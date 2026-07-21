Работа до пенсия: Държавата субсидира наемането на безработни над 55 години

Безработни над 55 години ще могат да започнат работа със субсидия за срок до 24 месеца, а частните работодатели ще имат право да разкрият до три работни места за тях. Това предвижда новата мярка „Заетост без бариери“, по която бюрата по труда започват да приемат заявления от 22 юли.

Проектът е насочен към хора, които срещат по-сериозни трудности при намирането и задържането на работа – хора над 55 години, хора с трайни увреждания и други лица в неравностойно положение. Очаква се в него да бъдат включени общо 14 800 души.

До две години подкрепа за хората над 55 години

За безработните над 55 години субсидираната заетост може да продължи до две години. Подкрепата обаче приключва, когато човек придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или се пенсионира по-рано.

Това е и единствената група, за която могат да кандидатстват работодатели от частния сектор. Всеки от тях има право да заяви до три свободни позиции.

На практика мярката дава възможност на фирмите да наемат хора в предпенсионна възраст с финансова подкрепа, а на безработните – да се върнат на пазара на труда и да натрупат още стаж преди пенсиониране.

Хората с увреждания също могат да работят до 24 месеца

За хората с трайни увреждания също е предвидена субсидирана заетост за срок до 24 месеца.

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При тях допустими работодатели са общини, райони на общини, общински предприятия и органи на държавната администрация. За останалите хора в неравностойно положение срокът е до 12 месеца.

Част от местата ще бъдат свързани с превенция на природни бедствия и извънредни ситуации, ограничаване на щетите и отстраняване на последиците от тях. За тези дейности заетостта ще бъде до шест месеца.

Общините могат да заявят до 50 места

Общините ще могат да разкриват между 5 и 50 работни места. Конкретният брой ще зависи от броя на регистрираните безработни, хората в неравностойно положение и равнището на безработица в съответната община.

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Това означава, че районите с повече безработни и по-слаб местен пазар на труда могат да получат по-голям брой субсидирани позиции.

Бюджетът е близо 41 млн. евро

Общият бюджет на проекта е 40,9 млн. евро, а срокът му е до края на 2029 г. Финансирането е по Програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез Европейския социален фонд+.

Заявленията се подават до съответното бюро по труда. Условията и документите за кандидатстване са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.

За хората над 55 години мярката може да се окаже особено важна, защото именно тази група често остава извън пазара на труда години преди пенсия. За работодателите пък това е възможност да наемат опитни служители с подкрепа за разходите по заетостта.