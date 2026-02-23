Свят

ЕС санкционира 8 руснаци за нарушения на човешките права

Санкционирани са и началници на наказателни колонии, в които затворниците са били държани в нечовешки и унизителни условия

23 февруари 2026, 16:06
ЕС санкционира 8 руснаци за нарушения на човешките права
Е вропейският съюз наложи санкции на осем лица по подозрения за сериозни нарушения на правата на човека и подкопаването на върховенството на закона в Русия, обяви днес Съветът на ЕС в изявление, на което се позова Ройтерс.

Лицата, срещу които бяха обявени санкциите, са част от съдебната власт на Русия и са отговорни за произнасянето на присъди срещу видни руски активисти по обвинения, определяни като политически мотивирани. Санкционирани са и началници на наказателни колонии, в които затворниците са били държани в нечовешки и унизителни условия.

Русия "значително разширява" списъка си със санкционирани представители на ЕС

Сред санкционираните са Алексей Василевич Вализер, началник на наказателна колония, и Антон Владимирович Ричар, началник на център за задържане.

ЕС удължава икономическите санкции срещу Русия

Лицата, които са обект на тези санкции, имат забрана да пътуват или да преминават транзитно през ЕС, техните активи на територията на Съюза са замразени, а на гражданите и компаниите на ЕС се забранява да им предоставят средства, посочва още изявлението на Съвета на ЕС.

