Любопитно

"Беше специално": Шакира разкри любимите си моменти от Световното първенство през 2026 г.

След като оглави първото в историята шоу на полувремето на финала на Световното първенство, Шакира сподели емоциите си от турнира, възхищението си от Меси и неразривната си връзка с футбола

21 юли 2026, 14:41
"Беше специално": Шакира разкри любимите си моменти от Световното първенство през 2026 г.
Източник: Getty

С ветовната поп икона Шакира за пореден път затвърди титлата си „Кралица на Световното първенство“. Колумбийката влезе в историята, като оглави първото по рода си шоу на полувремето по време на финала на Мондиал 2026 в Ню Йорк/Ню Джърси. В специално интервю за списание PEOPLE певицата сподели най-вълнуващите си спомени от турнира, емоциите от срещата с Меси и защо футболът продължава да играе ключова роля в живота ѝ.

„Това Световно първенство беше толкова специално по много причини. Обожавах да гледам реакцията на хората към песента „Dai Dai“ – как ги обедини, как танцуваха хореографията и празнуваха заедно“, разказва певицата за официалния химн на ФИФА, който създаде съвместно с нигерийската звезда Burna Boy.

Рембранд, Меси и 200 000 кристала Swarovski

Сред най-силните моменти за Шакира от тазгодишното първенство са били историческите постижения на терена:

„Да видя как вратарят на Кабо Верде – Возиня – се превърна в национален герой, и да видя как Лионел Меси счупи рекорда за най-много голове на всички времена беше изключително“, споделя тя.

Малко преди финала Шакира не спести похвалите си за аржентинския гений в Instagram: „Това, което прави Меси, е извънземно. То показва ценностите на човек, който е дълбоко отдаден и дисциплиниран, предизвикващ времето и всички коефициенти. Той доказва, че възрастта не определя човека“.

На грандиозното шоу на полувремето в неделя, 19 юли, Шакира сподели сцената със звезднo съзвездие – Мадона, BTS и Джъстин Бийбър. Колумбийката се появи на терена, облечена в уникален тоалет на Roberto Cavalli, украсен с над 200 000 кристала Swarovski.

Шоуто имаше и благотворителна кауза – 100% от авторските права от песента „Dai Dai“ отидоха за фонда на ФИФА и Global Citizen за образование на деца по света, събирайки над 60 милиона долара по време на целия турнир.

Неразривната връзка с футбола и децата ѝ

За Шакира това бе трето голямо участие на Световно първенство, след легендарните изпълнения на „Hips Don’t Lie“ през 2006 г. и „Waka Waka“ през 2010 г. Именно на Мондиала в Южна Африка преди 16 години тя се запозна с бившия си партньор Жерар Пике, от когото има двама сина – Милан (13 г.) и Саша (11 г.).

„Лудост е, че имам тази връзка с футбола, която изглежда неразрушима. Светът днес може да е много разделен, но Световното първенство е един от онези редки моменти, в които всички наистина се обединяват около една обща страст“, споделя певицата.

Освен с шоуто на стадиона, певицата зарадва и петима свои суперфенове чрез Airbnb, като им осигури луксозен уикенд в Ню Йорк с нейния личен маршрут, включващ любимите ѝ места в града – от колумбийска храна и суши до Таймс Скуеър.

Когато не е на сцената за световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“, Шакира признава, че със синовете ѝ предпочитат спокойствието на дивите плажове: „Колкото по-диво и отдалечено е мястото, толкова по-добре. Любимото ни място в света за почивка си остава нашата къща на Бахамите“.

Източник: People    
Шакира Световно първенство 2026 Футбол Шоу на полувремето Лионел Меси Музика Dai Dai Благотворителност Кралица на Световното първенство Световна поп икона
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Работа до пенсия: Държавата субсидира наемането на безработни над 55 години

Работа до пенсия: Държавата субсидира наемането на безработни над 55 години

Рядък медицински случай на прекалено много щастие изпрати жена в спешното

Рядък медицински случай на прекалено много щастие изпрати жена в спешното

Човек издъхна днес в ареста в Благоевград

Човек издъхна днес в ареста в Благоевград

Асен Василев привлече вниманието с необичайна вратовръзка по време на дебатите за бюджета

Асен Василев привлече вниманието с необичайна вратовръзка по време на дебатите за бюджета

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 1 ден
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 1 ден
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 1 ден
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Студена война във футбола: УЕФА демонстрира открит конфликт с ФИФА

Любопитно Преди 12 минути

Президентът на УЕФА Александър Чеферин демонстративно пропусна финала на Световното първенство. Отказът му да присъства е ясен знак за открития конфликт с ФИФА след серия от политически намеси, скандални съдийски решения и скъпи билети

Лионел Меси и Ламин Ямал

Кой е Жоан Монфорт? Фотографът зад емблематичната снимка на Лионел Меси и Ламин Ямал, която обиколи света

Свят Преди 15 минути

Снимките остават неизвестни близо 17 години, докато през 2024 г. бащата на Ямал ги публикува с посланието „Началото на две легенди“

КС отмени част от закона за горивата, приет край „Лукойл“

КС отмени част от закона за горивата, приет край „Лукойл“

Свят Преди 54 минути

Конституционният съд не отменя целия закон

Ужасяваща буря минава през Чили, най-малко 10 загинали

Ужасяваща буря минава през Чили, най-малко 10 загинали

Свят Преди 1 час

Властите определят бедствието като най-тежкото в региона за последните 40 години

Ламанша

Напрежение в Ламанша: Руски военен кораб откри огън на мили от британския бряг

Свят Преди 2 часа

Провокацията от страна на Кремъл се разглежда като първото военно предизвикателство пред Анди Бърнам и Уес Стрийтинг, новия министър на отбраната

Принц Джордж

13 години подготовка за трона - необичайният път на принц Джордж

Любопитно Преди 2 часа

В навечерието на 13-ия му рожден ден кралски източници разкриват как бъдещият крал е подготвян за служба още преди раждането си

През изминалото денонощие звената на пожарната в страната са реагирали на 235 сигнала за произшествия, като са потушени 116 пожара

Пожар пламна в непроходима местност край Разлог

България Преди 2 часа

Екипи от Национален парк „Пирин“ и РСПБЗН - Разлог пътуват към мястото

,

След Световното: Футболната звезда Винисиус Жуниор се подложи на пластична операция

Любопитно Преди 2 часа

Бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се подложи на процедура за хармонизация на лицето след Световното първенство. Вижте как се промени визията на един от най-скъпите футболисти в света

НОИ получава част от необходимата информация служебно, но за по-старите периоди може да се наложи представяне на трудови книжки и други удостоверяващи документи.

Двумесечният срок, който решава от коя дата ще получавате пенсия

Парите ни Преди 2 часа

Ако заявлението бъде подадено късно, плащането започва от датата на подаването, а не от възникването на правото

Случаят предизвика силно обществено възмущение

Шофьор на джип умишлено прегази стадо овце

България Преди 2 часа

По първоначални данни водачът се разгневил, след като животните навлезли в частен имот, полицията разследва случая

Инцидентът е станал малко след 10:00 часа местно време

Ферибот се сблъска с товарен кораб край Крит

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в залива Суда, няма пострадали и замърсяване на морето

Испания спечели Мондиал 2026, но интернет го направи безсмъртен

Испания спечели Мондиал 2026, но интернет го направи безсмъртен

Свят Преди 3 часа

През последните шест седмици от Световното първенство по футбол през 2026 г. видяхме изобилие от голове, сензационни спасявания и незабравими моменти. Футболът спечели на терена, но интернет помогна този турнир да стане безсмъртен

Благодарение на бързата намеса на пожарникарите огънят е овладян, а при инцидента няма пострадали

Локомотив на товарен влак се запали между две гари в Монтанско

България Преди 3 часа

Композицията е била съставена от товарни вагони, електрически и дизелов локомотив

.

Алергия или само съмнение? Защо точната диагноза е толкова важна

Любопитно Преди 3 часа

За подобни обвинения законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева

Оставиха в ареста мъжа, причинил катастрофа в София с близо 3,5 промила алкохол

България Преди 3 часа

Според събраните до момента доказателства на 18 юли мъжът, освен че е шофирал след употреба на алкохол, е пречел на полицията да провери самоличността и документите му

.

Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Любопитно Преди 3 часа

Над 22 милиона фенове от цял свят се обединиха в подписка срещу световните шампиони, обвинявайки ФИФА в съдийско лансиране на Меси. Инициативата се превърна в една от най-масовите в историята на „Гинес“

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

След трагедията: Весела Лечева стана баба за втори път

Edna.bg

Йогата като спасение от личния хаос и кариерния „ад“

Edna.bg

Златан Ибрахимович призна какво щеше да направи с побойника Леандро Паредес

Gong.bg

Ужасно! Половинката на Ламин Ямал се оплака от онлайн тормоз

Gong.bg

ФИФА назначи прокурор да разследва сбиването между играчи на Испания и Аржентина след финала на Мондиала

Nova.bg

Обявиха оранжев код за бури в 8 области у нас

Nova.bg