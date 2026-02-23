Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

"Тренд": Пет партии с реален шанс за следващото НС, две са на косъм

М инистерски съвет одобри план-сметката за изборите, която ще бъде допълнително увеличена с постановление и ще достигне 75 – 80 милиона евро. Това стана ясно от думите на служебния министър на финансите Георги Клисурски след първото редовно заседание на кабинета „Гюров“.

На днешното си заседание Министерски съвет прие план-сметката за провеждането на изборите за народни представители на 19 април. План-сметката е в размер на 65 млн. евро, като над 35 млн. евро са за възнаграждения на членовете на изборните комисии, СИК и членовете на РИК.

12 млн. евро са за охрана на изборния процес от МВР и са предвидени средства за видеонаблюдение и видеозаснемане през Министерство на електронното управление, за актуализиране на списъците през МРРБ, за разкриване на секции в чужбина през МВнР и всички други процеси, които трябва да се обезпечат за нормалното провеждане на изборите на 19 април.

Георги Клисурски съобщи, че сметката ще нарасне още с поне 10 млн. евро заради хартиените бюлетини и уеднаквените паравани за изборните секции.

Вероятно финалният вариант ще бъде от 75 до 80 млн. евро, каза Клисурски.