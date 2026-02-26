„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

З вездата от „Жената чудо“ Гал Гадот се стреми да реализира печалба с размерите на супергерой от живописния си дом в Малибу, Калифорния, след като обяви елегантния имот за 8,75 милиона долара – близо 4 милиона долара повече, отколкото е платила за апартамента на брега на океана само преди пет години.

40-годишната Гадот и съпругът ѝ, Джарон Варсано , закупиха тристайния имот за 5 милиона долара през декември 2020 г., като сделката беше завършена чрез тръст, кръстен на дядото на актрисата, показват регистрите на имота.

Въпреки това, през годините след това, те са извършили обширни ремонти на жилището с три спални и три бани, което се намира на магистрала Pacific Coast, само на миля от квартал Малибу, който беше опустошен от горските пожари в Калифорния през януари 2025 г.

Снимките на дома, направени преди Гадот и Варсано да го купят, разкриват, че е имал много традиционна естетика, с бели стени, дървени акценти и семпли, изчистени елементи във всички стаи.

Въпреки това, основното жилищно пространство оттогава е преобразено, като актрисата и нейният съпруг му придават много по-органично, мрачно усещане, постигнато чрез инсталирането на тъмни дървени подове, варовикови тавани и други естествени материали, които помагат да се внесе атмосферата на открито в дома.

Междувременно балконът беше оборудван със стъклен парапет, за да се осигури непрекъсната гледка към океана.

Разположен директно на плажа, имотът предлага зашеметяващи гледки, които могат да се видят от огромния балкон, който се простира по цялата дължина на задната част на сградата, или от елегантно декорираното жилищно пространство, което разполага със стъклена стена.

„Безпроблемният живот на закрито и на открито определя крайбрежното преживяване“, отбелязва описанието на обявата.

Стълбите, водещи към хола, спомагат за създаването на известно разделение между пространството и кухнята с отворен план, която се гордее с голям кухненски остров, способен да побере до пет души, както и трапезария, допълнена със зашеметяваща маса в стил mid-century modern.

Два L-образни дивана оформят жилищното пространство, което разполага и със собствена камина, за да добави още едно ниво на комфорт и чар.

Отвън, балконът на имота разполага с достатъчно място за кът за сядане и хранене, като настоящата конфигурация е оборудвана и с огнище за уютни вечери под звездите.

„Всеки детайл е внимателно подбран с изключителни покрития и изчистена, модерна естетика, която въплъщава изискания начин на живот в Малибу“, продължава списъкът.

В допълнение към зашеметяващата природа, местоположението на къщата се отличава и с впечатляваща близост до няколко популярни места в Малибу, включително луксозния ресторант Nobu, кея Malibu, Little Beach House в Soho House и Malibu Beach Inn в Carbon Beach.

И въпреки цялото това удобство, домът все още предлага на своите обитатели максимална поверителност, отбелязва обявата, благодарение на много високотехнологична система за сигурност, която включва вход с порта и охраняема зона за паркиране.

Въпреки че Гадот не е разкрила причините си за продажбата на имота, се смята, че жилището е било използвано само за бягство през уикенда от актрисата, която има четири дъщери със съпруга си: Алма , 14, Мая , 8, Даниела , 4, и Ори , 1.

Четири години преди да закупят скривалището си в Малибу, Гадот и Варсано са закупили огромна основна резиденция в елитния квартал Бевърли Крест в Бевърли Хилс, показват документи.

Двойката плати 5,55 милиона долара за обширното имение, което - подобно на бреговата им къща - се предлага с изумителни гледки, благодарение на разположеното на хълма.

Това жилище, което разполага с пет спални, предлага и много повече пространство за семейството, простирайки се на 4300 квадратни фута, докато жилището им в Малибу се гордее с по-малко от 2000 квадратни фута жилищна площ.

И това, което на основното им жилище липсва достъп до океана, то компенсира с впечатляващи удобства и майсторска изработка, като предишна обява разкрива, че разполага с специално изграден басейн и спа център, както и външна кухня, огнище и множество тераси.

Имотът е разположен в края на задънена улица, което осигурява достатъчно уединение.

Гадот, която получи звезда на Алеята на славата в Холивуд през 2025 г., има натоварена година пред себе си, с множество проекти в процес на разработка, включително дългоочаквания ѝ филм за египетския фараон Клеопатра , в който тя ще играе главната героиня.

В интервю за Vogue от 2023 г. относно проекта, актрисата разкри, че винаги е била очарована от Клеопатра, тъй като е чувала толкова много истории за нея като дете, израснало в Израел.

„Израел граничи с Египет, а аз израснах с толкова много истории за Клеопатра, а тя е като име, познато на всички“, каза тя пред хонконгското издание на модното издание.

„Знаете ли, ако Чудо-жена е въображаемата силна жена лидер, Клеопатра всъщност е истинската. Това е перфектен пример за история, която исках да разкажа, защото започнах да чета различни книги за Клеопатра и си казах: „Уау, това е очарователно.“

„Всичко, което някога съм виждал във филмите за Клеопатра, е, че тя е била съблазнителна жена, която е имала афера с Юлий Цезар и Марк Антоний . Но истината е, че тя е много повече от това.“