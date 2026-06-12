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Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря танкер и заплаши с обстрел

Техеран затяга контрола над ключовия морски коридор, след като обяви ограничения за преминаване и съобщи за военни действия в района

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 09:36
Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря танкер и заплаши с обстрел
Източник: AP/БТА

Иранските сили са спрели петролен танкер в Ормузкия проток, след като той се е опитал да премине без предварителна координация, съобщават държавни медии, цитирани от Ройтерс.

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По информация на иранските власти корабът е бил принуден да промени курса си, след като е получил предупреждения от Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Впоследствие танкерът се е подчинил и е прекратил опита си за транзитно преминаване.

Случаят идва на фона на изключително напрегната ситуация в един от най-важните енергийни маршрути в света. По-рано иранските медии съобщиха за експлозии в района на пристанищния град Бандар Абас, но държавната агенция ИРНА по-късно отрече да е имало подобни инциденти в самия град. Според нея чутите взривове вероятно са свързани с военна активност в морски райони.

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Отделно ирански медии съобщиха за взривове и край бреговете на Сирик. Военен източник, цитиран от държавните медии, заяви, че звуците в района са били резултат от действия на иранските сили срещу петролен танкер, опитващ се да премине през протока.

Напрежението в Ормузкия проток

Върховното съвместно военно командване на Иран обяви затягане на мерките за контрол в Ормузкия проток, включително ограничения за преминаване на петролни танкери и търговски кораби. Според предупреждението на Техеран всеки кораб, който наруши правилата, може да бъде обстрелян.

Ормузкият проток е ключова артерия за световните доставки на петрол и втечнен газ, като през него преминава значителна част от глобалния енергиен износ. Ескалация в района традиционно предизвиква тревога на международните пазари.

Ескалация и на дипломатическо ниво

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран може да постигнат мирно споразумение още този уикенд, което би могло да доведе до повторно отваряне на протока за свободно корабоплаване.

Иран обаче отговори, че не е взето окончателно решение по въпроса, като оставя ситуацията отворена и несигурна.

Междувременно международните наблюдатели следят внимателно развитието в региона, тъй като всяка ескалация в Ормузкия проток има потенциал да повлияе върху световните енергийни цени и морската търговия.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Пламен Йотински    
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