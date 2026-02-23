ООН: Възстановяването на Украйна ще струва близо 600 млрд. долара

В ойната в Украйна е причинила преки щети на стойност 200 милиарда долара, а възстановяването ще струва с милиарди повече, сочи разпространен днес съвместен доклад на Световната банка, Европейската комисия, украинското правителство и ООН - в навечерието на четвъртата годишнина от руската инвазия, предаде ДПА.

Щетите от периода между началото на войната на 24 февруари 2022 г. и края на декември 2025 г. възлизат на 195,1 милиарда долара, според доклада.

Цената на възстановяването на Украйна е астрономическа

Възстановяването на страната вероятно ще струва общо 587,7 милиарда долара през следващите 10 години.

Жилищната, транспортната и енергийната инфраструктура понесоха най-голямата част от щетите. Само щетите по жилищата са изчислени на повече от 60 милиарда долара, а в транспортния сектор - около 40 милиарда долара.

В доклада се казва, че “до 31 декември 2025 г. около 14% от жилищата са били повредени или разрушени, което е повлияло на над 3 милиона домакинства“.

От географска гледна точка щетите са разпределени предимно в източната част на Украйна и района около столицата Киев, а 75% от щетите са регистрирани на фронтовите линии.

В доклада се посочва също, че голяма част от парите, необходими за възстановяването на страната, трябва да се използват за жилища, транспорт и енергетика. Също така има нужда и от средства за търговия, промишленост, както и за земеделие, социално осигуряване, генериране на доходи и обезвреждане на невзривени експлозиви.

В последния такъв доклад, разглеждащ периода до края на 2024 г., оценката за цялостно възстановяване на Украйна възлезе на 524 милиарда долара.