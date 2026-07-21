България

Асен Василев привлече вниманието с необичайна вратовръзка по време на дебатите за бюджета

Асен Василев зaложи на интересен и разчупен визуален акцент по време на заседанието

21 юли 2026, 14:25
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Л идерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев привлече вниманието по време на днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси, където се разглежда на второ четене предложенията за промени във финансовата рамка за 2026 г., постъпили след първото гласуване в пленарна зала на 15 юли.

Бюджет 2026 изостри напрежението между управляващи и опозиция

Асен Василев зaложи на интересен и разчупен визуален акцент по време на заседанието. За разлика от класическите тъмни или дюс аксесоари, Василев бе избрал светлосиня вратовръзка, изцяло изпъстрена с бели пера. 

Източник: ЕПА/БГНЕС

На заседанието присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който категорично заяви, че бюджетът показва реалното състояние на публичните финанси. Той отвърна на критиките на опозицията относно финансовата политика с думите:

Източник: ЕПА/БГНЕС

„Да правиш Фейсбук рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо“.

Ретроспекция: Символиката с вратовръзката на Емил Дечев от 8 май

Паралелно с днешните финансови дебати, в политическите среди все още се коментира един от най-обсъжданите визуални акценти от клетвата на правителството на Румен Радев на 8 май.

Източник: БГНЕС

Тогава служебният министър на вътрешните работи в оставка Емил Дечев (от кабинета „Гюров“) се появи в пленарната зала с червена вратовръзка, изобразяваща стадо бели овце и една черна сред тях. Появата му съвпадна с историческия прецедент, при който държавният глава се оттегли от поста си, за да оглави редовния кабинет като министър-председател.

Източник: БГНЕС

БГНЕС припомня, че законопроектът за държавния бюджет предвижда дефицит по консолидираната фискална програма за тази година в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). Зaложените приходи, помощи и дарения в проектобюджета са в размер на 49,6 млрд. евро, а общите разходи възлизат на 56,8 млрд. евро. Според проекта максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1 на сто от БВП.

Предвижда се общите средства за капиталови разходи през 2026 г. да достигнат 9,360 млрд. евро, като в т.ч. влизат тези с национално финансиране от 4,028 млрд. евро и с европейско финансиране от 5,331 млрд. евро (в т.ч. Националният план за възстановяване и устойчивост).

Зaложено е повишаване на приходите от опериране на тол системата и увеличение на винетните такси с 30%, от 1 август 2026 г., както и увеличение на акцизните ставки върху тютюна и тютюневите изделия от същата дата. Също е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро и повишаване на минималните осигурителни прагове по икономически дейности.

От 1 август 2026 г. държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт ще заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40, както е за останалите работещи. Предвижда се преразглеждане на механизма за определяне на минимална работна заплата, като до определянето на нов механизъм минималният размер на заплата ще остане на настоящото си ниво от 620 евро. Отменят се механизмите за обвързване на възнагражденията със средната и минималната работна заплата. 

Законопроектът залага намаляване на разходите за персонал с 10%, считано от 1 септември, с изключение на общините, военнослужещите, заетите лица по Закона за МВР, по Закона за ДАНС, по Закона за НСО, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по чл. 5 от Закона за лечебните заведения. 

Източник: БГНЕС    
Бюджет 2026 Финансова комисия Асен Василев Вратовръзки Публични финанси
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