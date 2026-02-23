Васил Терзиев: Таков говори за градския транспорт сякаш няма нищо общо с него

П риносът на Иван Таков е да заплашва със стачки и да задълбочава проблема, така че системата да става все по-зависима от кризисни решения. Това заявява кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук по повод изказвания на общинския съветник и председател на транспортната комисия в Столичния общински съвет Иван Таков за възможни преговори със синдикатите в транспорта.

Повод за реакцията е изказване на Таков с призив кметът да започне преговори със синдикатите, за да не се стигне до нова стачка. Според Терзиев съветникът говори за състоянието на системата „в трето лице“, въпреки че повече от десетилетие е част от управлението ѝ.

В поста си Терзиев посочва, че Таков е общински съветник от години и председател на транспортна комисия, но според него говори за състоянието на системата „сякаш няма нищо общо с него“. Кметът отбелязва, че увеличението на възнагражденията в сектора не е довело до очакваното подобрение, като недостигът на водачи и технически персонал продължава, а част от възложения пробег не се изпълнява.

Според Терзиев бюджетът на столицата понася ежегодна тежест от десетки милиони заради решения, които не са били устойчиво интегрирани във финансовата рамка, което, според него, води до зависимост от допълнително финансиране. Той твърди още, че проблемите в системата са свързани и с управленски решения, забавяне на конкурси за ръководства на транспортните дружества и отказ за одит.

Терзиев посочва, че Общината работи по обновяване на подвижния състав, модернизация на базите, структурни промени в управлението, мерки за привличане на водачи и по-строг контрол върху разходите, както и че настоява за смяна на ръководството на Столичен автотранспорт.

Кметът съобщава, че предстои среща със синдикатите, като подчертава, че тя е част от ангажимента му към служителите в сектора, а не резултат от политически натиск. Според него столицата няма нужда от нова транспортна криза, а от устойчиви решения и отговорно управление.

Ррез май 2025 г. в рамките на шест поредни дни автобусите, трамваите и тролеите в София не излязоха от депата заради протеста на служителите в наземния градски транспорт за по-високо заплащане. Наземният транспорт възстанови работа, след като кабинетът отпусна 15 млн. лева за решаване на кризата.

На съвместно заседание на комисиите по транспорт, по икономика, собственост и дигитална трансформация и комисията по финанси и бюджет в СОС беше решено от 1 април 2025 г. да бъде записано в икономическата рамка увеличение на заплатата с 300 лв. за всички служители на градския транспорт.