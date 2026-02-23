Министър Адемов: Няма да допуснем социалната система да се използва за агитация

Н яма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация. Това заяви на брифинг в Министерски съвет служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

"Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се ангажира с това да гарантира структурите на МТСП, в това число и териториалните поделения по никакъв начин да не позволяват на предстоящите парламентарни избори корпоративен вот", увери служебният социален министър и посочи, че част от структурите на териториалните поделения си позволяват по един или друг начин да влияят на вота на българските граждани чрез инструментите на социалната политика.

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април

По никакъв начин не искаме тази практика, която се наложи през последните години, да продължи и сега, категоричен бе Адемов.

"Основната задача на това служебно правителство е да гарантира честни и прозрачни избори", добави той.

Предстои среща с регионалните директори на дирекциите за социално подпомагане, на която ще бъдат дадени съответните указания.

"Ще бъдем абсолютно безкомпромисни. Няма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация", гарантира Адемов.

Социалният министър съобщи, че Министерски съвет все още не е обсъждал дали ще бъдат отпуснати средства за добавка за пенсионерите за Великден.

С помощта на НОИ можем предложим отчети, но дискусията предстои. Има поне 10 варианта, по които Великденската добавка може да се случи, заяви служебният социален министър.