Асен Василев призовава за протест срещу Сарафов, отхвърли обвиненията на Бойко Борисов

Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Борисов и Пеевски, добави Василев

23 февруари 2026, 17:39
Асен Василев призовава за протест срещу Сарафов, отхвърли обвиненията на Бойко Борисов
"Най-накрая имаме правосъден министър, който постави остро въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Сарафов от поста му, каза в изявление пред журналисти лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

"По този повод се организира протест в сряда от „Правосъдие за всеки“, добави Василев и призова всички български граждани да излязат на този протест, „за да може както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов“. Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Борисов и Пеевски, добави Василев. 

Асен Василев: Силно се надяваме партиите в управлението да чуят хората

На въпрос за това, че днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е определил служебното правителство като правителство на „Продължаваме промяната“, Доган и Радев Василев отговори: „с Радините вълнения на господин Борисов не мисля, че трябва да занимаваме целия български народ. Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх затова, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове“. Ще имаме честни избори, на които никой няма да е принуден да гласува от страх, допълни той.

За твърдението на Борисов, че „олевяването на държавата доведе до тази дългова спирала, която причини Асен Василев“, Василев посочи, че това е отмъщението на всички регулатори, назначени от ГЕРБ, БСП и „ДПС-Ново начало“ срещу българския народ.

Имаше изслушване на регулаторите миналата седмица за проверките и казаха, че всичко е наред – отмъщават си, защото им падна кабинетът. Тези регулатори също трябва да бъдат сменени с компетентни хора, които могат да овладеят цените, а не да отмъщават от името на ГЕРБ на българските граждани, посочи той.

Ние ще се представим доста по-добре от това, което измерват в момента социологическите агенции, каза Василев в отговор на въпрос дали са готови за предстоящите избори. В момента най-важно е българските граждани да могат свободно да гласуват за това в каква посока да тръгне България. Показали сме за какво ще работим – по-високи доходи и пенсии. По наше време цената за електроенергията за всички бизнеси беше с таван, така че това да не води до повишаване на цените на тока за гражданите, добави той. Бяхме вдигнали ограничението за ДДС и трябва пак да се върне на максималния праг за регистрация на ДДС, за да може малките бизнеси да са освободени от този терор, предложихме достойно заплащане за всички медицински работници, но това предложение неколкократно беше бламирано, предложихме частните болници да правят търгове за лекарствата, но също беше бламирано и др., допълни Василев. Предлагали сме и други мерки, засягащи по-малки групи хора, но водят до изсветляване на икономиката и събиране на повече данъци в хазната, като една такава беше да се освободят бакшишите от данък, добави той.  

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Повод за реакцията е изказване на Таков с призив кметът да започне преговори със синдикатите, за да не се стигне до нова стачка

Учени разрешиха вековната мистерия около „Кървавия водопад“ в Антарктида

Защо ледникът Тейлър започна да „кърви“ и как необичайният феномен е свързан с движението на ледените маси дълбоко под повърхността

На днешното си заседание Министерски съвет прие план-сметката за провеждането на изборите за народни представители на 19 април

Социалният министър съобщи, че Министерски съвет все още не е обсъждал дали ще бъдат отпуснати средства за добавка за пенсионерите за Великден

Външният министър на Венецуела призова за незабавното освобождаване на Мадуро

Николас Мадуро бе свален от власт и отвлечен от САЩ на 3 януари тази година

Санкционирани са и началници на наказателни колонии, в които затворниците са били държани в нечовешки и унизителни условия

Всички предавания, стартирали в ефира на медията, са с огромна преднина пред конкуренцията

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, прокуратурата иска постоянен арест

Шефовете с тези характеристики могат да окажат влияние върху нагласите и поведението на по-младшите служители

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на служебния кабинет

В събота Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 процента на 15 процента временните митнически ставки за вноса в САЩ от всички страни, което е максималното ниво, позволено от закона

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун издигна дъщеря си тийнейджърка за шеф на ракетните сили

Детето, за което отдавна се смята, че се казва Джу Ае и е на около 13 години, все по-често придружава върховния лидер при публични появи, включително на площадки за тестово изстрелване на ракети

От изявлението на Сирски не стана ясно каква част от тази територия е била превзета преди това от Русия

Пълно унижение: Ще премахнат ли бившия принц Андрю като наследник

Днес австралийският министър-председател е казал на британския си колега сър Киър Стармър, че неговото правителство би подкрепило планове за отстраняване на Андрю от линията на кралското наследяване

Виждаме, че Борисов е събрал кметове да им обяснява тепърва какво да прави ГЕРБ, допълва Божанов

След инсулт и сърдечна операция, моделът превърна страха в мотивация за създаването на козметичната си империя. Днес Хейли е успешна бизнесдама и щастлива майка, която се радва на първите думи на своя син Джак и на новия си път в живота

