МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

Екипът от Военноморските сили ще продължи своята дейност и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района

23 февруари 2026, 18:18
Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

Кабинетът

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април
Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

"Да се говори срещу Сарафов е самоубийство": Бивш окръжен прокурор говори за натиск и "заболяване" в прокуратурата
Летище

Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари
Случаят

Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

У становено е, че по потъналия риболовен кораб BH 8112 няма пробойни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО). 

Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

Работата на специалисти от Военноморските сили (ВМС) по обследване на потъналия кораб продължи и днес. Беше извършен оглед на корпуса на обекта с дистанционно управляем подводен апарат, обясниха от министерството. 

Екипът от Военноморските сили ще продължи своята дейност и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района, уточниха от МО. 

Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

Припомняме, че от Министерството на транспорта в сряда миналата седмица съобщиха за инцидент с риболовен кораб в наши води. На 18 февруари в 11:10 ч. от Бреговия център във Варна е постъпил сигнал в Морския спасително-координационен център за риболовен кораб ВН 8112, с който е изгубена радарната връзка. Корабът се е намирал в района на Маслен нос, а на борда му е имало трима души. В петък от Министерството на отбраната съобщиха, че е открит рибарският кораб в района на Маслен нос. 

Специалистите от водолазната група потвърдиха потъването на риболовния кораб на около 40 метра дълбочина. Извършеният оглед е частичен поради голямата замътеност на морската вода и подводни течения в района.

Потънал кораб Риболовен кораб ВН 8112 Маслен нос Министерство на отбраната Военноморски сили Подводно обследване Няма пробойни Инцидент 40 метра дълбочина
Кабинетът

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как работи филтърът за твърди частици при дизелите

Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Преди 22 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Преди 21 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

Преди 20 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Преди 23 часа
Последни новини

ООН: Възстановяването на Украйна ще струва близо 600 млрд. долара

Свят Преди 1 час

Щетите от периода между началото на войната на 24 февруари 2022 г. и края на декември 2025 г. възлизат на 195,1 милиарда долара

Асен Василев призовава за протест срещу Сарафов, отхвърли обвиненията на Бойко Борисов

България Преди 1 час

Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Борисов и Пеевски, добави Василев

Снимката е илюстративна

Учени разрешиха вековната мистерия около „Кървавия водопад“ в Антарктида

Свят Преди 2 часа

Защо ледникът Тейлър започна да „кърви“ и как необичайният феномен е свързан с движението на ледените маси дълбоко под повърхността

<p>Мъж е пребит до смърт край изоставен строеж в Ловеч</p>

Фатален побой в Ловеч: Мъж е пребит до смърт край изоставен строеж, има задържан

България Преди 2 часа

Мъж е арестуван в Ловеч за смъртта на 41-годишен мъж, след като му нанесъл побой. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Габриела Тодорова

По-леко меню у дома без да се отказвате от вкуса

По-леко меню у дома без да се отказвате от вкуса

Любопитно Преди 2 часа

Министър Адемов: Няма да допуснем социалната система да се използва за агитация

България Преди 3 часа

Социалният министър съобщи, че Министерски съвет все още не е обсъждал дали ще бъдат отпуснати средства за добавка за пенсионерите за Великден

Иван Хил Пинто

Външният министър на Венецуела призова за незабавното освобождаване на Мадуро

Свят Преди 3 часа

Николас Мадуро бе свален от власт и отвлечен от САЩ на 3 януари тази година

ЕС санкционира 8 руснаци за нарушения на човешките права

Свят Преди 3 часа

Санкционирани са и началници на наказателни колонии, в които затворниците са били държани в нечовешки и унизителни условия

NOVA отчете най-силния старт на сезон за последните 15 години

Любопитно Преди 3 часа

Всички предавания, стартирали в ефира на медията, са с огромна преднина пред конкуренцията

Задържаха мъж, изработвал фалшиви дипломи и сертификати в София

България Преди 3 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, прокуратурата иска постоянен арест

Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“

Любопитно Преди 4 часа

Шефовете с тези характеристики могат да окажат влияние върху нагласите и поведението на по-младшите служители

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Свят Преди 4 часа

В събота Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 процента на 15 процента временните митнически ставки за вноса в САЩ от всички страни, което е максималното ниво, позволено от закона

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заедно с дъщеря си Ким Джу Ае

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун издигна дъщеря си тийнейджърка за шеф на ракетните сили

Свят Преди 4 часа

Детето, за което отдавна се смята, че се казва Джу Ае и е на около 13 години, все по-често придружава върховния лидер при публични появи, включително на площадки за тестово изстрелване на ракети

Украйна си върна 400 кв. км територия в южния фронт, обяви Сирски

Свят Преди 4 часа

От изявлението на Сирски не стана ясно каква част от тази територия е била превзета преди това от Русия

Бившият принц Андрю

Пълно унижение: Ще премахнат ли бившия принц Андрю като наследник

Свят Преди 4 часа

Днес австралийският министър-председател е казал на британския си колега сър Киър Стармър, че неговото правителство би подкрепило планове за отстраняване на Андрю от линията на кралското наследяване

Божанов към ГЕРБ: Разгледайте законопроекта ни за кметовете на малките населени места

България Преди 4 часа

Виждаме, че Борисов е събрал кметове да им обяснява тепърва какво да прави ГЕРБ, допълва Божанов

