина, която често остава около продуктите.
No Fat Grill, 1000 W – двустранно печене + 15° наклон за оттичане на мазнината в тавичката. По-малко бъркотия, по-бързо готвене и по-леко меню през февруари и март – без да правите компромис с вкуса.
Идеята на No Fat Grill е проста и ефективна: отделената мазнина се оттича в тавичката, вместо да остава върху храната и да я приемате.
Как работи?
- Поставяте храната. В повечето случаи можете да готвите без добавено олио.
- Затваряте грила. Пече едновременно отгоре и отдолу, без да обръщате.
- Наклон 15° – докато се пече, мазнината се стича и се събира в тавичката.
ГОТОВО! Бон апети!
Основни предимства
- 15° наклон – видим резултат Докато готвите, част от отделената мазнина се оттича от продуктите и се събира в тавичката.
- Двустранно печене – без обръщане Двата нагревателя изпичат равномерно от двете страни, така че не стоите над тигана и не „пазите“ храната.
- Бързо и лесно готвене Загрява бързо и е подходящ за ежедневни вечери, когато искате готова храна без чакане.
- Регулируема височина Настройвате според продукта – от по-тънки филета и зеленчуци до по-дебели сандвичи и пържоли.
- Незалепващо покритие Помага храната да не залепва и прави почистването по-лесно – особено при риба, пилешко и маринати.
Какво да готвите през февруари и март?
Февруари и март са месеци за по-практични, топли и леки ястия у дома. С No Fat Grill често се приготвят:
- Кюфтета, кебапчета, наденички – вкус на скара без пържене в тиган
- Пилешко/пуешко филе, шницели без паниране
- Риба (сьомга, хек, скумрия) и морски дарове
- Зеленчуци на грил – тиквички, чушки, гъби, броколи
- Топли сандвичи за закуска или бърза вечеря
Размери: