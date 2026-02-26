Командирът на ВМС сложи край на спекулациите: Корабът, потънал край Маслен нос, не е ударен от мина

К омандирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов даде официална пресконференция във Варна, на която разясни детайлите около спасителната и издирвателна операция на потъналия край Бургас риболовен кораб. Срещата започна с думи на емпатия: „Като моряци разбираме тревогите на семействата и това, което са преживели“, заяви контраадмиралът, допълвайки, че морската стихия при тежки зимни условия е изпитание, познато на всеки професионалист, пише "24 часа".

Адмирал Михайлов внесе важно уточнение относно правомощията на армията, посочвайки, че ВМС са подпомагаща, а не водеща институция в подобни ситуации. Той подчерта, че организирането на операции по търсене и спасяване е функция на Морския спасително-координационен център – Варна.

След получаване на сигнала на 18 февруари и разрешение от началника на отбраната, фрегатата „Дръзки“, която вече е била в района, е насочена незабавно към координатите. Поради „изключително тежките хидрометеорологични условия“, останалите катери на Гранична полиция и спасителния център са били принудени да се оттеглят, оставяйки основната тежест върху екипажа на фрегатата.

Операцията е била възпрепятствана от силен снеговалеж, леден дъжд и ниска видимост. Въпреки че хеликоптер е бил в готовност, той е успял да излети едва на следващата сутрин при подобрение на времето.

През критичната нощ фрегатата е обследвала района с прибори за нощно виждане, фокусирайки се върху зони, в които вятърът е могъл да отнесе спасителен сал. „Въпреки усилията не са открити нито хора, нито останки от плавателни средства“, отбеляза Михайлов. На 19 февруари следобед издирването на оцелели е официално прекратено.

Резултати от подводното обследване

По-късно, по искане на тогавашния областен управител Пламен Крумов, започва водолазна операция за локализиране на самия плавателен съд. На дълбочина от 30 метра, при „почти нулева видимост – около 50 сантиметра“, водолази и подводни апарати са потвърдили, че това е корабът с бордов номер 8112. Основните констатации от огледа са:

Корпусът е цял и без пробойни.

В ходовата рубка има счупени стъкла, а палубата е осеяна с въжета и такелаж.

Достъпът до вътрешността е невъзможен за тежко оборудвани водолази без рязане на корпуса – действие, което „не е било част от поставената задача“.

„Открит е и спасителният сал – намирал се е върху рубката и не се е задействал“, което според адмирала практически изключва възможността екипажът да се е спасил с него.

Причини за инцидента и официална позиция

Контраадмирал Михайлов бе категоричен, че ВМС нямат разследващи функции, а причините за трагедията са обект на дейността на Националния борд за разследване на произшествия. Той категорично отхвърли спекулациите за сблъсък с мина: „Огледът не показва следи от взрив“, а данни за миноподобни обекти в района в деня на инцидента липсват.

По отношение на надеждите за ново въздушно издирване, командирът на ВМС запази реализъм, припомняйки, че при температура на водата от 6 градуса човек без специална екипировка „може да оцелее само минути“.

В заключение той изтъкна превантивната готовност на своя екип, подчертавайки, че е разпоредил подготовка на „Дръзки“ още преди формалното искане за съдействие, за да не се губи ценно време.