България

Пожар пламна в непроходима местност край Разлог

Екипи от Национален парк „Пирин“ и РСПБЗН - Разлог пътуват към мястото

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 14:06
Пожар пламна в непроходима местност край Разлог
През изминалото денонощие звената на пожарната в страната са реагирали на 235 сигнала за произшествия, като са потушени 116 пожара   
Източник: БТА/Архив

П ожар гори в местност Бетоловото край Разлог, съобщи за БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград комисар Боян Кондуров.

Той посочи, че пожарът е низов, в гориста местност.

Комисар Кондуров добави, че в момента екипи от Национален парк „Пирин“ и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) - Разлог пътуват към мястото на пожара.

По думите му огънят е възникнал високо в планината, а мястото е непроходимо.

През изминалото денонощие звената на пожарната  в страната са реагирали на 235 сигнала за произшествия, като са потушени 116 пожара. С преки материални щети са 24 от пожарите за денонощието, от които 11 са горели в жилищни сгради. Без материални щети са 92 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. 

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград - Симона Пателиотис    
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