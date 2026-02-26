България

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

Прокуратурата поиска Льо Пен да бъде осъдена на четири години затвор и глоба от 100 000 евро

26 февруари 2026, 11:04
Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна
Източник: Getty Images

Л идерът на френската крайна десница Марин Льо Пен заяви, че няма да се кандидатира за президент, ако съдът я осъди да носи електронна гривна на глезена – дори и ако ѝ бъде отменена забраната да се кандидатира за изборни длъжности.

В първото си интервю за френската телевизия BFMTV, след като френските прокурори поискаха от съда да потвърди петгодишната забрана, която тя изтърпява в момента, Льо Пен отново отхвърли няколко сценария, при които би се кандидатирала за президент. Нейното неподчинение прави все по-малко вероятно тя да се кандидатира на изборите през следващата година, за да замени Еманюел Макрон, чийто мандат изтича.

Прокуратурата поиска Льо Пен да бъде осъдена на четири години затвор (три от които условно) и глоба от 100 000 евро. По-кратките присъди във Франция често се заменят с по-леки наказания, което означава, че тя може да прекара от няколко месеца до една година под домашен арест с електронна гривна, ако съдът следва тези препоръки, съобщи „Политико“.

Но Льо Пен обясни, че в такъв случай няма да участва в предизборната кампания. „Не можеш да водиш кампания при тези условия“, каза тя, имайки предвид електронната гривна на глезена си. „Можеш ли да водиш кампания, без да излизаш вечер, за да се срещаш с избирателите си на митинги? Това би било друг начин да ми попречат да се кандидатирам. Аз не съм примирена, аз съм мъдра. Знам, че решението не зависи от мен“, добави тя.

Льо Пен беше призната за виновна миналата година за присвояване на средства от Европейския парламент с партията си „Национален сбор“. Присъдата по апелативното ѝ дело се очаква на 7 юли. В контраст с обичайния си борбен тон, тя изглежда все по-песимистична, тъй като шансовете ѝ да спечели делото изглеждат все по-малки.

Льо Пен каза, че несигурността относно решението на съда пречи на партията ѝ да стартира президентската си кампания, въпреки че в момента тя води в проучванията за първия тур на изборите. Тя вече заяви, че ще отстъпи мястото си на 29-годишния лидер на Националния фронт Жордан Бардела, който също се представя добре в проучванията, ако съдът й попречи да се кандидатира за четвърти път за президент.

Льо Пен: Ще продължа да се боря

Ле Пен заяви, че и тя, и Бардела ще започнат да се подготвят за кампанията, след като Франция проведе общински избори следващия месец. Тя настоя, че ще продължи да участва, дори и да не се кандидатира, но няма да се опитва да наставлява или да засенчва своето младо протеже.

След като беше призната за виновна на първото си дело, Льо Пен и нейните съюзници – както във Франция, така и в чужбина – атакуваха съдиите, които бяха постановили присъдата, а Бардела каза, че френската демокрация е била „екзекутирана“.

Льо Пен смекчи реториката си по време на апелативния процес, но отбеляза, че все още не вярва в съдебната система. „Казах това, което мислех [след първия процес]. Бих искала да имам доверие [в съдебната система]... [моето доверие] може би може да бъде възстановено“, заяви тя.

Източник: БТА     
