Зеленски пред BBC: Владимир Путин вече започна Третата световна война

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски продължава да изпраща твърдо послание на неподчинение. Когато се срещнахме този уикенд в правителствената централа в Киев, той каза, че далеч от това да губи, Украйна ще завърши войната победоносно.

Той беше категорично против да се плаща цената за споразумение за прекратяване на огъня, изисквано от президента Владимир Путин, което представлява изтегляне от стратегически територии, които Русия не успя да превземе въпреки жертвата на десетки хиляди войници, разказва редакторът на Би Би Си (BBC) Джереми Боуен.

Путин, вече е започнал Третата световна война и единственият отговор е интензивен военен и икономически натиск, за да бъде принуден да отстъпи, каза ми Зеленски.

„Вярвам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да бъде спрян... Русия иска да наложи на света различен начин на живот и да промени живота, който хората са избрали за себе си“, категоричен е украинският държавен глава.

А какво ще кажете за искането на Русия Украйна да предаде 20% от източния регион Донецк, който тя все още контролира – линия от градове, които Украйна нарича „крепостни градове“ – както и още земя в южните региони Херсон и Запорожие? Не е ли това, попитах аз, разумно искане, ако доведе до прекратяване на огъня?

„Аз гледам на това по различен начин. Не го разглеждам просто като земя. Виждам го като изоставяне – отслабване на нашите позиции, изоставяне на стотици хиляди наши хора, които живеят там. Така го виждам. И съм сигурен, че това „изтегляне“ би разделило нашето общество“, заяви той.

Но не е ли това добра цена, ако удовлетворява Путин? Мислите ли, че би го удовлетворило?

„Вероятно би го удовлетворило за известно време... той се нуждае от пауза... но щом се възстанови, нашите европейски партньори казват, че това може да отнеме три до пет години. По мое мнение той може да се възстанови за не повече от няколко години. Къде ще отиде след това? Не знаем, но че би искал да продължи войната е факт“.

Срещнах Зеленски в конферентна зала в рамките на строго охранявания правителствен комплекс в заможен квартал на централен Киев. В интервюто той говореше предимно на украински. Човек усеща тежестта на лидерството, носена от Зеленски, от усърдието на неговите охранители.

Посещението на който и да е държавен глава изисква строги проверки. Но влизането в президентските сгради в Киев издига процеса на ниво, което рядко съм преживявал преди. Това не е изненадващо в страна във война, с президент, който вече е бил мишена на Русия.

Въпреки всичко това, човекът, който започна като артист, който спечели украинската версия на Strictly Come Dancing през 2006 г., и изигра ролята на неочакван президент на Украйна в телевизионна комедия, преди да стане реалният президент на Украйна, изглежда забележително устойчив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в навечерието на най-скорошните преговори за прекратяване на огъня в Женева, че „Украйна по-добре бързо да седне на масата“. Той продължава по подразбиране да оказва повече натиск върху Украйна, отколкото върху Русия.

Западни дипломати посочват от миналото лято насам, че Тръмп е съгласен с Путин, че териториалните отстъпки от Украйна към Русия са ключът към прекратяването на огъня, което Тръмп иска, в идеалния случай преди това лято. Много анализатори извън Белия дом също преценяват, че Украйна не може да спечели войната и без да направи отстъпки на Москва, ще я загуби.

Попитах Зеленски дали Тръмп и останалите имат право. „Къде се намирате сега?“ – отвърна Зеленски. „Днес вие сте в Киев, вие сте в столицата на нашата родина, вие сте в Украйна. Много съм благодарен за това. Ще загубим ли? Разбира се, че не, защото се борим за независимостта на Украйна“.

Зеленски често е казвал, че Украйна може да спечели, но как би изглеждала победата?

„Разбира се“, каза той, „победата означава възстановяване на нормалния живот за украинците и прекратяване на убийствата“. Но по-широката представа за победа, която той представи, беше изцяло свързана с глобална заплаха, която според него идва от Путин. „Вярвам, че спирането на Путин днес и предотвратяването му да окупира Украйна е победа за целия свят. Защото Путин няма да спре в Украйна.“

Вие не казвате, че победата е да си върнете цялата земя, нали?

„Ще го направим. Това е абсолютно ясно. Въпрос е само на време. Да го направим днес би означавало да загубим огромен брой хора – милиони хора – защото руската армия е голяма и ние разбираме цената на подобни стъпки. Няма да имате достатъчно хора, ще ги губите. А какво е земята без хора? Честно казано, нищо“.

„И също така нямаме достатъчно оръжия. Това зависи не само от нас, но и от нашите партньори. Така че засега това не е възможно, но връщането към справедливите граници от 1991 г. (годината, в която Украйна обяви своята независимост, предизвиквайки окончателния разпад на Съветския съюз) без съмнение е не само победа, това е справедливост. Победата на Украйна е запазването на нашата независимост, а победа на справедливостта за целия свят е връщането на всички наши земи“.

Преди година Зеленски посети Белия дом и получи прием, който един високопоставен западен дипломат ми описа като предварително планирано публично „дипломатическо нападение“ от Доналд Тръмп и неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс. Техният спор, в присъствието на световните медии, беше наблюдаван от милиони по целия свят.

Тръмп, току-що встъпил в длъжност за втори път като президент, изпращаше възможно най-силния сигнал, че ерата на подкрепа, на която Зеленски и Украйна разчитаха от президента Джо Байдън, е приключила. Членовете на НАТО вече бяха предупредени от новата администрация. Ванс току-що се беше върнал от разбиването на западноевропейските илюзии за силата на трансатлантическия съюз.

Оттогава, според съобщения, консултиран от британския съветник по националната сигурност Джонатан Пауъл и други, Зеленски избягва публични конфронтации с Тръмп. Президентът на САЩ спря почти всички доставки на военна помощ за Украйна. Но САЩ все още предоставят жизненоважна разузнавателна информация, а европейските страни харчат милиарди, купувайки оръжия от американците, за да ги предоставят на Украйна.

Попитах президента на Украйна за често противоречивите изказвания на Тръмп, припомняйки, че сред неистините, които той е изрекъл, е обвинението, че Зеленски е диктатор, който е започнал войната – точно ехо на твърденията, направени от Владимир Путин.

Зеленски се засмя. „Аз не съм диктатор и не съм започнал войната, това е“.

Но можете ли да се доверите на Тръмп? Ако извоювате гаранция за сигурност от него, попитах, ще удържи ли на думата си? В крайна сметка той е човек, който променя мнението си.

„Не става въпрос само за президента Тръмп, говорим за Америка. Всички ние сме президенти за съответните срокове. Ние искаме гаранции за 30 години например. Политическите елити ще се променят, лидерите ще се променят“.

Той имаше предвид, че гаранциите за сигурност от САЩ трябва да бъдат одобрени от Конгреса във Вашингтон, за да бъдат непробиваеми. „Те ще бъдат гласувани в Конгреса с причина. Не става въпрос само за президенти. Необходим е Конгресът. Защото президентите се сменят, но институциите остават“.

С други думи, Доналд Тръмп може да бъде ненадежден, но няма да бъде там завинаги.

Зеленски казва, че тези гаранции за сигурност трябва да бъдат в сила, преди той да може да обмисли друго искане на САЩ – Украйна да проведе общи избори до лятото, повтаряйки друга руска теза, че Зеленски е нелегитимен президент. Тръмп не е поискал избори в Русия, където Путин стана лидер за първи път в последния ден на XX в.

Зеленски каза, че не е решил дали ще се кандидатира отново, когато и да се проведат избори: „Може да се кандидатирам, а може и да не се кандидатирам“.

Изборите трябваше да се проведат през 2024 г., но те не можеха да се състоят при военното положение, въведено след пълномащабната инвазия на Русия. Провеждането на отложените избори, каза Зеленски, е технически възможно, ако има време да се промени законът, за да се позволи това да се случи. Но първо му трябват гаранции за сигурност за Украйна.

Той продължи да изтъква толкова много потенциални проблеми при провеждането на избори с милиони украинци в чужбина като бежанци и значителни части от страната, окупирани от Русия, че аз предположих, че в действителност той е против идеята.

„Ако това е условие за прекратяване на войната, нека го направим. Казах: „честно казано, вие постоянно повдигате въпроса за изборите“. Казах на партньорите: „трябва да решите едно нещо: искате да се отървете от мен или искате да проведете избори? Ако искате да проведете избори (дори ако не сте готови да ми кажете честно дори сега), тогава проведете тези избори честно. Проведете ги по начин, който украинският народ ще признае, на първо място. И вие самите трябва да признаете, че това са легитимни избори“.

Володимир Зеленски има опоненти и сурови критици тук, в Украйна. Неговото правителство беше разтърсено миналата есен от корупционен скандал, който доведе до оттеглянето на неговия най-близък съветник. Но Зеленски, с нов екип, все още се радва на нива на одобрение, за които повечето лидери в Западна Европа могат само да мечтаят.

Понякога той е дразнил съюзниците си с постоянни искания за повече и по-добро оборудване. Едно от обвиненията, отправени към него в Овалния кабинет от Тръмп и Ванс преди година, беше, че не е достатъчно благодарен. Най-новият елемент в неговия списък е разрешение да произвежда американски оръжия по лиценз, включително ракети за противовъздушна отбрана Patriot.

„Днес въпросът е противовъздушната отбрана. Това е най-трудният проблем. За съжаление, нашите партньори все още не ни предоставят лицензи да произвеждаме системи сами, например системи Patriot, или дори ракети за системите, които вече имаме. Засега не сме постигнали успех в това“.

Защо не го правят?

„Не знам. Нямам отговор.“

В края на интервюто той премина от украински на английски. Предвид всичко, което беше казал, го попитах дали трябва да се подготвим за още по-дълга война в Украйна.

„Не, не, не, това са два паралелни пътя... вие играете шах с много лидери, не с Русия. Няма един правилен начин. Трябва да изберете много паралелни стъпки, паралелни посоки. И един от тези паралелни пътища, мисля, ще донесе успех. За нас успехът е да спрем Путин“.

Но Владимир Путин няма да прекрати тази война, нали? Освен ако не е подложен на огромен натиск, а той не изглежда да е такъв.

„Да и не. Ще видим. Да и не. Той не иска, но това, че не иска, не означава, че няма да го направи. Бог да благослови. Бог да благослови, ще бъдем успешни. Благодаря“.

И с това той позира за снимки, стисна ръце с екипа на Би Би Си и излезе с широки крачки от стаята.