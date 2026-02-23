Учени разрешиха вековната мистерия около „Кървавия водопад“ в Антарктида

У чени откриха връзка между мистериозното изригване на оцветена в червено вода в Антарктида и потъването на ледника, разположен над нея, пише Newsweek .

„Кървавият водопад“ в Антарктида е уникално явление, намиращо се в предната част на ледника Тейлър – огромна ледена река, която тече през Сухите долини Макмърдо в Източна Антарктида.

Необичайният феномен е открит за първи път през 1911 г. от австралийския геолог Томас Грифит Тейлър по време на експедицията „Тера Нова“.

Guess what gives Blood Falls that creepy color? Researchers have figured it out. pic.twitter.com/NGE2Nn3prR — AJ+ (@ajplus) May 3, 2017

„Това е богата на желязо саламура (силно солена вода), която периодично се изхвърля от подледников източник поради тежестта и движението на лежащия отгоре ледник“, обясняват изследователите в своето проучване. Течността оцветява ледника, тъй като се окислява на повърхността, и се оттича към западното разклонение на езерото Бони (WLB) – покрито с лед антарктическо езеро.

Екипът предполага, че тази саламура е нещо повече от повърхностно петно – тя сигнализира за промяна в налягането, придружена от скрито движение на вода дълбоко под леда.

Питър Т. Доран, геоучен от Държавния университет на Луизиана и водещ автор на изследването, свързва потъването на ледника с изтичането на водата и го обяснява с по-ниското налягане. В продължение на няколко седмици Доран и неговият екип наблюдават как повърхността на ледника потъва и по-късно се възстановява, което предполага дренажен пулс под леда.

Antarctica’s Blood Falls looks like a glacier is bleeding, but it’s actually iron-rich water turning red when it meets air. A rare natural mystery hidden in the frozen McMurdo Dry Valleys. #BloodFalls #Antarctica #NatureMystery #ScienceNews #Glacier #EarthWonders #DidYouKnow pic.twitter.com/PXMn3RdQMN — Newsapt (@PNewsapt) February 18, 2026

През септември 2018 г. е направено „щастливо съвпадение на наблюдения“, базирано на данни от GPS тракер на повърхността на ледника Тейлър, камера за таймлапс запис на „Кървавия водопад“, както и термистор в езерото Бони – сензор, който отчита температурни промени.

Кадри от камерата, записвани ежедневно около езерото, показват началото на ново оцветяване на 19 септември 2018 г., като площта на петното се разширява. Междувременно термисторът в езерото отчита спад в дълбочина по време на същото събитие.

Scientists Link Antarctica's Blood Falls To Glacier Changes, Reveal Hidden Water Movements https://t.co/h80MdW7Mlk pic.twitter.com/gsWx3I7a69 — NDTV (@ndtv) February 21, 2026

Когато тежкият лед заклещи солена вода под себе си, налягането нараства и ледникът не може да я задържи вечно. Течността, която образува „Кървавия водопад“, идва от подледникови канали, запечатани от въздуха, които могат да се отворят по време на движението на леда. Тежестта и бавното придвижване на леда изтласкват солената смес към пукнатини, където тя се освобождава чрез внезапни пулсации.

Последното проучване отчита потъване на повърхността на ледника с 1,5 сантиметра (0,6 инча), докато движението му напред е намаляло с около 10 процента.

„Тези наблюдения демонстрират, че продължително събитие на изхвърляне на саламура, характеризиращо се с епизодични пулсове от подножието на ледника Тейлър в рамките на около месец, намалява подледниковото водно налягане, което понижава повърхността и намалява скоростта на леда“, пишат изследователите.

Те добавят: „Продължаващият високочестотен мониторинг ще осигури стабилен набор от данни, способен да позволи откриването на промени в честотата и мащаба на събитията, обусловени от дългосрочните промени в околната среда.“