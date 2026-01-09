Свят

ВВС: Андрю е получил 15 милиона лири от олигарх с корупционни връзки

„Тези твърдения трябва да бъдат надлежно разследвани както от парламента, така и от съответните национални агенции. Никой не е над закона“

9 януари 2026, 13:59
ВВС: Андрю е получил 15 милиона лири от олигарх с корупционни връзки
Източник: Getty Images

П ринц Андрю е получил милиони лири от олигарх, използвал средства от фирма, замесена в престъпна корупция, установи разследване на ВВС.

Казахският милиардер Тимур Кулибаев заяви пред ВВС чрез своите адвокати, че е използвал заем от компанията Enviro Pacific Investments, за да финансира покупката на бившето имение на Андрю. Прокурори в Италия установиха, че същата фирма е получила пари от схема за подкупи през 2007 г. Седмици след последното от тези плащания, олигархът закупи Sunninghill Park в Бъркшър от тогавашния принц за 15 милиона паунда – с помощта на средства от Enviro Pacific. Кулибаев, който е зет на тогавашния президент на Казахстан, е бил един от най-влиятелните служители в петролната и газовата индустрия на централноазиатската страна.

ВВС научи също, че в друг случай италиански бизнесмен е признал вината си за подкупване на олигарха. Адвокатите на Кулибаев заявиха, че той никога не е участвал в подкупи или корупция и че средствата, използвани за придобиване на Sunninghill Park, са били напълно законни.

Разкритията повдигат въпроси дали тогавашният принц може да е облагодетелстван от приходи от престъпления и дали той и съветниците му са извършили надлежните проверки, изисквани от закона, за да избегнат това. Експертът по пране на пари Том Кийтинг, директор на Центъра за финанси и сигурност, заяви, че сделката е имала „явни червени флагове“, които е трябвало да предизвикат подробни проверки, за да се гарантира, че тя не „помага за пране на приходи от корупция“. Съобщава се, че Кулибаев е платил 3 милиона паунда повече от исканата цена и около 7 милиона паунда над пазарната стойност на имота. Бившият принц не отговори на запитванията за коментар от ВВС, но през 2009 г., след критики за сделката, той заяви пред Daily Telegraph: „Не е моя работа, след като цената е платена. Ако това е офертата, няма да гледам в зъбите на подарения кон и да предполагам, че са ми платили повече.“

Sunninghill Park е подарен на Андрю от кралицата като сватбен подарък през 1986 г. Модерното двуетажно имение от червени тухли, с 12 спални, 12 бани и шест приемни, е осмивано заради приликата си със супермаркет Tesco. След като за първи път е пуснато на пазара през 2001 г. и не успява да привлече оферти, Андрю се включва лично. През 2003 г. бившият принц използва възможността от официално посещение в Бахрейн като търговски пратеник на Обединеното кралство, за да се опита лично да продаде имота на кралски особи от Персийския залив, според Саймън Уилсън, който по това време е бил заместник-посланик. В крайна сметка обаче купувач се появява чрез връзките на тогавашния принц с друга държава: Казахстан. През 2002 г. Андрю става патрон на Британско-казахското общество съвместно с автократичния президент на страната Нурсултан Назарбаев. Андрю посещава страната през 2006 г., а по-късно същата година Назарбаев се среща с тогавашната кралица в Бъкингамския дворец. През 2007 г. оферта за Sunninghill Park идва от Тимур Кулибаев, зет на Назарбаев.

По това време състоянието му се оценява на над 1 милиард паунда и той играе ключова роля в управлението на държавния инвестиционен фонд на страната, Самрук-Казна, който притежава голяма част от държавната петролна и газова индустрия. Съобщава се, че Андрю е бил запознат с Кулибаев от казахстанската бизнесдама и светска личност Гога Ашкенази, която има две деца от връзка с олигарха. По-късно тя описва принца като близък приятел, но сега казва, че не е имала никакви контакти с него от около 15 години. Андрю и Ашкенази са снимани заедно през юни 2007 г.на Ladies Day в Аскот с кралицата. Същия месец са обменени договорите за закупуване на Sunninghill. Кулибаев използва офшорна компания, която притежава, Unity Assets Corporation, за да купи имението. Адвокатите на кралското семейство, Farrer & Co, действат от името на продавача. Сделката е приключена през септември същата година. Същия месец кралски записи показват, че британските данъкоплатци са платили сметка от 57 000 паунда за чартърен полет на бившия принц до Казахстан по официални дела като търговски пратеник.

По време на продажбата британското правителство е изразявало опасения относно Казахстан. Тогавашният министър за Европа Джеф Хун е заявил пред депутати през април 2007 г., че „твърденията за системна корупция“ в страната са „широко разпространени“. Въпреки тези опасения – както и официалната роля на Андрю като търговски пратеник и позицията му тогава като четвърти по ред за трона – самоличността на купувача не е била разкрита от нито една от страните, нито от Бъкингамския дворец. През 2007 г. не е имало изискване за идентифициране на собствениците на офшорни компании, които купуват имоти в Обединеното кралство, и Кулибаев е назован от медиите едва три години по-късно. Въпроси относно връзките на сделката с корупция са повдигнати през 2012 г., когато медийни публикации съобщават, че италиански прокурори разследват твърдения, включващи Кулибаев. Твърденията включват възможността подкупи да са били използвани за финансиране на закупуването на Sunninghill Park чрез Enviro Pacific Investments – компанията, която сега е потвърдена като частично финансирала сделката. Тези разследвания не доведоха до повдигане на обвинения срещу Кулибаев.

Въпреки това, ВВС е видяла документи от поредица съдебни дела през 2016 г. и 2017 г., които заедно показват как италиански прокурори са заключили, че Enviro Pacific Investments е получила пари от схема за подкупи. Тези документи за първи път са получени от списание L'Espresso по време на проекта Caspian Cabals на Международния консорциум на разследващите журналисти. Те предполагат, че връзката на Enviro Pacific Investments с корупция е била чрез друга компания, наречена Aventall. По дело в Монца, италианският петролен изпълнителен директор Агостино Бианки се е признал за виновен в плащане на подкупи на Кулибаев и други казахстански служители за доходоносни петролни договори, а Aventall е била посочена като една от компаниите, използвани за канализиране на подкупи. Кулибаев не е бил обвинен. По второ дело в Милано, прокурори заявиха, че Aventall е извършила плащания „с предполагаемо корумпиран характер“ към Enviro Pacific Investments – компанията, която е отпуснала парите за покупката на Sunninghill. Те заявиха, че са обещани 6,5 милиона долара (3,27 милиона паунда), но са могли да намерят доказателства само за 1,5 милиона долара (755 000 паунда) плащания. Последното е било през април 2007 г., по-малко от два месеца преди обмена на договори за Sunninghill. Прокурорите заявиха, че „открити източници“ показват, че Enviro Pacific е свързана с Кулибаев. Но производството в Милано е прекратено през януари 2017 г. – отчасти защото прокурорите не са могли да свържат плащанията с конкретни договори или да идентифицират окончателно публичните длъжностни лица, които са получили средствата.

Адвокатите на Кулибаев заявиха пред ВВС, че той отрича да е бил подкупван, не е участвал в отпускането на договорите и не е бил обект на никакво разследване в Италия. Те казаха, че Кулибаев „не е участвал и не е знаел за никаква „корупционна схема“, включваща г-н Бианки или г-н Гидоти“. Адвокатите му заявиха, че той никога не е притежавал или контролирал Enviro Pacific и че компанията никога не е държала активи от негово име. Запитани кой е собственик, те не отговориха, позовавайки се на конфиденциалност. Въпреки това, адвокатите на олигарха потвърдиха пред ВВС, че клиентът им „е получил заем от Enviro Pacific през 2007 г. по търговски причини и при чисто търговски условия на пазарен лихвен процент“, за да подпомогне финансирането на покупката на Sunninghill Park. Това означава, че компания, за която се твърди, че е част от корупционна схема, също е участвала в сделката с Андрю. Адвокатите на олигарха не отрекоха съобщената стойност на заема от 6 милиона паунда и заявиха, че Кулибаев по-късно го е изплатил с лихва. Те казаха, че средствата, използвани за закупуване на Sunninghill, са били изцяло законни и че всички подходящи проверки за надлежна грижа са били извършени по онова време. Кулибаев е платил 15 милиона паунда, за да гарантира, че ще успее да купи имота, тъй като е имало конкуриращ се кандидат, казаха адвокатите му.

Sunninghill остава празен години след покупката на Кулибаев и в крайна сметка е разрушен през 2016 г. На негово място е построено ново имение с 14 спални, но и то никога не е било обитавано. Няма доказателства, че бившият принц е знаел произхода на средствата, използвани от Кулибаев за плащане на Sunninghill. Но е имало множество характеристики на продажбата или „червени флагове“, които е трябвало да предизвикат тревога у адвокатите, действащи за Андрю, че поне част от парите може да произлизат от корупция.

Те включват:

  • опасенията на британското правителство относно „системна корупция в Казахстан“ по онова време;
  • позицията на Кулибаев като публичен служител и зет на тогавашния казахстански президент;
  • използването на сложни офшорни структури, включващи множество компании и договори за заем без ясна обосновка за тях;
  • завишената цена;
  • липсата на прозрачност относно самоличността на купувача.

„Независимо кой сте – член на кралското семейство, олигарх или милиардер – тези, които действат от ваше име при всяка сделка с имот, трябва да бъдат нащрек за рисковете, както правни, така и репутационни, присъщи на офшорните инвестиции в имоти в Обединеното кралство“, каза Кийтинг, експертът по пране на пари от Центъра за финанси и сигурност. Той каза, че от 2004 г. насам адвокатите са длъжни да извършват строги проверки на произхода на средствата, включително идентифициране на собственика на офшорни компании, купуващи имот.

Маргарет Ходжр, член на британската Камара на лордовете, заяви, че е „напълно шокирана“ от разкритията на ВВС, добавяйки, че „приходи от престъпления“ може да са били замесени „в това, което вече е много противоречива сделка за продажба“.

„Тези твърдения трябва да бъдат надлежно разследвани както от парламента, така и от съответните национални агенции. Никой не е над закона.“

Заедно с бившия принц, Бъкингамският дворец отказа коментар.

Адвокатите на кралското семейство, Farrer & Co, също отказаха коментар, позовавайки се на конфиденциалност на клиента. Адвокатът на купувача заяви, че всички необходими процедури са били предприети по онова време и че фирмата е знаела, че Кулибаев е лицето, което купува имота. Откакто Назарбаев се оттегли като президент през 2019 г., новото правителство на Казахстан започна съдебно дело в Швейцария, за да се опита да възстанови милиони от физически лица и компании, които обвинява в корупция. Схемата за подкупи в Италия, за която се твърди, че включва Кулибаев, е част от това съдебно дело, въпреки че олигархът не е сред обвиняемите.

Медийни съобщения от началото на 2025 г. предполагат, че Кулибаев е водил преговори да плати на казахстанското правителство 1 милиард долара (741 милиона паунда) във връзка с разследване на натрупаното богатство по време на президентството на тъста му. Адвокатите на олигарха казват, че богатството му е натрупано чрез десетилетия бизнес дейност, че той не е под никакво разследване и че всяко предположение, че той договаря да плати обезщетение за незаконно придобити активи, е неточно.

Последвайте ни

По темата

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

Колко стават семейните и социалните помощи от тази година

Колко стават семейните и социалните помощи от тази година

pariteni.bg
Kia представи най-малкия си EV, идва с 2 батерии и до 448 км пробег

Kia представи най-малкия си EV, идва с 2 батерии и до 448 км пробег

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

България Преди 26 минути

От 1 януари 2026 г. ЦГМ премина към разплащане в евро

.

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

България Преди 32 минути

Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

България Преди 1 час

Ето какво се посочва в позиция на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България:

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

България Преди 1 час

Решението за отпускане на средствата беше взето на заседание на МС

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

България Преди 1 час

Предупрежденията са три за събота, 10 януари - за обилни валежи от дъжд, сняг и за образуване на поледици

"Алианс за права и свободи" подаде документи за официална регистрация като политическа партия

"Алианс за права и свободи" подаде документи за официална регистрация като политическа партия

България Преди 1 час

От формацията заявяват, че регистрацията отразява ясната им воля да изградят модерна, демократична и отговорна формация

<p>Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна</p>

Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна в Благоевградско

България Преди 2 часа

Смята се, че за целта той използвал сила и положение на зависимост

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

България Преди 2 часа

Лечебното заведение ще носи името "Св. Анастасия"

<p>Тръмп заплаши Иран - Али Хаменей му отговори</p>

"Фокусирай се върху САЩ": Тръмп заплаши Иран - Али Хаменей му отговори

Свят Преди 2 часа

Коментарите на върховния лидер дойдоха непосредствено след като Тръмп повтори заплахата си да нападне Иран

„Еднопосочен билет за България“ в “Темата на NOVA”

„Еднопосочен билет за България“ в “Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки

Свят Преди 2 часа

Силни лодос ветрове и високи вълни блокираха морския транспорт, паднали дървета раниха хора, а бурята удари и други региони на западна Турция

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

България Преди 2 часа

„Системата няма способност да обработи в разумен срок всички наказателни постановления“, заяви доц. Милен Иванов

Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

България Преди 2 часа

Ваксината срещу варицела става задължителна за децата в България

.

Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас

Свят Преди 2 часа

"Това е много важен и умен жест", отбеляза Тръмп

КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

България Преди 2 часа

Поскъпването е обосновано, ако има обективни икономически фактори - ръст на цената на тока, скок на наемната цена и други

Увеличат помощите за хора с увреждания

Увеличат помощите за хора с увреждания

България Преди 2 часа

Повишението е заради по-високия размер на линията на бедност

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Пухкава "летяща чиния" над София

sinoptik.bg
1

Рекордно слаб дърводобив през 2025 година

sinoptik.bg

МОЛЕЦ с втори платинен албум

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2026 г.: Година на новото начало, осъзнатия избор и вътрешната сила

Edna.bg

Нови семейни проблеми за Дейвид и Виктория Бекъм

Gong.bg

Боримиров: Срещата беше ползотворна, вярвам във феърплея

Gong.bg

Президентът обяви кога ще връчи първия мандат

Nova.bg

Оранжеви и жълти кодове за дъжд, сняг и поледици в цяла България в събота

Nova.bg