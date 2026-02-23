Свят

Синдромът на Турет в центъра след расистка обида на церемонията БАФТА – ето какво представлява

Синдромът на Турет е нелечимо неврологично състояние, което предизвиква неволни звуци или движения, известни като тикове

23 февруари 2026, 20:39
Източник: Getty Images

С индромът на Турет отново попадна в светлината на прожекторите, след като мъж с това неврологично състояние извика расистка обида по време на церемонията за наградите БАФТА в Лондон в неделя вечерта, пише CNN.

Джон Дейвидсън, чийто вик предизвика шок, е истинският герой зад британския независим филм „I Swear“ („Кълна се“), който разказва живота му със синдрома на Турет. Актьорът Робърт Арамайо, който го изигра във филма, спечели наградата за най-добър актьор в главна роля в неделя.

Синдромът на Турет е нелечимо неврологично състояние, което предизвиква неволни звуци или движения, известни като тикове. Макар да няма пълно излекуване, специалистите могат да установят потенциални отключващи фактори, а подходящо лечение помага за контролиране на симптомите.

Един от най-напрегнатите и обсъждани моменти настъпи по време на представянето на техническите категории. В залата внезапно прозвучаха силни и неочаквани възгласи от публиката – неволни викове, включително нецензурни реплики и думи, възприети от присъстващите като расистки обиди. Камерите за кратко се поколебаха, водещите на сцената видимо се смутиха, а режисьорският пулт премина към общи кадри, опитвайки се да овладее ситуацията.

Скоро истината излезе наяве. Източникът на смущението бе Джон Дейвидсън – активист и вдъхновение за биографичния филм I Swear, присъстващ като специален гост. Дейвидсън страда от тежка форма на синдром на Турет, при която вербалните тикове могат да включват неконтролируемо изричане на обидни думи. Именно такъв пристъп го бе сполетял в реално време, без никаква възможност за контрол.

След кратък хаос, Алън Къминг прекъсна сценария и се обърна директно към всички в залата. С овладян, но емоционален тон, той обясни, че става дума за медицинско състояние, а не за умишлена провокация. „Киното съществува, за да разказва историите на хора като Джон“, напомни той, призовавайки за съпричастност.

Въпреки човешкия жест на сцената, продуцентите от BBC взеха решение да изрежат част от случилото се в телевизионната версия, за да избегнат разпространението на обидно съдържание. Това веднага раздели интернет пространството. Докато едни защитиха решението като необходим компромис за добрия тон, други го определиха като форма на цензура върху реалността на хората с увреждания. 

През последните години и други известни личности открито говорят за своя опит със синдрома на Турет, сред които певиците Били Айлиш и Луис Капалди.

Ето какво трябва да знаете за синдрома на Турет:

Кои са основните симптоми? Тиковете са най-характерният белег на състоянието. Те биват два вида:

  • вокални тикове – подсвиркване, повтаряне на думи или, в редки случаи, ругатни;
  • моторни тикове – движения като потрепване, свиване на рамене или гримаси.

Изричането на неподходящи или обидни забележки е сравнително рядък, но възможен симптом.

„Джон Дейвидсън не би предположил, че това е тикът, който щеше да направи“, каза в понеделник пред Times Radio Едуард Палмър, заместник-председател на британската благотворителна организация Tourettes Action.

„Някои хора ще открият, че могат да бъдат, по някакъв начин, стимулирани или задействани от неща в околната среда. Но за някои хора те са напълно случайни. Но каквито и да са обстоятелствата, те са неволни. Те не подбират думите“, добави той.

Според Палмър приблизително 10% до 15% от хората със синдром на Турет имат тикове, които водят до обиден или груб език.

Колко често срещано е състоянието? В Съединените щати около 1,4 милиона души живеят със синдром на Турет или с персистиращо тиково разстройство, сочат данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Това означава приблизително 1 на 50 деца на възраст между 5 и 14 години, макар точната бройка да не е известна. Състоянието се среща значително по-често при момчета, отколкото при момичета.

Във Великобритания над 300 000 души са засегнати, съобщава Tourettes Action.

Причината за синдрома все още не е напълно изяснена, но често се предава по наследство. Фактори от околната среда – като инфекции или недостатъчно наддаване на тегло на майката по време на бременност – също могат да увеличат риска, отбелязва благотворителната организация.

Симптомите обикновено се появяват около 6-годишна възраст и стават най-изявени към 10-годишна възраст, според Националната здравна служба на Великобритания (NHS).

  • Какво лечение е налично?

Към момента няма лечение, което да премахне напълно синдрома на Турет. Все пак има няколко подхода, които помагат за овладяване на симптомите и подобряване на качеството на живот.

Първата и най-важна стъпка е професионална диагноза. За да бъде поставена, трябва да са налице множество моторни тикове и поне един вокален тик в продължение на минимум 12 месеца, обяснява Tourettes Action.

След диагнозата поведенческата терапия дава „инструменти, които да помогнат на човек да научи начини за промяна на определени поведения“, посочва организацията.

Промени в начина на живот също играят ключова роля – тиковете често се усилват от стрес, умора или силна възбуда, отбелязва NHS. Редовен и качествен сън, избягване на стресови ситуации (доколкото е възможно) и достатъчно физическа активност могат значително да намалят симптомите.

Лекарствата действат с различна ефективност при различните хора, но понякога помагат и при съпътстващи състояния като разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), допълва Tourettes Action.

Синдром на Турет БАФТА награди Джон Дейвидсън Тикове Неврологично състояние Расистка обида Вокални тикове Лечение Поведенческа терапия Осведоменост
