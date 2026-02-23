Погледнете нагоре! Наблюдаваме „парад на планетите“ този уикенд

Ш ест планети ще се подредят привидно в една линия на небето в края на февруари, като повечето от тях ще бъдат видими с просто око, съобщи Асошиейтед прес.

Т.нар. „парад на планетите“ се наблюдава, когато изглежда, че няколко планети са подредени в линия на небето. В действителност те не се намират в една права линия, а са разположени сравнително близо една до друга от едната страна на Слънцето.

Обикновено след залез могат да се видят две или три планети, отбелязват от НАСА. Струпване на четири или пет планети, наблюдаеми с невъоръжено око, се случва по-рядко – веднъж на няколко години. Миналата година пък беше възможно да се наблюдава подреждане на шест, а дори и на седем планети.

Тази събота Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн ще могат да се наблюдават с просто око при ясно небе. Уран и Нептун ще бъдат видими само с бинокъл или телескоп.

Според Асошиейтед прес е добре да излезете навън около час след залез и да се отдалечите от високи сгради или дървета, които могат да ограничат видимостта. Погледнете към западния хоризонт – там ще се намират Меркурий, Венера и Сатурн. Юпитер ще бъде по-високо в небето, заедно с Уран и Нептун, пояснява АП.

„Ако блещука, е звезда. Ако не блещука – е планета“, обяснява планетологът Сара Мазруей от колежа Humber Polytechnic в Канада.

Парадът ще може да се наблюдава през уикенда и няколко дни след това. Постепенно Меркурий ще се скрие зад хоризонта. По данни на НАСА поне една ярка планета може да бъде видяна през повечето нощи.

Според планетолога Емили Елизондо от Мичиганския държавен университет наблюдението на множество небесни обекти едновременно е забавен начин да се почувстваме свързани с астрономите от миналите векове.

Древните астрономи са изучавали Вселената „само като са гледали звездите и планетите“, допълва Елизондо. „Нещо, което можем да правим и днес“, казва тя.