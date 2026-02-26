Протести в подкрепа на Палестина помрачиха премиерата на „Писък 7“

П ремиерата на хоръра „Писък 7“ в Paramount Studios беше съпътствана от гневни демонстрации на пропалестински протестиращи – две години след шумното уволнение на актрисата Мелиса Барера. В сряда студиото разпъна червения килим за поредното продължение на емблематичния франчайз, но събитието беше прекъснато от недоволството на активисти.
Емблематичният филмов комплекс на „Мелроуз Авеню“ в Холивуд стана сцена на протест, след като пред входовете му се събраха хора с плакати. На един от транспарантите се четеше „Откажете се от Paramount+“, докато на друг пишеше: „Paramount поддържа черен списък с актьори, които критикуват Израел“.
Други присъстващи изразиха подкрепа за бившата звезда от поредицата Мелиса Барера, която беше освободена от проекта през 2023 г. заради публичната си позиция в подкрепа на Палестина.
Надписите препращат към репортаж на изданието Variety от ноември, според който студиото е поддържало списък с актьори и актриси, считани за „твърде антисемитски“, „ксенофобски“ или „хомофобски“ настроени.
Според информация на Deadline протестът е организиран от организациите Entertainment Labor for Palestine, CODEPINK LA, Musicians for Palestine и Jewish Voice for Peace-Los Angeles. От CODEPINK LA разпространиха изявление, в което се посочва, че демонстрацията цели да привлече вниманието към „широко разпространеното заглушаване на пропалестинските гласове в индустрията и прикриването на продължаващия геноцид на Израел в Газа“.
Напрежението ескалира повече от две години след като Мелиса Барера бе отстранена от „Писък 7“ заради свои публикации в социалните мрежи. След атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. и последвалите ответни удари на Израел в Ивицата Газа, Барера обвини израелската държава в „геноцид и етническо прочистване“. Компанията Spyglass Entertainment, която продуцира поредицата, бързо прекрати отношенията си с актрисата, която изигра главната роля на Саманта Карпентър в „Писък“ (2022) и „Писък VI“ (2023).
Вследствие на уволнението на Барера проектът претърпя сериозни промени: режисьорът Кристофър Ландън напусна, а заедно с него се оттегли и другата голяма звезда – Джена Ортега. В крайна сметка режисьорският стол бе поет от оригиналния сценарист на поредицата Кевин Уилямсън. Той работи по сценарий, написан в съавторство с Гай Бъсик, по идея на Бъсик и Джеймс Вандербилт.
В новия филм се завръщат ветераните от оригиналния състав Нийв Кембъл (в ролята на Сидни Прескът) и Кортни Кокс (Гейл Уедърс). Феновете очакват с нетърпение и появата на Матю Лилард като един от първите убийци в поредицата – Стю Мачър. Актьорският състав включва още Мейсън Гудинг, както и новите попълнения Ана Камп, Джоел Макхейл, Маккена Грейс и Итън Ембри.
„Писък 7“ тръгва по кината този петък, като прогнозите сочат, че лентата ще събере между 40 и 55 милиона долара по време на премиерния си уикенд в САЩ.