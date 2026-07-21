"Беше специално": Шакира разкри любимите си моменти от Световното първенство през 2026 г.

С ветовната поп икона Шакира за пореден път затвърди титлата си „Кралица на Световното първенство“. Колумбийката влезе в историята, като оглави първото по рода си шоу на полувремето по време на финала на Мондиал 2026 в Ню Йорк/Ню Джърси. В специално интервю за списание PEOPLE певицата сподели най-вълнуващите си спомени от турнира, емоциите от срещата с Меси и защо футболът продължава да играе ключова роля в живота ѝ.

„Това Световно първенство беше толкова специално по много причини. Обожавах да гледам реакцията на хората към песента „Dai Dai“ – как ги обедини, как танцуваха хореографията и празнуваха заедно“, разказва певицата за официалния химн на ФИФА, който създаде съвместно с нигерийската звезда Burna Boy.

Рембранд, Меси и 200 000 кристала Swarovski

Сред най-силните моменти за Шакира от тазгодишното първенство са били историческите постижения на терена:

„Да видя как вратарят на Кабо Верде – Возиня – се превърна в национален герой, и да видя как Лионел Меси счупи рекорда за най-много голове на всички времена беше изключително“, споделя тя.

Shakira rocked the FIFA World Cup 2026 Topps Final Halftime Show while her sons Milan Piqué Mebarak and Sasha Piqué Mebarak supported her from the crowd. The singer shares her sons with ex Gerard Piqué, a former soccer player for Spain, who brought the boys to the final game.… — Entertainment Tonight (@etnow) July 20, 2026

Малко преди финала Шакира не спести похвалите си за аржентинския гений в Instagram: „Това, което прави Меси, е извънземно. То показва ценностите на човек, който е дълбоко отдаден и дисциплиниран, предизвикващ времето и всички коефициенти. Той доказва, че възрастта не определя човека“.

На грандиозното шоу на полувремето в неделя, 19 юли, Шакира сподели сцената със звезднo съзвездие – Мадона, BTS и Джъстин Бийбър. Колумбийката се появи на терена, облечена в уникален тоалет на Roberto Cavalli, украсен с над 200 000 кристала Swarovski.

Шоуто имаше и благотворителна кауза – 100% от авторските права от песента „Dai Dai“ отидоха за фонда на ФИФА и Global Citizen за образование на деца по света, събирайки над 60 милиона долара по време на целия турнир.

Queen of the World Cup 👑



After performing at the 2006 and 2010 World Cup closing ceremonies and the 2026 opening ceremony, Shakira has now added the first-ever FIFA World Cup final halftime show to her remarkable resume 🔥#ESPARG pic.twitter.com/8TTYRCXedz — DW Sports (@dw_sports) July 19, 2026

Неразривната връзка с футбола и децата ѝ

За Шакира това бе трето голямо участие на Световно първенство, след легендарните изпълнения на „Hips Don’t Lie“ през 2006 г. и „Waka Waka“ през 2010 г. Именно на Мондиала в Южна Африка преди 16 години тя се запозна с бившия си партньор Жерар Пике, от когото има двама сина – Милан (13 г.) и Саша (11 г.).

„Лудост е, че имам тази връзка с футбола, която изглежда неразрушима. Светът днес може да е много разделен, но Световното първенство е един от онези редки моменти, в които всички наистина се обединяват около една обща страст“, споделя певицата.

Освен с шоуто на стадиона, певицата зарадва и петима свои суперфенове чрез Airbnb, като им осигури луксозен уикенд в Ню Йорк с нейния личен маршрут, включващ любимите ѝ места в града – от колумбийска храна и суши до Таймс Скуеър.

Когато не е на сцената за световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“, Шакира признава, че със синовете ѝ предпочитат спокойствието на дивите плажове: „Колкото по-диво и отдалечено е мястото, толкова по-добре. Любимото ни място в света за почивка си остава нашата къща на Бахамите“.