Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

41-годишната Вон беше евакуирана с хеликоптер от пистата, след като се разби само 13 секунди след началото на последното си спускане във финала на женския старт по спускане в Кортина миналата неделя

15 февруари 2026, 18:52
Източник: Getty Images

А мериканската ски звезда Линдзи Вон е изписана от болница в Италия около седмица след ужасяващата катастрофа, която сложи край на завръщането ѝ на Олимпийските игри, пише Sky News.

41-годишната Вон беше евакуирана с хеликоптер от пистата, след като се разби само 13 секунди след началото на последното си спускане във финала на женския старт по спускане в Кортина миналата неделя (8 февруари). Скиорката от националния отбор на САЩ е била чута да крещи от болка след инцидента, докато е била обградена от медицински екипи. Първоначално тя е транспортирана в болница в Кортина, след което е преместена в по-голямо медицинско заведение в Тревизо.

Агенция Ройтерс съобщава, че скиорката е изписана и се е отправила към летището в Тревизо, позовавайки се на два източника, близки до случая. В събота Вон заяви, че четвъртата ѝ операция в рамките на седмица „е преминала добре“, като добави в публикация в Instagram: „За щастие най-накрая ще мога да се върна в САЩ! След като се върна, ще ви дам повече актуализации и информация за контузията ми.“

При катастрофата Вон е получила сложна фрактура на пищяла, която според ортопедични специалисти изисква период на възстановяване между осем и единадесет месеца. Предстои ѝ още една операция, която ще бъде извършена в Съединените щати.

„Когато си спомням за катастрофата си, не стоях на стартовата врата, без да осъзнавам потенциалните последици“, добави Вон в публикацията си. „Знаех какво правя. Избрах да поема риск.“

„Всеки скиор на стартовата линия пое един и същ риск. Защото дори и да си най-силният човек на света, планината винаги държи картите.“

Олимпийската шампионка от 2010 г. и втората най-успешна скиорка в историята на Световната купа се надяваше да стане най-възрастната медалистка по алпийски ски в историята на Игрите. Тя стартира във финала на Олимпийските игри малко повече от седмица след като скъса предната си кръстна връзка при катастрофа по време на състезание за Световната купа в Швейцария.

„Любовта ми към ските остава. Все още очаквам с нетърпение момента, в който отново ще мога да застана на върха на планината. ⁠И ще го направя“, каза тя.

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Всичко от днес

