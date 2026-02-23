Надежда Нейнски обмисля работно посещение в Украйна

С лужебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че обмисля да направи работно посещение в Украйна. Тя говори пред български журналисти в Брюксел, където участва в заседанието на своите колеги от ЕС.

Каузата на Украйна ми е много близка на сърцето, каза Нейнски. Тя посочи, че е обмисляла да пътува с делегацията на ЕС до Киев утре, но заради други служебни ангажименти вероятно ще посети украинската страна през март заедно с останалите външни министри от ЕС.

Има всякакви видове мир - има "руски мир", а има и мир, базиран на международното право и със зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Русия иска "руски мир", иска да преговаря, за да наложи своите правила. Войната на Русия срещу Украйна е първата фаза от обявен публично от (руския президент Владимир) Путин план за атака на европейската сигурност, коментира Нейнски.

Тя отбеляза, че днес европейските външни министри са обсъдили разпространението на дезинформация и хибридните атаки. Опитите за внасяне на фалшиви новини на първо място разколебава процеса на разширяването (на ЕС), прави се опит за отслабване на подкрепата за Украйна, а най-важното - дезинформацията цели всяване на страх сред хората, обобщи Нейнски. България е близо до Западните Балкани и театъра на военните действия в Украйна и Черно море, за нас темата с хибридните атаки е изключително важна, особено заради приближаващите парламентарни избори и на президентските след това, допълни министърът.

Нейнски поясни по повод работата на Съвета за мир, основан от президента на САЩ Доналд Тръмп, че намирането на решение по отношение на Газа е от ключово значение. България подкрепя мира за Газа, подкрепен от Съвета за сигурност на ООН, каза тя. По отношение на разширяването на обхвата на Съвета - имаме своите резерви по отношение на правната страна на това, което ни се предлага, каза тя.

По повод предстоящата по-късно днес среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте служебният министър отбеляза, че ще го запознае с въпроси, свързани със сигурността в България. За мен Черноморската стратегия и мерките, които се взимат, са от изключително значение, посочи Нейнски. По нейните думи саботажите срещу инфраструктура в страните от Западните Балкани и подкопаването на доверието в демократичните процеси се отразяват на желанието за присъединяване към ЕС.