Свят

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Законодателят от Тенеси Джоди Барет, републиканец, е предложил законодателство, което би направило жените, които направят аборт, подлежащи на обвинения в убийство или нападение в Тенеси, който е щат със смъртно наказание

26 февруари 2026, 11:06
Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?
Източник: iStock/GettyImages

З аконодател от Тенеси, САЩ предложи закон, който потенциално би могъл да направи жените, които направят аборт, допустими за смъртно наказание, съобщава списание PEOPLE.

WTVF съобщи, че щатският представител Джоди Барет, републиканец, е предложил законодателство, което би направило жените, които направят аборт, подлежащи на обвинения в убийство или нападение в Тенеси, който е щат със смъртно наказание.

Паметник срещу абортите на територията на Капитолия?

„Убийството трябва да е убийство, независимо дали става дума за човек в съществуване или човек в утробата“, каза Барет пред изданието. Той също така заяви, че предложението, което представлява потенциална поправка към законопроект, свързан с поддръжката на „паметник на неродените деца“ в сградата на щатския капитолий, не е насочено към майките.

„Мисля, че това е опорна точка, според която се твърди, че се насочваме към майките. Ние не се насочваме към майките. Ние се насочваме към неродените деца и се опитваме да ги защитим и да им дадем защитата по закона, която имаме вие и аз“, каза Барет пред WTVF.

Доналд Тръмп със скандално изказване за абортите

Той също така каза, че е малко вероятно някой да бъде осъден на смърт съгласно поправката, която все още не е официално предложена. „Едно просто разглеждане на смъртното наказание в Тенеси би показало, че това просто не е реалистично“, каза Барет пред изданието.

„Сега, трябва ли да призная, че смъртното наказание е възможност? Разбира се. Но откакто смъртното наказание беше възстановено в Тенеси през 1977 г., по-малко от 200 души са били осъдени на смърт и само 16 действително са били екзекутирани — нито един от тях не е бил жена“, заяви той.

Nashville Banner съобщи, че републиканският щатски сенатор Марк Поди, който е внесъл версия на законопроекта в сената, е казал, че е малко вероятно той да бъде приет от щатския сенат.

„Аз съм човек, който е за живота, така че не искам по никакъв начин да отстъпвам от тази позиция. Но в този случай това се оказва поправка, която идва от Камарата; аз не съм написал тази поправка“, каза Поди пред изданието.

Поддържат жива бременна жена в кома, за да износи плода

„Така че моите възможности са: дали това е поправка, която бих внесъл, за която смятам, че би минала в Сената, и на този етап, въз основа на разговорите, които съм имал с колегите си, просто нямам гласовете, за да бъде приета“, продължи Поди.

Според WTVF щатът вече има строги закони относно абортите, които наказват лекарите, извършващи процедури по аборт.

Решението на Върховния съд на САЩ от юни 2022 г. отмени конституционното право на аборт, установено с делото "Роу срещу Уейд" през 1973 г., променяйки дълбоко здравните и социални политики в цялата страна. Този прецедент предостави на отделните щати пълна свобода да определят собствени закони относно прекратяването на бременността, което доведе до бързо приемане на редица строги забрани и ограничения.

Още преди това знаково решение, щати като Алабама през 2019 г. бяха приели почти пълни забрани за аборти, с изключение на случаите, когато животът на майката е застрашен, като открито целяха техните решения да достигнат до Върховния съд, за да предизвикат "Роу срещу Уейд". В Тексас през 2021 г. влезе в сила закон, забраняващ повечето аборти след шестата седмица от бременността, като даде право на гражданите да съдят всеки, който съдейства за извършването на аборт. Тези промени доведоха до конкретни човешки последствия.

През 2018 г. в Тенеси беше одобрен закон, позволяващ създаването на частно финансиран "паметник на неродените" на територията на щатския Капитолий. През февруари 2023 г. в Джорджия, бременна жена с мозъчна смърт беше поддържана жива на животоподдържащи апарати, за да износи плода си, поради строгите щатски разпоредби, което подчертава как законодателните решения се превръщат в директни предизвикателства пред медицинската практика и личния избор. На този фон, предложението на щатския представител Джоди Барет в Тенеси за потенциално подвеждане под отговорност за убийство или нападение на жени, направили аборт, представлява ново, изключително сериозно развитие в дебата за репродуктивните права.

Какво е аборт

Абортът представлява прекратяване на бременност чрез отстраняване или изхвърляне на ембрион или фетус преди момента, в който той може да оцелее извън утробата на майката. Терминът обхваща два основни вида: спонтанен аборт (известен още като помятане), който настъпва по естествени причини, и индуциран аборт, който е умишлено прекратяване на бременността чрез медицинска интервенция. В контекста на обществените дискусии, законодателството и този енциклопедичен текст, под "аборт" обикновено се разбира именно индуцираният аборт.

Исторически погледнато, опитите за прекратяване на бременност са документирани в различни култури от дълбока древност, използващи разнообразни билкови средства или механични методи. Моралните и законови нагласи към аборта са варирали значително през вековете и между обществата, често свързани с религиозни догми и социални норми. През XX в. много държави постепенно либерализират законодателството си относно аборта, признавайки го като въпрос на обществено здраве и женски права. В България индуцираният аборт е легализиран през 1956 г., което води до значително увеличение на броя на процедурите през следващите десетилетия, понякога надхвърляйки броя на живородените деца.

Абортът има значителни социални и здравни последици. Достъпът до безопасен аборт е ключов фактор за намаляване на майчината смъртност и заболеваемост, произтичащи от нелегални или неквалифицирани процедури. Той е тясно свързан с репродуктивните права на жените, тяхната автономия и възможността им да контролират собствения си живот и бъдеще. В България, въпреки намаляващия брой, абортите остават сравнително чести, като данните показват, че всяка трета бременност завършва с аборт. Този факт повдига въпроси относно ефективността на сексуалното образование и достъпа до контрацепция като превантивни мерки срещу нежелани бременности, както и за демографските тенденции в страната.

По темата

закон за аборта в Тенеси смъртно наказание за аборт законодателно предложение защита на неродени деца обвинения в убийство Джоди Барет републикански законодател строги закони за аборта законодателен дебат законопроект без подкрепа
Последвайте ни
Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

От Лондон до село Николаево: Еди Куриян за честното вино и “срещата” му с Брад Пит

От Лондон до село Николаево: Еди Куриян за честното вино и “срещата” му с Брад Пит

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

VW T-Roc е принтер за 100-еврови банкноти (тест драйв)

VW T-Roc е принтер за 100-еврови банкноти (тест драйв)

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 15 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 15 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 12 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Любопитно Преди 22 минути

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Свят Преди 23 минути

Зеленски съобщи за десетки ранени, включително деца, и щети в осем области след мащабни руски удари по газова и електрическа инфраструктура

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Свят Преди 48 минути

Снимка на покойния британски физик се разпространи в интернет пространството, след като бе включена в последния пакет от документи, разсекретени в рамките на разследването на Министерството на правосъдието на САЩ срещу Епстийн

<p>Грипът отстъпва, но други респираторни вируси остават активни</p>

Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират

България Преди 50 минути

Пикът на грипната вълна е преминал, но случаите на грип, варицела, скарлатина и други респираторни инфекции продължават да засягат особено децата, предупреждават експертите

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

Любопитно Преди 57 минути

Тя обяви елегантния си имот за 8,75 милиона долара – близо 4 милиона долара повече, отколкото е платила за апартамента на брега на океана само преди пет години

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

България Преди 1 час

<p>ИТН поиска оставката на министър Христанов заради спорни назначения</p>

ИТН поиска оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов

Свят Преди 1 час

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов

.

Режисьорът на „Олдбой“ Пак Чхан Ук става първият кореец, оглавил журито в Кан

Любопитно Преди 1 час

Исторически момент за азиатското кино: световноизвестният режисьор Пак Чхан Ук ще застане начело на журито на 79-ия филмов фестивал в Кан

Иран няма да разработва ядрени оръжия - Хаменей забранява

Иран няма да разработва ядрени оръжия - Хаменей забранява

Свят Преди 1 час

Президентът Пезешкиан потвърди позицията на върховния лидер на Иран преди новите преговори със САЩ относно ядрената програма на страната

Влак блъсна и уби човек край Пловдив

Влак блъсна и уби човек край Пловдив

България Преди 1 час

Извършва се оглед и е започнато разследване по изясняване на причините за тежкото произшествие

Снимката е илюстративна

В Кавала ексхумират 150 гроба на починали от COVID-19 заради забавено разлагане

Свят Преди 1 час

Общината в Северна Гърция прибягна до извънредна процедура, за да позволи на естествените процеси да завършат в гробищните паркове

„Изчистване“ на отпуската: Какво казва Кодексът на труда за нашите права

„Изчистване“ на отпуската: Какво казва Кодексът на труда за нашите права

България Преди 2 часа

Мнозина работещи живеят с убеждението, че платеният отпуск е неприкосновено право, което се задейства само по тяхна воля. Докато служителите често планират дните си за семейни празници или ги пазят за бъдещи периоди, работодателите все по-често прибягват до административен натиск за тяхното „изчистване“

Как Русия води информационната си война с Европа

Как Русия води информационната си война с Европа

Свят Преди 2 часа

Дискредитирането на Украйна и на западните лидери, които я подкрепят, е една от най-важните цели на руската пропаганда

<p>Министър Андрей Янкулов коментира казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева</p>

Министър Янкулов за казуса с Теодора Георгиева: Това е удар върху имиджа на българското правосъдие

България Преди 2 часа

По отношение на все още неприключилата процедура за попълване на бройката на европейски прокурор от квотата на България, Янкулов посочи, че ще бъде направена преценка на действията по нея

„Деца, почакайте да чуете това!“: Изповедта на Лайза Минели за мъжете, страстта и грешките

„Деца, почакайте да чуете това!“: Изповедта на Лайза Минели за мъжете, страстта и грешките

Любопитно Преди 2 часа

Лайза Минели разказва за скандалните си любовни афери – от Деси Арназ-младши до Мартин Скорсезе и Дейвид Гест

<p>Европрокуратурата:&nbsp;Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение</p>

Европрокуратурата: Българският европейски прокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg
1

Огромен кукер в центъра на Ямбол

sinoptik.bg

Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen

Edna.bg

Хали Бери разкри какво отказва да прави вече в леглото

Edna.bg

Алиса Лю - шампионката, която избра себе си

Gong.bg

В Мадрид си отдъхнаха след зловещия инцидент на мача с Бенфика

Gong.bg

Сблъсъци между протестиращи и полиция пред кабинета на Сарафов в Съдебната палата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Велислава Делчева: Обмислям дали да сезирам КС за промените в Изборния кодекс

Nova.bg