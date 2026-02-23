Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

С амо няколко имена са оказали трайно влияние върху историята на мексиканската организирана престъпност.

Немесио Осегера Сервантес – по-известен като „Ел Менчо“ – е един от тях, съобщава BBC.

Размирици в Мексико след ликвидирането на Ел Менчо при военна операция

Произхождащ от скромни селски корени в западния щат Мичоакан, издигането му до върха на един от най-страховитите и опасни картели в съвременно Мексико, картела „Ново поколение Халиско“ (CJNG), е бързо и неочаквано. И е постигнато чрез агресия, амбиция, бруталност и безмилостност.

Убийството му е обявено за победа както в Мексико, така и в Съединените щати.

Мексиканските власти и САЩ съобщиха, че американското разузнаване е участвало в свалянето на боса, което е придало на операцията усещане за трансгранично сътрудничество, което би могло да бъде от полза и за двете правителства.

За мексиканските военни, лидерът на картела е отстранен от уравнението, което отслабва – поне на теория, а може би и за известно време – престъпната група, която той ръководи.

Реакцията от хората на Ел Менчо беше бърза.

Издигнати са пътни барикади и насилието се е разпространило по улиците в осем различни щата, от Гереро на тихоокеанското крайбрежие до Тамаулипас ​​на североизток. Дори столицата Мексико Сити и околният щат Мексико са били свидетели на инциденти.

Някои от най-тежките случаи на насилие са се случили в самия Халиско, като маскирани въоръжени мъже са подпалили магазини в столицата на щата Гуадалахара – едно от местата за провеждане на Световното първенство по футбол на ФИФА това лято. В морския курорт Пуерто Валярта туристи и местни жители се крият, докато вълната от насилие отмине.

Това е демонстрация на лоялност от пехотинците на Ел Менчо и демонстрация на ярост към властите за елиминирането на техния лидер.

Но дали блокадите по пътищата и горящите коли са за нещо повече от просто показност – тоест дали насилието ще деескалира или ще се засили – ще стане ясно едва през следващите няколко дни. Реакцията на правоохранителните органи ще бъде от решаващо значение в това отношение.

Отдавнашна истина за подобни транснационални престъпни групировки е, че дори с толкова влиятелен картелен лидер като Сервантес, неизбежно има трима или четирима добре позиционирани лейтенанти, които да го заместят.

Несъмнено обаче Ел Менчо е бил ключов за възхода на групата.

Когато се преместил в САЩ като нелегален имигрант през 80-те години на миналия век, той вече имал първите си сблъсъци с престъпност, докато отглеждал полета с марихуана в родния си щат.

Последваха различни арести в САЩ, докато той се задълбочаваше в престъпленията, свързани с наркотици, в Калифорния, преди в крайна сметка да бъде осъден на няколко години затвор в САЩ.

Сервантес е депортиран обратно в Мексико на 30-годишна възраст и започва да се потапя изцяло в картелската дейност. Той работи за картела „Миленио“, базиран в родния му Мичоакан, и израства по авторитет и репутация на пресметлив и жесток шеф.

Той беше идеално позициониран, когато картелът се разпадна и от остатъците му се появи CJNG с Ел Менчо начело.

Чрез комбинация от териториално разширяване и гъвкавостта да насочи дейността на картела към нови и доходоносни незаконни дейности, той превърна групата в това, което е станала днес – може би доминиращата престъпна сила в Мексико.

Неговото ръководство и картелът му се възползваха от разпадането на картела Синалоа след екстрадирането на неговия лидер Хоакин „Ел Чапо“ Гусман в САЩ. Последвалите битки между враждуващи фракции в Синалоа в крайна сметка разкъсаха групата.

Картелът „Ново поколение“ успя да прибере важна част от търговията с фентанил след падането на синовете на Ел Чапо. Един от тях, Хоакин Гусман Лопес, се предаде на американските власти и повлече след себе си и най-големия съперник на групата си, Исмаел „Ел Майо“ Замбада.

Ел Менчо очевидно се възползва от вакуума и драматичната поредица от събития в Синалоа. Но, както често се случва в мексиканските наркопрестъпления, короната, която носеше, не беше дълго.

Правителството на президента на Мексико Клаудия Шейнбаум ще представи отстраняването на един от най-издирваните мъже в страната като победа и това ще бъде отразено във Вашингтон. Това показва напредък по основния проблем, по който президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска действия от Мексико след имиграцията: трафикът на фентанил.

Като се има предвид очевидно замесеният елемент на американско разузнаване, това също така подчертава готовността на администрацията на Шейнбаум да работи съвместно с Вашингтон в преследването на едни и същи цели. Тя би се надявала, че това ще бъде достатъчно, за да се предотвратят всякакви по-нататъшни разговори за необходимостта от едностранни военни действия на САЩ на мексиканска земя под формата на удари с дронове или бойни действия на място – нещо, за което някои в Републиканската партия и в администрацията на Тръмп открито призовават.

Такива дискусии тепърва предстоят. Засега мексиканците все още осъзнават, че Ел Менчо е мъртъв, и в негово отсъствие наблюдават как членове на картела палят пожари по улиците в градове из цялата страна.