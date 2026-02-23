България

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

На днешното си заседание Министерски съвет прие план-сметката за провеждането на изборите за народни представители на 19 април

23 февруари 2026, 16:40
Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на на главния секретар Мирослав Рашков

Кабинетът

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април
Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

"Да се говори срещу Сарафов е самоубийство": Бивш окръжен прокурор говори за натиск и "заболяване" в прокуратурата
Летище

Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари
Случаят

Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

"Тренд": Пет партии с реален шанс за следващото НС, две са на косъм

М инистерски съвет одобри план-сметката за изборите, която ще бъде допълнително увеличена с постановление и ще достигне 75 – 80 милиона евро. Това стана ясно от думите на служебния министър на финансите Георги Клисурски след първото редовно заседание на кабинета „Гюров“.

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април

На днешното си заседание Министерски съвет прие план-сметката за провеждането на изборите за народни представители на 19 април. План-сметката е в размер на 65 млн. евро, като над 35 млн. евро са за възнаграждения на членовете на изборните комисии, СИК и членовете на РИК.

12 млн. евро са за охрана на изборния процес от МВР и са предвидени средства за видеонаблюдение и видеозаснемане през Министерство на електронното управление, за актуализиране на списъците през МРРБ, за разкриване на секции в чужбина през МВнР и всички други процеси, които трябва да се обезпечат за нормалното провеждане на изборите на 19 април. 

Министър Адемов: Няма да допуснем социалната система да се използва за агитация

Георги Клисурски съобщи, че сметката ще нарасне още с поне 10 млн. евро заради хартиените бюлетини и уеднаквените паравани за изборните секции. 

Вероятно финалният вариант ще бъде от 75 до 80 млн. евро, каза Клисурски.

Източник: БГНЕС    
Избори Бюджет за избори Министерски съвет Кабинет Гюров Георги Клисурски Хартиени бюлетини Разходи за избори Народни представители 19 април Изборни комисии
Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на на главния секретар Мирослав Рашков

ООН: Възстановяването на Украйна ще струва близо 600 млрд. долара

Ще има ли уволнения в МВР? Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев с коментар за „Петрохан“ и „Околчица“

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 21 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 20 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 18 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 22 часа
Последни новини

Асен Василев призовава за протест срещу Сарафов, отхвърли обвиненията на Бойко Борисов

Асен Василев призовава за протест срещу Сарафов, отхвърли обвиненията на Бойко Борисов

България Преди 23 минути

Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Борисов и Пеевски, добави Василев

Надежда Нейнски обмисля работно посещение в Украйна

Надежда Нейнски обмисля работно посещение в Украйна

България Преди 46 минути

Каузата на Украйна ми е много близка на сърцето, каза Нейнски

<p>Мъж е пребит до смърт край изоставен строеж в Ловеч</p>

Фатален побой в Ловеч: Мъж е пребит до смърт край изоставен строеж, има задържан

България Преди 1 час

Мъж е арестуван в Ловеч за смъртта на 41-годишен мъж, след като му нанесъл побой. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Габриела Тодорова

Иван Хил Пинто

Външният министър на Венецуела призова за незабавното освобождаване на Мадуро

Свят Преди 1 час

Николас Мадуро бе свален от власт и отвлечен от САЩ на 3 януари тази година

ЕС санкционира 8 руснаци за нарушения на човешките права

ЕС санкционира 8 руснаци за нарушения на човешките права

Свят Преди 1 час

Санкционирани са и началници на наказателни колонии, в които затворниците са били държани в нечовешки и унизителни условия

NOVA отчете най-силния старт на сезон за последните 15 години

NOVA отчете най-силния старт на сезон за последните 15 години

Любопитно Преди 2 часа

Всички предавания, стартирали в ефира на медията, са с огромна преднина пред конкуренцията

Задържаха мъж, изработвал фалшиви дипломи и сертификати в София

Задържаха мъж, изработвал фалшиви дипломи и сертификати в София

България Преди 2 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, прокуратурата иска постоянен арест

Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“

Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“

Любопитно Преди 2 часа

Шефовете с тези характеристики могат да окажат влияние върху нагласите и поведението на по-младшите служители

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Свят Преди 2 часа

В събота Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 процента на 15 процента временните митнически ставки за вноса в САЩ от всички страни, което е максималното ниво, позволено от закона

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заедно с дъщеря си Ким Джу Ае

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун издигна дъщеря си тийнейджърка за шеф на ракетните сили

Свят Преди 3 часа

Детето, за което отдавна се смята, че се казва Джу Ае и е на около 13 години, все по-често придружава върховния лидер при публични появи, включително на площадки за тестово изстрелване на ракети

Украйна си върна 400 кв. км територия в южния фронт, обяви Сирски

Украйна си върна 400 кв. км територия в южния фронт, обяви Сирски

Свят Преди 3 часа

От изявлението на Сирски не стана ясно каква част от тази територия е била превзета преди това от Русия

Бившият принц Андрю

Пълно унижение: Ще премахнат ли бившия принц Андрю като наследник

Свят Преди 3 часа

Днес австралийският министър-председател е казал на британския си колега сър Киър Стармър, че неговото правителство би подкрепило планове за отстраняване на Андрю от линията на кралското наследяване

Божанов към ГЕРБ: Разгледайте законопроекта ни за кметовете на малките населени места

Божанов към ГЕРБ: Разгледайте законопроекта ни за кметовете на малките населени места

България Преди 3 часа

Виждаме, че Борисов е събрал кметове да им обяснява тепърва какво да прави ГЕРБ, допълва Божанов

От сърдечна операция до бизнес за милиони: Хейли Бийбър за най-трудния си път

От сърдечна операция до бизнес за милиони: Хейли Бийбър за най-трудния си път

Любопитно Преди 3 часа

След инсулт и сърдечна операция, моделът превърна страха в мотивация за създаването на козметичната си империя. Днес Хейли е успешна бизнесдама и щастлива майка, която се радва на първите думи на своя син Джак и на новия си път в живота

Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

България Преди 3 часа

Гюров изрази увереност, че активният диалог с Германия ще продължи да допринася за устойчивото развитие на двустранните отношения

<p>Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК</p>

Стоил Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК

България Преди 3 часа

Според него комисията трябва да изисква публично информация за честността на вота

Всичко от днес

