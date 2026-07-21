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След Световното: Футболната звезда Винисиус Жуниор се подложи на пластична операция

Бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се подложи на процедура за хармонизация на лицето след Световното първенство. Вижте как се промени визията на един от най-скъпите футболисти в света

21 юли 2026, 13:59
След Световното: Футболната звезда Винисиус Жуниор се подложи на пластична операция
Източник: Getty

Б разилското острие Винисиус Жуниор е сред най-познатите футболни лица на планетата. Или поне беше... допреди дни. Звездата на Реал Мадрид си направи пластична операция на лицето и в момента изглежда като напълно различен човек спрямо визията си отпреди броени седмици, съобщава The Post.

Според информация на бразилското издание TMC, 26-годишното крило се е подложил на процедура за „хармонизация на брадичката“ в клиника в Гояния, Бразилия, при известния дерматолог д-р Алесандро Аларкао.

Въпросната интервенция използва специални филъри за скулптиране на контура на лицето. В случая на Винисиус целта е била да се придаде по-изразена и оформена линия на брадичката – тема, която често бе обект на коментари и подигравки в социалните мрежи по време на Световното първенство.

Разликата е поразителна

След процедурата в мрежата се появиха няколко нови снимки на футболиста, а промяната в излъчването му е наистина драстична.

На една от тях той позира заедно с бившата си приятелка Вирджиния Фонсека в новия ѝ фитнес център (което загатна, че двамата са се помирили след разделите около Мондиала). На друг кадър във Facebook и Instagram, публикуван от неговия близък приятел Данило Санфонейро, Винисиус е заснет в профил, докато подписва фланелка на Реал Мадрид. За всеки, който е следил кариерата му, разликата в контура на лицето му е веднага забележима.

Дали крилото е планирал тази естетична промяна отдавна, или решението е било взето спонтанно след отпадането на Бразилия от Мондиала, остава загадка. Едно обаче е сигурно – на новите си снимки футболистът изглежда изключително уверен и видимо доволен от новия си външен вид.

Източник: The Post    
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