Любопитно

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

31 октомври 2025, 07:51
Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“
Принц Андрю   
Източник: GettyImages

П ринц Андрю ще загуби титлата си на „принц“ и ще трябва да напусне имението си в Уиндзор – Роял Лодж, след седмици на засилен обществен натиск заради връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, съобщава Би Би Си (BBC).

В изявление, направено в четвъртък вечерта, Бъкингамският дворец обяви, че братът на краля вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор.

По-рано този месец Андрю се отказа и от останалите си кралски титли, включително тази на херцог на Йорк, след като беше изправен пред нови въпроси относно личния си живот.

В посмъртни мемоари, публикувани по-рано този месец, Вирджиния Джуфре повтори твърденията, че като тийнейджърка е имала сексуални контакти с принц Андрю три пъти. Андрю винаги е отричал тези обвинения.

В отговор на последните развития семейството на Джуфре заяви, че тя „със своята истина и изключителна смелост свали британски принц“. Джуфре отне живота си по-рано тази година.

В изявлението си дворецът съобщи, че кралят „днес е започнал официална процедура за премахване на званието, титлите и почестите на принц Андрю“. Освен титлата, дворецът потвърди, че „е връчено официално уведомление за прекратяване на наемния договор“ за Роял Лодж. Андрю ще бъде преместен в частно жилище в имението Сандрингам, което, както се смята, ще бъде финансирано лично от крал Чарлз.

„Тези санкции се считат за необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си“, продължава изявлението. Дворецът също изрази подкрепата си към жертвите на „всякакви форми на насилие и злоупотреба“.

Андрю живее в Роял Лодж от 2004 г., но сега ще трябва да се изнесе. Двете му пораснали дъщери – принцесите Юджиния и Беатрис – ще запазят титлите си, а Андрю остава осми по ред за наследяване на трона.

Разбира се, че и бившата му съпруга Сара Фъргюсън също ще напусне Роял Лодж и ще направи собствени жилищни уговорки. До този месец тя запазваше титлата Сара, херцогиня на Йорк, но се върна към моминското си име Фъргюсън, след като Андрю доброволно се отказа от употребата на титлата херцог на Йорк.

Известно е, че правителството е било консултирано относно решението да бъде отнета принцовата титла на Андрю и е изразило пълна подкрепа за тази стъпка. В изявление в предаването BBC Question Time, министърът на културата Лиза Нанди заяви, че това решение изпраща „много силно послание към жертвите на сексуална експлоатация и престъпления“. 

„Това е огромно развитие и голяма стъпка, която кралят предприема. Трябва да кажа, че първоначалната ми реакция е на пълна подкрепа към неговото решение“, категорична е тя.

Отнемането на титлите на Андрю бележи кулминацията на седмици на нарастващ натиск върху кралското семейство. Скандалът около връзките му с осъдения за сексуални престъпления Епстийн беше подновен отново след обвиненията в мемоарите на Джуфре.

Макар Андрю винаги категорично да е отричал, че е злоупотребявал с Джуфре, по-рано този месец отново се появиха имейли от 2011 г., показващи, че Андрю е бил в контакт с Епстийн месеци след като твърдеше, че приятелството им е приключило.

Под въпрос отново се оказаха и подробности за начина му на живот – как финансира разходите си, при положение че не е действащ член на кралското семейство. Андрю живее в Роял Лодж от 2004 г., след като година по-рано подписва 75-годишен договор за наем с Crown Estate – независима държавна имотна компания.

Сградата, обявена за паметник на културата от II степен, включва градинарска къща, параклис, основна къща с шест спални и помещения за охрана. Миналата седмица излязоха нови подробности за това как е можел да си позволи имението, след като договорът за лизинга стана публичен. Съгласно този договор Андрю е плащал само символичен годишен наем за Роял Лодж – а според документа, видян от BBC News, дори този наем може да не е бил изискван. Сделката предвиждала вместо годишен наем Андрю да направи големи авансови плащания за реновации.

На практика тези плащания – над 8 милиона лири, според доклад на Националната сметна палата – са означавали, че той „изкупува“ бъдещите си наемни задължения за целия 75-годишен срок, като предварително е платил символичен наем от 260 000 лири годишно.

В отделно разкритие тази седмица стана ясно, че през 2006 г. Андрю е приел Епстийн в Роял Лодж по повод рождения ден на дъщеря си Беатрис – само два месеца след като в САЩ е издадена заповед за арест срещу Епстийн за сексуално посегателство над непълнолетно лице. Андрю не е отговорил на искане за коментар.

За двореца съобщението от четвъртък е опит да се сложи край на скандалите, свързани с бившия принц Андрю – сега просто Андрю Маунтбатън Уиндзор.

По темата

принц Андрю кралско семейство Джефри Епстийн сексуален скандал отнемане на титли Роял Лодж Бъкингамски дворец Крал Чарлз III Вирджиния Джуфре херцог на Йорк
Последвайте ни
Започва акция

Започва акция "Зима", за какво да внимават шофьорите

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

pariteni.bg
Край на безплатното паркиране на EV в Синя и Зелена зони в София

Край на безплатното паркиране на EV в Синя и Зелена зони в София

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Това е безотговорно&quot;: Иран с остри критики към САЩ</p>

"Това е безотговорно": Иран с остри критики към САЩ заради възобновяването на ядрените опити

Свят Преди 15 минути

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Свят Преди 47 минути

Затвориха пътища, стигна се и до сериозни нарушения във въздушния транспорт

,

Във Франция: Сексът без изрично съгласие е изнасилване

Свят Преди 1 час

Дебатът по закона беше белязан от процеса "Пелико", който разтърси цяла Франция

<p>Истинската история на фенера от тиква&nbsp;</p>

Стиснатият Джак и историята на фенера от тиква

Любопитно Преди 1 час

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Любопитно Преди 1 час

В биологията стареенето се отнася до това как с течение на времето клетките в телата ни се износват или увреждат

20 страшни факта за Хелоуин

20 страшни факта за Хелоуин

Любопитно Преди 1 час

От келтския произход на празника до най-бързия дълбаещ тикви в света, ето 20 факта за Хелоуин

<p>Торпедото &quot;Посейдон&quot; може предизвика &quot;ядрено цунами&quot;&nbsp;</p>

Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"

Свят Преди 1 час

Според анализатори бойната глава на "Посейдон" вероятно е тип "кобалтова бомба", предназначена да увеличи дългосрочното радиоактивно замърсяване

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Технологии Преди 1 час

Смелият ход цели да разграничи компанията от конкуренцията

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Феномените определят вторите двама номинирани утре вечер

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Свят Преди 9 часа

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента

Израел извърши нови удари в Газа

Израел извърши нови удари в Газа

Свят Преди 9 часа

Израелската армия публикува и списък с 26 бойци на "Хамас", които са били главните цели на бомбардировките

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Свят Преди 10 часа

Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор

ЕС се отказва от "чат контрола"

ЕС се отказва от "чат контрола"

Свят Преди 10 часа

Мярката беше остро критикувана от евродепутати и някои държави членки, включително Германия

Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Свят Преди 11 часа

Въпросът за външната намеса по никакъв начин не отменя въпроса за антисемитизма

Украйна отговори на предложението на Путин за примирие в Покровск

Украйна отговори на предложението на Путин за примирие в Покровск

Свят Преди 11 часа

Тихий: Единствената цел на Путин е да продължи войната срещу Украйна

ООН: Ядрените опити са недопустими

ООН: Ядрените опити са недопустими

Свят Преди 11 часа

Това изявление идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се опита да възобнови тази практика

Всичко от днес

От мрежата

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 31 октомври, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 31 октомври, петък

Edna.bg

Блестящ Милър-Макинтайър изведе Цървена звезда до шести пореден успех в Евролигата

Gong.bg

Бивша звезда на Лудогорец е №1 в голмайсторска класация във Висшата лига

Gong.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg

Година след бруталното нападение над младеж с боксове и бухалки: Двама непълнолетни са с административно наказание

Nova.bg