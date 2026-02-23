МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари

У становено е, че по потъналия риболовен кораб BH 8112 няма пробойни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

Работата на специалисти от Военноморските сили (ВМС) по обследване на потъналия кораб продължи и днес. Беше извършен оглед на корпуса на обекта с дистанционно управляем подводен апарат, обясниха от министерството.

Екипът от Военноморските сили ще продължи своята дейност и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района, уточниха от МО.

Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

Припомняме, че от Министерството на транспорта в сряда миналата седмица съобщиха за инцидент с риболовен кораб в наши води. На 18 февруари в 11:10 ч. от Бреговия център във Варна е постъпил сигнал в Морския спасително-координационен център за риболовен кораб ВН 8112, с който е изгубена радарната връзка. Корабът се е намирал в района на Маслен нос, а на борда му е имало трима души. В петък от Министерството на отбраната съобщиха, че е открит рибарският кораб в района на Маслен нос.

Специалистите от водолазната група потвърдиха потъването на риболовния кораб на около 40 метра дълбочина. Извършеният оглед е частичен поради голямата замътеност на морската вода и подводни течения в района.