Размирици в Мексико след ликвидирането на Ел Менчо при военна операция

Пътни блокади, палежи и предупреждения към туристи засегнаха райони като Канкун, Гуадалахара и Оахака

23 февруари 2026, 07:20
П резидентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова мексиканците да запазят спокойствие, след като при военна операция в неделя бе убит наркобаронът Немесио Осегера Сервантес, един от най-издирваните престъпници в страната, предаде Франс прес.

„Трябва да останем информирани и спокойни“, заяви Шейнбаум в публикация в „Екс“ (X), след като въоръжени мъже блокираха пътища и подпалиха редица магазини в щатите Халиско, Мичоакан, Гуанахуато, Пуебла и Синалоа.

Мексико: Шести убит кмет за тази година

Наркобосът, който беше известен с прякора си Ел Менчо, ръководеше картела „Халиско нуева хенерасион“. Той е бил ранен при престрелка с мексиканската армия и е починал при въздушен трансфер към столицата Мексико.

След информацията за смъртта му в страната избухнаха размирици, а Съединените щати призоваха гражданите си в някои мексикански райони, включително градове и туристически региони като Канкун, Гуадалахара и Оахака, да „се укрият до второ нареждане“.

„Поради продължаващите операции по сигурността, пътни блокади и престъпна дейност, гражданите на САЩ в гореспоменатите места трябва да потърсят убежище до второ нареждане“, обяви американското посолството в Мексико на страницата си.

След операцията на мексиканските сили въоръжени мъже са блокирали няколко пътя в щата Халиско, където бе убит Ел Менчо, като са запалили автомобили и камиони. Подобни блокади е имало и в съседния щат Мичоакан.

Местните власти призоваха хората да останат по домовете си.

Междувременно няколко американски и канадски авиокомпании отмениха полетите си до няколко дестинации в Мексико след безредиците, свързани с военната операция.

Американските превозвачи "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines), „Саутуест Еърлайнс“ (Southwest Airlines) и „Аляска еърлайнс“ (Alaska Airlines), както и канадските „Еър Канада“ (Air Canada) и „УестДжет“ (WestJet) обявиха в отделни изявления, че отменят полети до Пуерто Ваярта, Гуадалахара и Мансанильо.

На някои самолети им е било наредено да се върнат, докато вече летят към Мексико, заявиха от авиокомпаниите.

Агенция Ройтерс и „Си Би Ес нюз“ съобщиха, позовавайки се на информация от служител на американското министерство на отбраната, че армията на САЩ е участвала в операцията по залавянето на Ел Менчо чрез Съвместната междуведомствена работна група за борба с наркокартелите. Тя беше официално създадена през миналия месец и включва множество американски правителствени агенции, както и представители на Мексико.

В Мексико убиха наркобос, смятан за мъртъв от 2010 г.

Служителят на Пентагона, който е пожелал да запази анонимност, не е предоставил допълнителни подробности за информацията, която ръководената от американските военни оперативна група може да е предоставила на мексиканските власти. Той обаче е подчертал, че самата операция е била на мексиканската армия.

Министерството на отбраната на Мексико обяви, че американските власти са предоставили „допълнителна информация“ по случая, но не разкри подробности.

Източник от мексиканското правителство, запознат с операцията, каза, че в нея не са участвали пряко американски военни, като тя е планирана и изпълнена от мексиканци, посочи Ройтерс.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Мексико Наркобарон Ел Менчо Военна операция Размирици Пътни блокади Картел Халиско нуева хенерасион Клаудия Шейнбаум САЩ Отменени полети
