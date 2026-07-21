След Световното: Футболната звезда Винисиус Жуниор се подложи на пластична операция

Б разилското острие Винисиус Жуниор е сред най-познатите футболни лица на планетата. Или поне беше... допреди дни. Звездата на Реал Мадрид си направи пластична операция на лицето и в момента изглежда като напълно различен човек спрямо визията си отпреди броени седмици, съобщава The Post.

Според информация на бразилското издание TMC, 26-годишното крило се е подложил на процедура за „хармонизация на брадичката“ в клиника в Гояния, Бразилия, при известния дерматолог д-р Алесандро Аларкао.

Въпросната интервенция използва специални филъри за скулптиране на контура на лицето. В случая на Винисиус целта е била да се придаде по-изразена и оформена линия на брадичката – тема, която често бе обект на коментари и подигравки в социалните мрежи по време на Световното първенство.

Brazil star Vinicius Junior is unrecognizable after chin surgery post World Cup https://t.co/XhEmLzLNP8 pic.twitter.com/zpCAPtF1TM — New York Post (@nypost) July 21, 2026

Разликата е поразителна

След процедурата в мрежата се появиха няколко нови снимки на футболиста, а промяната в излъчването му е наистина драстична.

На една от тях той позира заедно с бившата си приятелка Вирджиния Фонсека в новия ѝ фитнес център (което загатна, че двамата са се помирили след разделите около Мондиала). На друг кадър във Facebook и Instagram, публикуван от неговия близък приятел Данило Санфонейро, Винисиус е заснет в профил, докато подписва фланелка на Реал Мадрид. За всеки, който е следил кариерата му, разликата в контура на лицето му е веднага забележима.

🎬 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: According to @tmcesporte, Vinicius Jr. underwent a chin harmonization surgery in Brazil.



This is a recent video of how he looks right now 👀😳 pic.twitter.com/WhLhBRdrOU — HOOLIGAN SOCCER (@hooligan_soc) July 21, 2026

Дали крилото е планирал тази естетична промяна отдавна, или решението е било взето спонтанно след отпадането на Бразилия от Мондиала, остава загадка. Едно обаче е сигурно – на новите си снимки футболистът изглежда изключително уверен и видимо доволен от новия си външен вид.