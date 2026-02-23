Външният министър на Венецуела призова за незабавното освобождаване на Мадуро

В ъншният министър на Венецуела Иван Хил Пинто настоя за незабавното освобождаване на Николас Мадуро, който беше отстранен от президентския пост при акция на САЩ на 3 януари, предаде АФП.

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

В изказване пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева Хил поиска „незабавното освобождаване от правителството на Съединените американски щати на конституционния президент на Боливарска република Венецуела Николас Мадуро Морос и неговата съпруга, първата дама Силия Флорес“.

"Si los derechos humanos se convierten en arma, pierden su esencia." 🗣️



La advertencia del canciller Yvan Gil es clara: No a la selectividad. No a la hipocresía internacional. Venezuela defiende su camino: paz, soberanía y diálogo sin rendición. 🇻🇪🕊️#BringThemBack pic.twitter.com/FKQHnISLiW — Raimary (@Lagochitaray2) February 23, 2026

Мадуро, който управляваше Венецуела автократично от март 2013 г. до задържането си от американските сили преди близо два месеца, се намира в ареста в САЩ заедно със съпругата си в очакване на съдебен процес.

63-годишният Мадуро се обяви за невинен по обвиненията в наркотрафик и заяви, че е „военнопленник“.

„3 януари 2026 г. бележи повратен момент с изключителна тежест“, заяви венецуелският външен министър пред Съвета по правата на човека на ООН.

„Незаконна военна операция срещу нашата страна доведе до смъртта на повече от 100 души и до произволното задържане на Мадуро и неговата съпруга“, каза Хил.

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

„Въпреки това действие, извършено в условията на дълбока технологична и военна асиметрия между нашата страна и ядрената сила Съединени щати, ние избрахме да открием дипломатически канал за разрешаване на различията ни с тази държава. Не чрез подчинение, а в суверенното равенство на държавите. Не чрез страх, а с убеждението, че диалогът е единственият цивилизован път между нациите“, добави той.