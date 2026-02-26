Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

З аконодател от Тенеси, САЩ предложи закон, който потенциално би могъл да направи жените, които направят аборт, допустими за смъртно наказание, съобщава списание PEOPLE.

WTVF съобщи, че щатският представител Джоди Барет, републиканец, е предложил законодателство, което би направило жените, които направят аборт, подлежащи на обвинения в убийство или нападение в Тенеси, който е щат със смъртно наказание.

Паметник срещу абортите на територията на Капитолия?

„Убийството трябва да е убийство, независимо дали става дума за човек в съществуване или човек в утробата“, каза Барет пред изданието. Той също така заяви, че предложението, което представлява потенциална поправка към законопроект, свързан с поддръжката на „паметник на неродените деца“ в сградата на щатския капитолий, не е насочено към майките.

„Мисля, че това е опорна точка, според която се твърди, че се насочваме към майките. Ние не се насочваме към майките. Ние се насочваме към неродените деца и се опитваме да ги защитим и да им дадем защитата по закона, която имаме вие и аз“, каза Барет пред WTVF.

Доналд Тръмп със скандално изказване за абортите

Той също така каза, че е малко вероятно някой да бъде осъден на смърт съгласно поправката, която все още не е официално предложена. „Едно просто разглеждане на смъртното наказание в Тенеси би показало, че това просто не е реалистично“, каза Барет пред изданието.

„Сега, трябва ли да призная, че смъртното наказание е възможност? Разбира се. Но откакто смъртното наказание беше възстановено в Тенеси през 1977 г., по-малко от 200 души са били осъдени на смърт и само 16 действително са били екзекутирани — нито един от тях не е бил жена“, заяви той.

Nashville Banner съобщи, че републиканският щатски сенатор Марк Поди, който е внесъл версия на законопроекта в сената, е казал, че е малко вероятно той да бъде приет от щатския сенат.

„Аз съм човек, който е за живота, така че не искам по никакъв начин да отстъпвам от тази позиция. Но в този случай това се оказва поправка, която идва от Камарата; аз не съм написал тази поправка“, каза Поди пред изданието.

Поддържат жива бременна жена в кома, за да износи плода

„Така че моите възможности са: дали това е поправка, която бих внесъл, за която смятам, че би минала в Сената, и на този етап, въз основа на разговорите, които съм имал с колегите си, просто нямам гласовете, за да бъде приета“, продължи Поди.

Според WTVF щатът вече има строги закони относно абортите, които наказват лекарите, извършващи процедури по аборт.

Решението на Върховния съд на САЩ от юни 2022 г. отмени конституционното право на аборт, установено с делото "Роу срещу Уейд" през 1973 г., променяйки дълбоко здравните и социални политики в цялата страна. Този прецедент предостави на отделните щати пълна свобода да определят собствени закони относно прекратяването на бременността, което доведе до бързо приемане на редица строги забрани и ограничения.

Още преди това знаково решение, щати като Алабама през 2019 г. бяха приели почти пълни забрани за аборти, с изключение на случаите, когато животът на майката е застрашен, като открито целяха техните решения да достигнат до Върховния съд, за да предизвикат "Роу срещу Уейд". В Тексас през 2021 г. влезе в сила закон, забраняващ повечето аборти след шестата седмица от бременността, като даде право на гражданите да съдят всеки, който съдейства за извършването на аборт. Тези промени доведоха до конкретни човешки последствия.

През 2018 г. в Тенеси беше одобрен закон, позволяващ създаването на частно финансиран "паметник на неродените" на територията на щатския Капитолий. През февруари 2023 г. в Джорджия, бременна жена с мозъчна смърт беше поддържана жива на животоподдържащи апарати, за да износи плода си, поради строгите щатски разпоредби, което подчертава как законодателните решения се превръщат в директни предизвикателства пред медицинската практика и личния избор. На този фон, предложението на щатския представител Джоди Барет в Тенеси за потенциално подвеждане под отговорност за убийство или нападение на жени, направили аборт, представлява ново, изключително сериозно развитие в дебата за репродуктивните права.

Какво е аборт

Абортът представлява прекратяване на бременност чрез отстраняване или изхвърляне на ембрион или фетус преди момента, в който той може да оцелее извън утробата на майката. Терминът обхваща два основни вида: спонтанен аборт (известен още като помятане), който настъпва по естествени причини, и индуциран аборт, който е умишлено прекратяване на бременността чрез медицинска интервенция. В контекста на обществените дискусии, законодателството и този енциклопедичен текст, под "аборт" обикновено се разбира именно индуцираният аборт.

Исторически погледнато, опитите за прекратяване на бременност са документирани в различни култури от дълбока древност, използващи разнообразни билкови средства или механични методи. Моралните и законови нагласи към аборта са варирали значително през вековете и между обществата, често свързани с религиозни догми и социални норми. През XX в. много държави постепенно либерализират законодателството си относно аборта, признавайки го като въпрос на обществено здраве и женски права. В България индуцираният аборт е легализиран през 1956 г., което води до значително увеличение на броя на процедурите през следващите десетилетия, понякога надхвърляйки броя на живородените деца.

Абортът има значителни социални и здравни последици. Достъпът до безопасен аборт е ключов фактор за намаляване на майчината смъртност и заболеваемост, произтичащи от нелегални или неквалифицирани процедури. Той е тясно свързан с репродуктивните права на жените, тяхната автономия и възможността им да контролират собствения си живот и бъдеще. В България, въпреки намаляващия брой, абортите остават сравнително чести, като данните показват, че всяка трета бременност завършва с аборт. Този факт повдига въпроси относно ефективността на сексуалното образование и достъпа до контрацепция като превантивни мерки срещу нежелани бременности, както и за демографските тенденции в страната.