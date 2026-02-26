"Качих 15 кг за една нощ": Ейса Гонсалес с открито послание за борбата с депресията

П риятелката на Григор Димитров - Ейса Гонсалес, отправи силно послание към всички хора, които водят тиха битка със себе си.

Нейната болка започва рано - след смъртта на баща ѝ. Мъката прераства в депресия, а депресията - в компулсивно хранене, пише Gong .

Ето какво споделя Ейса:

"През по-голямата част от живота ми връзката с тялото ми беше сложна. Започна в ранна възраст, след внезапната смърт на баща ми, когато се справях с депресията, като се хранех компулсивно, опитвайки се да успокоя болката, която не бях преработила. На 13 години бях качила 15 килограма почти за една нощ, борейки се едновременно с мъка, пубертет и объркване.

На 15 години внезапно се озовах в полезрението на обществеността. Всеки образ беше анализиран, всеки детайл критикуван, а всички сякаш имаха мнение за тялото ми, за това коя съм и коя трябва да бъда. Това ниво на контрол естествено подхранваше дълбока дисморфия (синдром на изкривеното огледало).

Станах обсебена, постоянно се претеглях, измервах стойността си в килограми и се питах дали загубата на още ще накара хората да ме харесват или ще ме накара аз самата да се харесвам.

Най-ценният урок от този болезнен път е осъзнаването колко мощен може да бъде умът - и в разрушението, и в изграждането.

Единственото нещо, което научих от всичко това, е колко мощен може да бъде умът и колко много можем да се променим, когато насочим волята си в правилната посока. Същата енергия, която влагате, за да се свиете или да се приспособите към стандарта, може да бъде използвана, за да изградите това, което наистина мечтаете да бъдете.

Днес, като пораснала жена, избирам себе си. Това не беше лесно пътуване и то все още продължава. С времето, докато тялото ми носеше тежестта на преживяванията ми и ми "говореше", приоритетите ми се промениха. Силата му сега служи на различна цел.

Станах дълбоко отдадена на това да давам любов на тялото си, да го подхранвам с грижа и уважение. Гордея се с това къде съм и с упоритата работа, която беше необходима, за да разчупя старите модели.

Надявам се, че всеки, който чете това, знае, че да избереш себе си и да уважаваш тялото си по правилния начин е много по-смислено, отколкото да се опитваш да бъдеш харесван от другите."