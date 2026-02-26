Свят

Протести в подкрепа на Палестина помрачиха премиерата на „Писък 7“

Напрежението ескалира повече от две години след като Мелиса Барера бе отстранена от „Писък 7“ заради свои публикации в социалните мрежи

26 февруари 2026, 12:18
Протести в подкрепа на Палестина помрачиха премиерата на „Писък 7“
Източник: Getty Images

П ремиерата на хоръра „Писък 7“ в Paramount Studios беше съпътствана от гневни демонстрации на пропалестински протестиращи – две години след шумното уволнение на актрисата Мелиса Барера. В сряда студиото разпъна червения килим за поредното продължение на емблематичния франчайз, но събитието беше прекъснато от недоволството на активисти.

Емблематичният филмов комплекс на „Мелроуз Авеню“ в Холивуд стана сцена на протест, след като пред входовете му се събраха хора с плакати. На един от транспарантите се четеше „Откажете се от Paramount+“, докато на друг пишеше: „Paramount поддържа черен списък с актьори, които критикуват Израел“.

"Писък" 7: Ето какво трябва да знаем за продължението на хоръра

Други присъстващи изразиха подкрепа за бившата звезда от поредицата Мелиса Барера, която беше освободена от проекта през 2023 г. заради публичната си позиция в подкрепа на Палестина.

Надписите препращат към репортаж на изданието Variety от ноември, според който студиото е поддържало списък с актьори и актриси, считани за „твърде антисемитски“, „ксенофобски“ или „хомофобски“ настроени.

Според информация на Deadline протестът е организиран от организациите Entertainment Labor for Palestine, CODEPINK LA, Musicians for Palestine и Jewish Voice for Peace-Los Angeles. От CODEPINK LA разпространиха изявление, в което се посочва, че демонстрацията цели да привлече вниманието към „широко разпространеното заглушаване на пропалестинските гласове в индустрията и прикриването на продължаващия геноцид на Израел в Газа“.

Напрежението ескалира повече от две години след като Мелиса Барера бе отстранена от „Писък 7“ заради свои публикации в социалните мрежи. След атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. и последвалите ответни удари на Израел в Ивицата Газа, Барера обвини израелската държава в „геноцид и етническо прочистване“. Компанията Spyglass Entertainment, която продуцира поредицата, бързо прекрати отношенията си с актрисата, която изигра главната роля на Саманта Карпентър в „Писък“ (2022) и „Писък VI“ (2023).

Вследствие на уволнението на Барера проектът претърпя сериозни промени: режисьорът Кристофър Ландън напусна, а заедно с него се оттегли и другата голяма звезда – Джена Ортега. В крайна сметка режисьорският стол бе поет от оригиналния сценарист на поредицата Кевин Уилямсън. Той работи по сценарий, написан в съавторство с Гай Бъсик, по идея на Бъсик и Джеймс Вандербилт.

В новия филм се завръщат ветераните от оригиналния състав Нийв Кембъл (в ролята на Сидни Прескът) и Кортни Кокс (Гейл Уедърс). Феновете очакват с нетърпение и появата на Матю Лилард като един от първите убийци в поредицата – Стю Мачър. Актьорският състав включва още Мейсън Гудинг, както и новите попълнения Ана Камп, Джоел Макхейл, Маккена Грейс и Итън Ембри.

Премиерата на хоръра „Писък 7“
10 снимки
Писък 7
Писък 7
Писък 7
Писък 7

„Писък 7“ тръгва по кината този петък, като прогнозите сочат, че лентата ще събере между 40 и 55 милиона долара по време на премиерния си уикенд в САЩ.

Източник: nypost.com    
Писък 7 Пропалестински протести Парамаунт Студиос Мелиса Барера Израелско-палестински конфликт Холивуд Филмова премиера Уволнение на актьор Черен списък на актьори Геноцид в Газа
Последвайте ни
Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

"Качих 15 кг за една нощ": Ейса Гонсалес с открито послание за борбата с депресията

Командирът на ВМС сложи край на спекулациите: Корабът, потънал край Маслен нос, не е ударен от мина

Командирът на ВМС сложи край на спекулациите: Корабът, потънал край Маслен нос, не е ударен от мина

VW T-Roc е принтер за 100-еврови банкноти (тест драйв)

VW T-Roc е принтер за 100-еврови банкноти (тест драйв)

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 16 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 15 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 12 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да осигури паравани за гласуване</p>

Росица Матева: МС уведоми ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване

България Преди 3 минути

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване

<p>Андрей Гюров разговаря с новите областни управители, какво обсъдиха</p>

Андрей Гюров към новите областни управители: Очаквам честни и прозрачни избори

България Преди 8 минути

Служебният премиер настоя за безпристрастност, добра координация и професионална организация на предсрочния вот през април, като защити решението за смяната на 28 областни управители.

,

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Любопитно Преди 47 минути

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Свят Преди 48 минути

Зеленски съобщи за десетки ранени, включително деца, и щети в осем области след мащабни руски удари по газова и електрическа инфраструктура

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

България Преди 1 час

При пристигането на екипи от Планинска спасителна служба – Банско и Спешна помощ е констатирано, че мъжът е починал

Android скоро няма да е операционна система

Android скоро няма да е операционна система

Технологии Преди 1 час

Google обяви, че започва мащабна трансформация на мобилната платформа Android, като тя ще се превърне в интелигентна система. Това означава, че ще разчита много повече на изкуствен интелект и няма да е просто място за приложения

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Свят Преди 1 час

Снимка на покойния британски физик се разпространи в интернет пространството, след като бе включена в последния пакет от документи, разсекретени в рамките на разследването на Министерството на правосъдието на САЩ срещу Епстийн

<p>Грипът отстъпва, но други респираторни вируси остават активни</p>

Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират

България Преди 1 час

Пикът на грипната вълна е преминал, но случаите на грип, варицела, скарлатина и други респираторни инфекции продължават да засягат особено децата, предупреждават експертите

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

Любопитно Преди 1 час

Тя обяви елегантния си имот за 8,75 милиона долара – близо 4 милиона долара повече, отколкото е платила за апартамента на брега на океана само преди пет години

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новия епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Свят Преди 1 час

Законодателят от Тенеси Джоди Барет, републиканец, е предложил законодателство, което би направило жените, които направят аборт, подлежащи на обвинения в убийство или нападение в Тенеси, който е щат със смъртно наказание

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

България Преди 1 час

Прокуратурата поиска Льо Пен да бъде осъдена на четири години затвор и глоба от 100 000 евро

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

България Преди 1 час

<p>ИТН поиска оставката на министър Христанов заради спорни назначения</p>

ИТН поиска оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов

Свят Преди 1 час

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов

.

Режисьорът на „Олдбой“ Пак Чхан Ук става първият кореец, оглавил журито в Кан

Любопитно Преди 2 часа

Исторически момент за азиатското кино: световноизвестният режисьор Пак Чхан Ук ще застане начело на журито на 79-ия филмов фестивал в Кан

От Лондон до село Николаево: Еди Куриян за честното вино и “срещата” му с Брад Пит

От Лондон до село Николаево: Еди Куриян за честното вино и “срещата” му с Брад Пит

Малките неща Преди 2 часа

В “Малките неща“ си говорим за “честното“ вино и защо държавата ни, която се гордее, че по нашите земи “правим вино от 3000 години”, днес признава официално само два винени региона

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg
1

Огромен кукер в центъра на Ямбол

sinoptik.bg

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Edna.bg

Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen

Edna.bg

В Спартак Вн се усъмниха в автентичността на сигнала срещу клуба

Gong.bg

Алиса Лю - шампионката, която избра себе си

Gong.bg

Сблъсъци между протестиращи и полиция пред кабинета на Сарафов в Съдебната палата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Велислава Делчева: Обмислям дали да сезирам КС за промените в Изборния кодекс

Nova.bg