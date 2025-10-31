Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

П ринц Андрю ще загуби титлата си на „принц“ и ще трябва да напусне имението си в Уиндзор – Роял Лодж, след седмици на засилен обществен натиск заради връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, съобщава Би Би Си (BBC).

В изявление, направено в четвъртък вечерта, Бъкингамският дворец обяви, че братът на краля вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор.

По-рано този месец Андрю се отказа и от останалите си кралски титли, включително тази на херцог на Йорк, след като беше изправен пред нови въпроси относно личния си живот.

В посмъртни мемоари, публикувани по-рано този месец, Вирджиния Джуфре повтори твърденията, че като тийнейджърка е имала сексуални контакти с принц Андрю три пъти. Андрю винаги е отричал тези обвинения.

В отговор на последните развития семейството на Джуфре заяви, че тя „със своята истина и изключителна смелост свали британски принц“. Джуфре отне живота си по-рано тази година.

В изявлението си дворецът съобщи, че кралят „днес е започнал официална процедура за премахване на званието, титлите и почестите на принц Андрю“. Освен титлата, дворецът потвърди, че „е връчено официално уведомление за прекратяване на наемния договор“ за Роял Лодж. Андрю ще бъде преместен в частно жилище в имението Сандрингам, което, както се смята, ще бъде финансирано лично от крал Чарлз.

„Тези санкции се считат за необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си“, продължава изявлението. Дворецът също изрази подкрепата си към жертвите на „всякакви форми на насилие и злоупотреба“.

Андрю живее в Роял Лодж от 2004 г., но сега ще трябва да се изнесе. Двете му пораснали дъщери – принцесите Юджиния и Беатрис – ще запазят титлите си, а Андрю остава осми по ред за наследяване на трона.

Разбира се, че и бившата му съпруга Сара Фъргюсън също ще напусне Роял Лодж и ще направи собствени жилищни уговорки. До този месец тя запазваше титлата Сара, херцогиня на Йорк, но се върна към моминското си име Фъргюсън, след като Андрю доброволно се отказа от употребата на титлата херцог на Йорк.

Известно е, че правителството е било консултирано относно решението да бъде отнета принцовата титла на Андрю и е изразило пълна подкрепа за тази стъпка. В изявление в предаването BBC Question Time, министърът на културата Лиза Нанди заяви, че това решение изпраща „много силно послание към жертвите на сексуална експлоатация и престъпления“.

„Това е огромно развитие и голяма стъпка, която кралят предприема. Трябва да кажа, че първоначалната ми реакция е на пълна подкрепа към неговото решение“, категорична е тя.

Отнемането на титлите на Андрю бележи кулминацията на седмици на нарастващ натиск върху кралското семейство. Скандалът около връзките му с осъдения за сексуални престъпления Епстийн беше подновен отново след обвиненията в мемоарите на Джуфре.

Макар Андрю винаги категорично да е отричал, че е злоупотребявал с Джуфре, по-рано този месец отново се появиха имейли от 2011 г., показващи, че Андрю е бил в контакт с Епстийн месеци след като твърдеше, че приятелството им е приключило.

Под въпрос отново се оказаха и подробности за начина му на живот – как финансира разходите си, при положение че не е действащ член на кралското семейство. Андрю живее в Роял Лодж от 2004 г., след като година по-рано подписва 75-годишен договор за наем с Crown Estate – независима държавна имотна компания.

Сградата, обявена за паметник на културата от II степен, включва градинарска къща, параклис, основна къща с шест спални и помещения за охрана. Миналата седмица излязоха нови подробности за това как е можел да си позволи имението, след като договорът за лизинга стана публичен. Съгласно този договор Андрю е плащал само символичен годишен наем за Роял Лодж – а според документа, видян от BBC News, дори този наем може да не е бил изискван. Сделката предвиждала вместо годишен наем Андрю да направи големи авансови плащания за реновации.

На практика тези плащания – над 8 милиона лири, според доклад на Националната сметна палата – са означавали, че той „изкупува“ бъдещите си наемни задължения за целия 75-годишен срок, като предварително е платил символичен наем от 260 000 лири годишно.

В отделно разкритие тази седмица стана ясно, че през 2006 г. Андрю е приел Епстийн в Роял Лодж по повод рождения ден на дъщеря си Беатрис – само два месеца след като в САЩ е издадена заповед за арест срещу Епстийн за сексуално посегателство над непълнолетно лице. Андрю не е отговорил на искане за коментар.

За двореца съобщението от четвъртък е опит да се сложи край на скандалите, свързани с бившия принц Андрю – сега просто Андрю Маунтбатън Уиндзор.