Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират

Г рипът в страната постепенно намалява, но все още не е изчезнал. Това каза проф. Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести в ефира на NOVA NEWS .

По нейни думи за последната седмица са отчетени около 3500 случая на грип спрямо 3700 случая едмица по-рано. Според проф. Христова тенденцията е към плавно понижение след достигнатия пик, но грпът ще циркулира още няколко седмици.

В момента най-висока остава заболеваемостта в област Варна - 177 на 10 000 души. Повишена е честотата на заболяванията и при децата - при възрастовата група от 0 до 4 години тя е над 470 на 10 000, а при децата от 5 до 14 години - около 310 на 10 000.

Проф. Христова посочи, че заболеваемостта ще слиза на все по-ниско ниво. Тя обясни, че в момента сумарно са доказани повече други респираторни вируси отколко грип. Най-често се доказват риновируси, причиняващи хрема и дразнене в гърлото, които протичат без висока температура, характерна за грипа или с по-леки симптоми.

Очаква се с напредването на пролетта да зачестят и вирусите, засягащи долните дихателни пътища, сред които респираторно-синцитиалният вирус и метапневмовирусът. Освен респираторните вируси, нарастват и случаите на варицела и скарлатина.

При варицелата през последните три седмици случаите са се увеличили от около 560 до близо 650, а от началото на годината са регистрирани близо 5000 заболели. Проф. Христова каза, че скарлатината също бележи ръст - от около 60 случая преди три седмици до над 110 в момента. Най-засегнати са децата в детските градини и начална училищна възраст.

Тя коментира, че при варицела имунитетът след преболедуване е доживотен, но заболяването е много заразно - до 90% от контактните лица се разболяват.

Общопрактикуващият лекар д-р Слав Славов също очерта актуалната картина на респираторните инфекции в страната.

Пикът на грипната вълна у нас вече е преминал, но кабинетите на общопрактикуващите лекари продължават да бъдат натоварени, смята д-р Слав Славов.

По думите му през последните седмици се наблюдава отчетлив спад в случаите на грип. „Определено има спад в честотата на грипа. Пикът беше в края на миналия месец и началото на февруари. Все още има случаи, но те не са толкова много, колкото през предишните седмици или както беше миналата година“, посочи д-р Славов.

Той подчерта, че този сезон не се е стигнало до обявяване на епидемична обстановка и затваряне на училища – нещо, което отличава настоящата грипна вълна от предходни години.

Въпреки отстъплението на грипа, кабинетите не остават празни. На негово място се активизират други респираторни вируси. „Доста често имаме положителни тестове за COVID. Също така има респираторно заболяване и други вирусни единици. Искам да отбележа, че не всички хора се тестват, така че не можем със сигурност да дадем точна информация какви вируси циркулират в момента“, обясни лекарят.

Според него реалната картина вероятно е по-широка от официалните данни именно заради ограниченото тестване.

На въпроса дали все още има струпване на пациенти, д-р Славов отговори утвърдително:„Определено още има опашки. Има доста болни – не само от вирусни, но и от бактериални инфекции“.

Той отправи апел към пациентите да продължат да бъдат отговорни: „Нека хората продължават да носят маска и да са отговорни не само за своето здраве, но и за здравето на околните. Това, че случаите намаляват, не означава, че грипът ще изчезне тази или следващата седмица“.

По думите на д-р Славов грипът остава лесно разпознаваем по внезапното си начало. „Характерно за грипа е, че започва много рязко. Симптомите се развиват буквално за два-три часа от напълно здраво състояние. Почти винаги стартира с много висока температура, болки в тялото, ставите и мускулите, болки в гърлото, главоболие и други вирусни оплаквания“, обясни той.

Лекарят е категоричен, че при първи симптоми трябва да се потърси медицинска помощ: „Още при първите симптоми трябва да се свържете с лекар, защото първите часове са най-важни, за да може адекватно да се реагира. В момента на пазара в България има подходящи препарати, които, ако се започнат навреме, водят до доста по-леко протичане на грипа“.

Добрата новина според д-р Славов е, че през този сезон усложненията са по-редки: „Тази година грипът премина доста по-леко. Не знам дали това се дължи на по-добрата ваксинопрофилактика, но определено усложненията са по-малко, по-малко пациенти стигат до антибиотично лечение и хоспитализация“, посочи той.