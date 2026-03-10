Обрат, САЩ не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток

С ъединените щати не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток, обяви Белият дом.

„Мога да потвърдя, че военноморските сили на САЩ към момента не са ескортирали танкер или друг кораб, въпреки че това остава възможна опция“, заяви говорителят на Белия дом Карълайн Ливит на брифинг.

Цената на петрола тръгна нагоре, след като съобщението, че САЩ са ескортирали танкер през Ормузкия проток, беше изтрито.

По-рано днес цените на петрола рязко паднаха след като министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт заяви в X, че американският военноморски флот успешно е ескортирал петролен танкер през Ормузкия проток, на фона на иранските заплахи за блокиране на ключовия тесния воден път.

„Президентът Тръмп поддържа стабилността на глобалната енергетика по време на военните операции срещу Иран“, обяви Райт, цитиран от „Ал-Джазира“.

„Американският военноморски флот успешно ескортира петролен танкер през Ормузкия проток, за да гарантира, че петролът продължава да тече към световните пазари,“ добави Райт.

След изказването петролът сорт Брент поевтиня с близо 15%, до 84 долара за барел.

Но минути по-късно то беше изтрито и сорт Брент надхвърли 90 долара за барел.

„Твърдението за преминаване на петролен танкер през Ормузкия проток с американски военен ескорт е напълно невярно. Всяко преминаване на американския флот и неговите съюзници ще бъде спряно от ирански ракети и самоубийствени дронове“, заяви началникът на военноморските сили на Корпуса на ислямската революция в Иран Алиреза Тангсири.

ادعای عبور کشتی نفتی با اسکورت ارتش امریکا از تنگه هرمز کذب محض است.

هر تردد ناوگان امریکایی و متحدانش، در تور موشک‌ها و شهپادهای ایرانی متوقف خواهد شد. — علیرضا تنگسیری (@alirezatangsiri) March 10, 2026

Заплахата на Иран разклати цената на петрола

Около 20 процента от международните доставки на суров петрол и значителна част от доставките на втечнен природен газ преминават през протока. Тъй като преминаването през водния път е силно ограничено след ответните атаки на Иран, който беше атакуван от САЩ и Израел на 28 февруари, цените на петрола скочиха рязко до близо 120 долара за барел сорт Брент.

Междувременно генерал Дан Кейн от ВВС на САЩ, председател на Обединения комитет на началник-щабовете обяви на брифинг във Вашингтон, че вече са потопени повече от 50 ирански военни кораба.

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Кейн подчерта, че Иран се бори, но не се оказва по-страшен противник, отколкото САЩ са си мислили, че ще бъде.